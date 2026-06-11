特急「くろしお」新宮～白浜間でデジタルスタンプラリー「くろしお一択」開催！スマホで巡る紀南周遊と鉄道利用を促進
和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課
対象駅：白浜駅、串本駅、紀伊勝浦駅、新宮駅
スタンプラリー事業担当 白浜町総務課企画政策係
紀勢本線活性化促進協議会 新宮白浜区間部会は、JR紀勢本線・特急「くろしお」新宮～白浜間の利用促進と沿線地域の周遊観光の活性化を目的に、スマートフォンで参加できる「くろしお一択」デジタルスタンプラリーを2026年11月30日（月）まで実施しています。
実施概要
名称：「くろしお一択」デジタルスタンプラリー
期間：～2026年11月30日（月）
対象区間：JR紀勢本線 新宮～白浜間
対象駅：白浜駅、串本駅、紀伊勝浦駅、新宮駅
※いずれも特急「くろしお」号が停車する有人駅
主催：紀勢本線活性化促進協議会 新宮白浜区間部会
※利用規約や応募条件はスタンプラリー参加サイトよりご確認ください。
特典
特急「くろしお」号が停車する有人駅（新宮、紀伊勝浦、串本、白浜）のうち、鉄道で2駅以上を巡ると、新宮市内の加盟店で利用できる「熊野新宮 e 街ギフト」10,000円分を抽選で50名様にプレゼントします。さらに、3駅以上を巡ると当選確率が上がります。
◆応募条件：
・2駅以上のスタンプ取得で抽選対象
・3駅以上のスタンプ取得で当選確率アップ
◆組み合わせ制限：
・「新宮駅と紀伊勝浦駅」「白浜駅と串本駅」のみでの応募は不可
沿線の魅力
特急「くろしお」号でスタンプラリーに参加しながら、熊野古道をはじめとした世界遺産、太平洋を望む絶景スポット、歴史ある温泉地や海の幸など、紀南地域の多様な魅力に触れていただくことができま
す。
本件に関するお問い合わせ先
紀勢本線活性化促進協議会 新宮白浜区間部会
スタンプラリー事業担当 白浜町総務課企画政策係
TEL：0739-43-6598