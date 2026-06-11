チェ ドヒョン 選手 契約満了のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、チェ ドヒョン 選手が契約満了に伴い、来シーズンの契約を更新しないことを決定いたしましたので、お知らせします。

チェ ドヒョン（Choi Do Hyun）選手 プロフィール

【ポジション】DF

【生年月日】2004 年 10 月 11 日（21 歳）

【身長/体重】174cm /68 kg

【出身地】大韓民国

【サッカー歴】

全州市民サッカー団 U-12 (大韓民国)→全州市民サッカー団 U-15 (大韓民国)→中東高校 (大韓民国)→松湖大学 (大韓民国) →福島ユナイテッド FC

【選抜歴】U-21 大学選抜(大韓民国)

【出場記録】

【チェ選手のコメント】

プロサッカー選手としてのキャリアを福島ユナイテッド FC でスタートさせることができ、本当に幸せでした。ここで過ごした時間は、大きな財産となりました。

日々の練習で共に汗を流した選手、スタッフ、いつも熱い応援をしていただいたファン、サポーターのみなさま、本当にありがとうございました。

福島で学んで、感じた事を忘れず、選手として成長できるようにこれからも努力してまいります。