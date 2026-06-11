河合塾KALS「大学教授による特別講演 第1弾 弘前大学」2026年7月11日(土)開催 ～医学部学士編入で求める人物像とは？～

学校法人 河合塾

河合塾グループの株式会社KEIアドバンスが運営する進学予備校「河合塾KALS」は、7月11日(土)に医学部学士編入を検討されている方を対象とした「大学教授による特別講演」をオンラインにて開催します。第1弾となる今回は、弘前大学より上野伸哉教授をお招きし、医学部学士編入で求める人物像について講演いただきます。

■挑戦しやすくなった今、学士編入を深く知るチャンス

コロナ禍で注目が高まった医学部学士編入試験は、近年志願者数が落ち着きを見せ、医師を強く志す方にとって挑戦しやすい選択肢になりつつあります。一方で、編入に関する大学側の評価基準や、編入後の具体的な学習内容などは、得られる情報が限られています。

本イベントでは、弘前大学医学研究科 副研究科長(脳神経生理学分野)である上野伸哉教授をお招きし、学士編入の意義や求める人物像について講演いただきます。さらに、学士編入を果たし、医学部で学ぶOBOGによるリアルな体験談と具体的な勉強方法を語ります。

*定員の多い6大学(弘前大・群馬大・滋賀医科大・山口大・大分大・鹿児島大)の志願者数を集計。年は入学年。(河合塾KALS調べ)

なお、この講演では上野教授や合格者への質問を事前に受け付けています。大学側・受験生側それぞれの視点から学士編入について理解を深める絶好の機会となります。

医学部学士編入は情報を得る機会が限られているなか、大学が求める人物像や編入学後の学び、合格者の体験談まで幅広く知ることができる本イベントは、編入を志す方はもちろん、これから検討される方にとっても貴重な情報収集の場となります。本シリーズでは今後も大学教員を招き、入試や教育の現場に関する多角的な情報を継続的に提供します。ぜひ貴媒体にてご紹介ください。

■河合塾KALS「大学教授による特別講演 第1弾 弘前大学」 実施概要

・日時：7月11日（土）14：00～15：45（一部のみ参加も可）

・実施方法：オンライン

・対象：医学部学士編入をめざしている方、関心をお持ちの方

・内容：

１．特別講演 「医学部学士編入で求める人物像とは？」弘前大学 医学研究科 副研究科長 上野伸哉教授

２．OBOG合格者インタビュー 弘前大学合格者、滋賀医科大学、金沢大学合格者

・申込方法：Web申込。7月10日(金)12時までに特設サイトからお申し込みください。

https://school.kals.jp/medical-trn/information-26/event-260711

※登壇者への事前質問も上記URLよりお申し込みください(質問受付7月3日(金)正午までです)。

・参加費：無料

・お問い合わせ：河合塾KALSオンライン講座事務局 0120-39-5949

［講演者プロフィール］

上野 伸哉教授

弘前大学 医学研究科 副研究科長

神経におけるイオンチャネル機能異常をご専門とされており、GABA-A受容体をはじめとして、

パッチクランプ法を用いた電気生理学的解析から、遺伝子改変モデル動物を用いた脳波解析、

行動解析など、様々な視点から神経機能の解析に取り組まれています。

［河合塾KALSについて］

河合塾KALSは、医学部学士編入のほか、心理系・税理士・国内MBA・MOT大学院や大学編入（文系）を目指す方のための専門予備校です。幅広い分野の入試対策を提供。一人ひとりの目標に合わせた柔軟なサポートで、未来のキャリア実現を全力で支援します。

https://www.kals.jp/