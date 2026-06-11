『舞-乙HiME』新作グッズが発売！ “チャイナ服”がテーマの描き下ろしイラストを使用した豪華アイテムが登場!!
『舞-乙HiME』の新作グッズが、通販サイト「eeo Store online」にて好評販売中！ また、2026年7月11日(土)からはeeo Store 池袋本店にて店舗販売も開始されます。
今回の新作グッズには、華やかなチャイナ衣装をまとった姿が眩しい新規描き下ろしイラストを使用。
凛々しくも可憐な彼女たちの魅力を詰め込んだアイテムを、購入特典とあわせてご紹介します！
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/5184?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1147(https://eeo.today/store/101/title/5184?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1147)
【販売情報（通販／店舗）】
＜通販＞
■販売開始：2026年6月5日(金)～
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/5184?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1147)
＜店舗＞
■販売期間：2026年7月11日(土)～7月23日(木)
■販売場所：eeo Store 池袋本店 本店スペース
＜店頭受取予約＞
■受付期間：2026年6月5日(金)～6月11日(木)
■受付場所：通販サイト「eeo Store online」
※店頭受取予約をご利用の場合、予約商品を「eeo Store 池袋本店」にて発売日（7月11日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。
グッズ一覧
【描き下ろしイラスト使用グッズ】
・缶バッジ（全5種）※ブラインド商品
・アクリルキーホルダー（全5種）※ブラインド商品
・アクリルカード（全5種）※ブラインド商品
・キャラクリアケース（全1種）
・アクリルスタンド（全5種）
・キャンバスボード（全1種）
【グッズ】
・缶バッジ（全5種）※ブラインド商品
・アクリルキーホルダー（全5種）※ブラインド商品
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットがあります。
通販も対象！ 購入特典はポストカード（全5種）
『舞-乙HiME』新商品を含めて関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全5種）を1枚プレゼントします！
描き下ろしイラスト使用グッズ
缶バッジ
■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]2,750円（税込）
キャラクターのお顔にフォーカスした缶バッジがラインナップ！ 彼女たちの“らしさ”あふれる表情を間近で楽しめます。
アクリルキーホルダー
■価格：[単品]880円（税込）／[コンプリートセット]4,400円（税込）
カラフルなキャラクターカラーが目を惹くアクリルキーホルダー（6.5cm×6.5cm以内）は、鍵などの大切な私物につければ紛失防止の目印になります！
アクリルカード
■価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]3,300円（税込）
約7cm×9cmのしっかりとした厚みがあるアクリルカード。持ち歩きやすい大きさなので、旅先やカフェなどでの写真撮影を一緒に満喫するのも◎
キャラクリアケース
■価格：900円（税込）
アリカ、ニナ、ナオ、ナツキ、シズルが全員集合した、A5サイズ以内の用紙がしまえる硬質ケース。特典ポストカードの保管や、大切なチケット類を折り曲げずに持ち運ぶ際に大活躍します♪
アクリルスタンド
※画像は一例です。
■価格：各1,980円（税込）
彼女たちの美しい全身姿を思う存分に眺めることができる、縦横最大15cmのアクリルスタンド。きらびやかなチャイナ服の細部や、それぞれの個性が光る華麗なポーズにぜひご注目ください！
※アクリルスタンドの大きさはキャラクターによってやや異なります。
キャンバスボード
■価格：3,850円（税込）
本物のキャンバス生地を使用した、存在感あふれる0号Fサイズ（約18cm×14cm）のキャンバスボード。絵画のような質感で描き下ろしイラストを心ゆくまで堪能できます！
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グッズ
缶バッジ
■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]2,750円（税込）
アリカたちの豊かな表情をじっくりと眺められる、直径5.7cmの缶バッジ。カバンにつけて一緒にお出かけするほか、ラックに並べてコレクションするのもおすすめ！
アクリルキーホルダー
■価格：[単品]880円（税込）／[コンプリートセット]4,400円（税込）
作品の思い出をいつでも味わうことができる、大きさ6.5cm×6.5cm以内のアクリルキーホルダーです。バッグやポーチにつければ、自分だけのオシャレなワンポイントに♪
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https://eeo.today/store/101/title/5184?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1147(https://eeo.today/store/101/title/5184?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1147)
(C)SUNRISE
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus