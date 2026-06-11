岐阜の夏の風物詩が東京・青山に！「郡上おどりin青山」開催

岐阜県観光企画課

東京・青山の地に、今年も岐阜県の夏の風物詩が到来します。 令和8年6月26日（金）・27日（土）の2日間、東京・港区の秩父宮ラグビー場（駐車場特設会場）にて「郡上おどりin青山」が開催されます。

当日は本場・岐阜県郡上八幡から保存会（お囃子・唄い手）が来京し、東京の真ん中に生演奏の熱気あふれる「本物の踊りの輪」を再現。毎年数万人もの首都圏の踊り手や家族連れが集う夏の人気イベントです。本イベントを通じて、岐阜が誇る伝統文化の魅力を首都圏へ広く発信してまいります。

■「郡上おどりin青山」 開催概要

＜日時＞

令和8年6月26日（金）17:00～20:30／ 27日（土） 17:00～20:00

＜物産販売＞

26日（金）・27日（土）ともに 15:00～おどり終了まで

＜会場＞

秩父宮ラグビー場 駐車場（東京都港区北青山2-8-35）

＜アクセス＞

東京メトロ銀座線「外苑前」駅、3番出口から徒歩3分

＜主催＞

郡上八幡観光協会

＜入場料＞

無料（どなたでもその場で踊りの輪にご参加いただけます）

＜主な内容＞

- 本場の生演奏 郡上おどり保存会の生演奏による踊り（『かわさき』『春駒』など）- 郡上の味覚（物産販売）名物の「明宝ハム」をはじめ、地酒、新鮮野菜、郡上鮎の塩焼きなど特産品の販売

＜伝統工芸の出店＞

郡上八幡の地元下駄屋が出店し、踊りに欠かせない「おどり下駄」を限定販売

＜リンク＞

イベント詳細はこちら(https://tabitabigujo.com/event/%E9%83%A1%E4%B8%8A%E3%81%8A%E3%81%A9%E3%82%8Ain%E9%9D%92%E5%B1%B1/)

■「郡上おどり（ぐじょうおどり）」とは？

岐阜県郡上市八幡町（郡上八幡）で約400年の歴史を持つ伝統的な盆踊りです。徳島の「阿波踊り」、秋田の「西馬音内（にしもない）盆踊り」と並ぶ「日本三大盆踊り」の一つであり、7月中旬から9月上旬まで30夜以上（※1）にわたって開催される「日本で一番長い盆踊り」としても知られています。 国指定重要無形民俗文化財であり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

最大の魅力は「見る踊りではなく、参加する踊り」であること。特別な衣装のルールはなく、初めての方でも見よう見まねで輪に入って一緒に踊ることができるため、どなたでもお気軽にご参加いただけます。

さらに、毎年お盆の時期に行われる「徹夜おどり」は郡上おどりの最大のクライマックスです。本年は8月13日（木）～8月16日（日）の4日間開催され、数万人が夜から明け方まで踊り明かす、日本一熱い夜の熱気と一体感を味わうことができます 。

（※1）令和8年は7月11日（土）～9月5日（土）の期間で開催。

令和8年日程表はこちら(https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/docs/c242ca6b44d5f0cc9c5aac3dbee8e5598fb66ae0.pdf)

■なぜ東京で？「青山」と岐阜・郡上の歴史的な縁

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dklbm5IpAOM ]

現在の「青山」という地名は、天正18年（1590年）に徳川家康の家臣「青山忠成」の下屋敷が置かれたことに由来します。その後、江戸中期に青山家の支族が郡上藩を所領し、菩提寺が青山の「梅窓院」に置かれたという深い歴史的な縁から、この地で「郡上おどりin青山」が開催されるようになりました。