log youが初ワンマンライブで見せた“青春の記録”　初披露の新曲「青春のベールをまとって」配信決定

アソビシステム株式会社

8人組アイドルグループ log youが2026年6月10日（水）、東京・Spotify O-EASTにて「log you 1stワンマンライブ～call you log～」を開催。本公演内で初披露した新曲「青春のベールをまとって」を6月11日（木）0時に配信リリースすることを発表した。

log youは、アソビシステムが手掛ける、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、アイドルというステージで”PEAK（頂上）”を目指すプロジェクト「PEAK SPOT」より、昨年11月に誕生した新アイドルグループ。グループ名には、“記録・つながりの証”を意味する「log」と“ファン一人一人”、つまり”あなた”を表す「you」を組み合わせ、「あなたとの毎日を記録し、ともに歩んでいく」という想いが込められている。

そんな彼女たちにとっては期待と緊張に満ちた今回の1stワンマンライブ。開演前にメンバーによる影ナレーション、そして円陣する掛け声が会場に響くと、会場の熱気は急上昇。スタートからファンの熱いコール&レスポンスが巻き起こり、最初から最大ボルテージの勢いで“伝説の記録”となるライブが始まった。「今日は最後まで楽しみましょう！」と、月代来実の気合いが込められた掛け声とともに、「ろぐいん・ろぐゆー！」を披露。この楽曲は“昨日も今日も、明日も変わらずそばにいてほしい”というファンへの想いを届ける曲であり、デビューから今日まで努力し続けた彼女たちの成長をパフォーマンスで見せてくれた。

また、竹内月音が「まだまだlog youとときめく準備できていますかー？可愛いlog youちゃんに沢山恋していってね」と客席にアピールすると、“初恋の瞬間”を描いた「初恋モーメント」、もう一度恋へ踏み出そうとする想いを描いた「恋のススメ」を連続でパフォーマンス。恋愛ソングながらも対照的な2曲に、ファンたちの心をグッと掴んだ。さらに、学校を舞台にした映像が流れると、チャイム音を取り入れたメロディとともに、新曲「ナツコイ」を初披露。この楽曲はL・O・G（ログ）を両手で表現する振り付けが特徴的で、初披露とは思えないほどの盛り上がりを見せる。続く「変更線」では、クールな歌声とパフォーマンスで“カッコいい”log youを表現し、可愛いだけじゃない何色にもなれるポテンシャルを披露した。

ライブはあっという間に後半戦へ。「LET’S GO TO THE TOP」でファンの心を躍らせると、松本玲奈と福本れみのキレのあるダンスパフォーマンスが始まり、観客の視線はステージへと釘付けになる。すると、メンバー全員がステージへ現れ、笑顔あふれる華やかなダンスパフォーマンスが行われる。そんなエモーショナルな雰囲気のなか、log youのデビュー曲「Beyond the Dream」がスタート。これまで様々な活動をしながらも一度は夢を諦めかけ、それでも新たに夢を掴むために出会った8人。初ステージではまだ未熟さが残っていながらも精一杯の力でパフォーマンスしたこの楽曲を、1stワンマンライブという大きなステージで堂々とした姿で披露。そんな彼女たちの成長を会場に集まった800人が見届けた。

ラストスパートでは、竹内、松本、月代がアカペラで伸びのある歌声を会場に響かせると、突如、新曲「青春のベールをまとって」を初披露。本曲は初めての環境で感じる不安や孤独、その先で出会う仲間との絆や青春を描いた楽曲で、実際のメンバー同士の関係性から着想を得て制作された。「この先の未来を君と見るために あの日私たちは出会ったんだね」、この歌詞の通り、デビューからの今日までのかけがえのない日々をアップテンポなサウンドに乗せて歌い上げる。そして、ラストは人気曲「あんぐりーガール」を披露。“ぐりんぴーす”を行う振り付けで客席のファンと一体となった。

最後の挨拶では久保怜音が「私たちはデビューしてからすごく恵まれた環境でアイドルをさせていただいていると思うのですが、その中でなかなか結果を出せずに悩んだりもしました」と不安だった日々を吐露。しかし、「こうしてみんなのペンライトや来てくれるライブの一つひとつ、何気なくかけてくれる言葉が私たちの支えでした。log youの8人は全員がアイドル経験者でアイドルの楽しさも苦しさも知ったなかで、またアイドルになりたい、log youになりたいと思って集まりました。私はこの8人が大好きです。もっともっと大きな景色を見たいです。まだ大きなことを言える強いグループじゃないかもしれないけれど、みんなと一緒なら絶対に叶えられると信じています。この8人でlog youができて幸せです」と、今日まで支えてくれたファンへの感謝、そしてメンバーとの強い絆を言葉にして届けた。さらに、月代も「これからもでっかい奇跡を巻き起こして、たくさん素敵な思い出を記録していきましょう！」と希望に満ちたコメントをし、最高のライブを締め括った。

アンコールでは、今回初披露された新曲「青春のベールをまとって」、「ナツコイ」を再度披露。また、MCでは「青春のベールをまとって」が配信されることが発表され、客席からは歓声があがる。最後には本編一曲目で歌い、グループが冠された楽曲「ろぐいん・ろぐゆー！」を満面の笑みでパフォーマンスし、log youにとって忘れらない“記録”となった初ワンマンライブは幕を閉じた。夢を追いかけて出会った奇跡の8人が見せてくれたこのステージ、その一瞬一瞬が青春のようにきらめいていて、見る者の心を大きく突き動かしていたことは間違いないだろう。

なお、ライブ後から新衣装を着用した新アーティスト写真が解禁された。

また、新曲「青春のベールをまとって」は6月11日（木）0時より各音楽配信サイトで配信開始。彼女たちのこの先、どんな大きな奇跡を見せてくれるのか、是非楽曲を聴きながら“記録”してほしい。

＜SET LIST＞

01 ろぐいん・ろぐゆー！

02 桜色オーバーレイ

03 初恋モーメント

04 恋のススメ

05 ナツコイ

06 変更線

07 LET’S GO TO THE TOP

08 Beyond the Dream

09 青春のベールをまとって

10 あんぐりーガール

ENCORE

11 青春のベールをまとって

12 ナツコイ

13 ろぐいん・ろぐゆー！

PHOTO：Masayo

＜楽曲リリース概要＞

log you 9th Digital Single「青春のベールをまとって」

配信日：2026年6月11日（木）

配信URL： https://peakspot.lnk.to/Veiled_in_Youth