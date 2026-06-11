海の生き物たちをモチーフにした新作Tシャツ4種がマリンワールド海の中道限定販売で登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）は、福岡県福岡市にあるマリンワールド海の中道とコラボレーションした4種のTシャツを6月12日（金）からマリンワールド海の中道限定で販売開始いたします。

【マリンワールド海の中道×OJICO「ペンギン」】



フロントでは以前SNSで話題になった、ペンギンたちが蝶を追いかけているコミカルな様子をモチーフにデザイン。

バックには転んじゃっているペンギンも！！

前と後ろで絵柄がつながるデザインで、可愛すぎず親子や兄弟などペアで着て更に楽しいTシャツです。

【マリンワールド海の中道×OJICO「シロワニ」】

マリンワールド海の中道の外洋大水槽にいる、シロワニとエイがイワシの群れの中を仲良く泳いでいる様子をモチーフにデザイン。

前と後ろで絵柄がつながるデザインで、可愛すぎず親子や兄弟などペアで楽しいTシャツです。

【マリンワールド海の中道×OJICO「ユキちゃん」】

蓄光イメージ

マリンワールド海の中道にいるコビレゴンドウのユキちゃんがイルカたちと一緒にショーをしている様子をモチーフにしたデザイン。

バックではイルカが「ユキちゃんと一緒にショーを始めよう！」と言っています。

蓄光プリントなので暗いところでユキちゃんとイルカたちが光ります！

前と後ろで絵柄がつながるデザインで、可愛すぎず親子や兄弟などペアで楽しいTシャツです。

【マリンワールド海の中道×OJICO×OJICO「アザラシ」】

蓄光イメージ

マリンワールド海の中道のかいじゅうアイランド内の「うみなかCUBE」を泳ぐアザラシをモチーフにしたデザイン。

蓄光プリントなので暗いところでアザラシが光ります！

前と後ろで絵柄がつながるデザインで、可愛すぎず親子や兄弟などペアで楽しいTシャツです。

〇商品詳細

商品名：マリンワールド海の中道×OJICO「ペンギン」

価格：こども/3,500円(税込3,850円)～ おとな/4,900円(税込5,390円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：ネイビー

素材等：綿100%、日本製

販売場所：マリンワールド海の中道内お土産ショップ「SEA FOREST」

商品名：マリンワールド海の中道×OJICO「シロワニ」

価格：こども/3,500円(税込3,850円)～ おとな/4,900円(税込5,390円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：杢グレー

素材等：綿100%、日本製

販売場所：マリンワールド海の中道内お土産ショップ「SEA FOREST」

商品名：マリンワールド海の中道×OJICO「ユキちゃん」

価格：こども/4,000円(税込4,400円)～ おとな/5,400円(税込5,940円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：ブラック

素材等：綿100%、日本製

販売場所：マリンワールド海の中道内お土産ショップ「SEA FOREST」

商品名：マリンワールド海の中道×OJICO「アザラシ」

価格：こども/4,000円(税込4,400円)～ おとな/5,400円(税込5,940円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：チャコールグレー

素材等：綿100%、日本製

販売場所：マリンワールド海の中道内お土産ショップ「SEA FOREST」

※商品をご購入いただく際は、別途水族館の入館料は必要です。

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

マリンワールド海の中道

TEL：092-603-0400

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/新村

TEL：076-246-3377

e-mail：yohei@ojico.net

または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。