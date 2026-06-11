人気グルメやグッズが盛り沢山！横浜赤レンガ倉庫でハワイに浸る「FUN! ALOHA! 2026 in YOKOHAMA」70店舗以上の飲食・物販と、フラ出演者が決定！

株式会社横浜赤レンガ

横浜赤レンガ倉庫では、2026年7月17日（金）から7月20日（月・祝）までの計4日間、ハワイイベント「FUN! ALOHA! 2026 in YOKOHAMA」を横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて開催いたします。

ハワイを感じられるこだわりの飲食・物販店舗、開催期間を盛り上げるフラのステージについて、続報をお届けします。

『FUN! ALOHA! 2026 in YOKOHAMA』キービジュアル／昨年開催時の様子

「FUN! ALOHA! in YOKOHAMA」 は、ハワイを身近に感じていただき、楽しんでもらいたいという思いで始まったイベントです。2回目の開催となった昨年は4日間で13万人以上が来場。アパレル、雑貨、グルメを中心とした69の店舗とキッチンカー、フラを中心とした37組の出演者によるパフォーマンス、さらに島谷ひとみさん、つじあやのさん、ハワイ在住YouTuber・ちゃんすうさんのスペシャルステージなど、多彩なコンテンツをお楽しみいただきました。

今年も、横浜赤レンガ倉庫の開放的な空間に、ハワイを感じるブランドや雑貨、フードが集結します。先日お知らせした、“日焼け”が可愛いサンリオキャラクターグッズ、ハワイの老舗アパレル、ローカルでも人気のハワイアングルメの8店舗を含め、70店舗超の出店が確定しました。

また、イベント会場を華やかに盛り上げるフラのステージには、期間中30組以上が登場します。

海を望む横浜赤レンガ倉庫に散りばめられた、グルメ・グッズ・フラなど様々なハワイ要素とともに、夏のひとときをお楽しみください。

＜飲食・物販店舗＞

アラモアナショッピングセンターに入るムーミンの公式ショップ「MOOMIN SHOP HAWAII」、ノースショア・ハレイワタウンの老舗サーフショップ「Surf N Sea」と老舗かき氷＆雑貨ショップ「Matsumoto Shave Ice」の共同出店ショップなど、ハワイ好きの方もまだハワイを訪れたことがない方もお楽しみいただける、ハワイのハッピーでリラックスしたムードを感じられる店舗が70店舗超出店することが確定しました。各店舗や販売商品の詳細は特設サイトよりご確認ください。

また、これらの確定店舗に加え、ワークショップなどの体験型店舗も出店します。詳細は7月中旬に公開予定です。

●MOOMIN SHOP HAWAII【初出店】

アラモアナショッピングセンターにあるムーミンの公式ショップ。ハワイをイメージした限定デザインのグッズなど限定商品を多数取り揃えています。太陽きらめく南国のリゾートタイムを楽しむムーミンたちの姿は、ここでしか出会えない特別な世界観です。

スイムパンツを履いたもちっとした手触りのハワイ限定ムーミンぬいぐるみ、ビーチでくつろぐスイムパンツ姿のムーミンとのんびり過ごす仲間たちのボールペン、ビーチやカヌーなど南国らしいモチーフが魅力のハワイ限定デザインのステッカーなどを販売します。

●村松小農園 - Pine Village Small Farm -

ハワイ島コナにある小さなコーヒー農園。無農薬、有機栽培にこだわってひたすら丁寧にコーヒーを作っています。コナの大地で丁寧に育てた100%コナコーヒーを、日本限定パッケージに詰めてお届けします。酸味は控えめで、甘みとコクがしっかり感じられる、なめらかでバランスの良い味わいをぜひお楽しみください。

●Surf N Sea/Matsumoto Shave Ice

老舗の名店が共同出店。定番から最新商品まで幅広く取り揃えます。20種類のカラーで用意した＜

Surfer Xing＞のTシャツや、各ブランドの最新デザインのTシャツ、ハレイワデザインのキャップ、ステッカー、ハンカチ、バッグ、キーホルダーなどをお楽しみください。

●Hawaiian Restaurant ALOHABABY

世田谷・松陰神社前で11年、実店舗で培った確かな技術と味で美味しさをお届けします。ローストチキン専門店“SETAGAYA kodo’s”のチキンをほぐしてたっぷりのせたチキンオーバーライスは本場NY のソウルフルな仕上がりです。

●Victoria Dog【初出店】

ハワイで仕入れた生地“ハワイアンファブリック”で作るアロハシャツと、フラ好きオーナーが作るワンピース等、愛犬とハワイアンライフをお楽しみいただけます。フラ好きオーナー自らが生地を選び、1着ずつ製作しています。

●Island Plants

「さぁ、陽気な毎日を育もう！」日常にハワイを感じられるような、ハワイアンプランツとハワイ直輸入の雑貨やアートを取り揃えたセレクトショップ。

●Oiso Ryoman’s

「木目が風のように雲のように(R)」をコンセプトに、木目が透けるように木に写真をプリントしたWOODPHOTO(R)のお店。ハワイの景色を切り取り、木の温もりと一緒にお届けしています。

●Tipijua Handworks

ハンドメイドならではの手仕事光るカラフルなバッグや洋服を販売します。リサイクルプラスチック素材のテープを手編みしたカゴバッグはお買い物や、アウトドアでも大活躍なアイテムです。

●Golden jelly

ハワイのビーチにも似合う、カスタムビーチサンダルとワンピースを販売。サンダルはHavianas 公認の様々なハンドメイドパーツを組み合わせて製作します。カラフルなワンピースは着心地抜群です。

＜ステージ＞

「FUN!STAGE」「ALOHA!STAGE」の2つのステージから、期間中30組を超えるフラのパフォーマンスをお届けします。華やかな衣装に身を包み、会場を癒し、盛り上げるステージをお楽しみください。

●フラ出演者 ※一部抜粋

Hālau ʻŌlapakūikalaʻi ʻO Hōkūaulani 東京校

当教室はオアフ島カネオへに拠点を置く、ホクアウラニニヒパリの日本校です。日本校は全国4か所にあり、私たちはその東京校として活動しております。常にハワイ校と同じスタイルで学び、年に数回は直接クムからの指導を受けております。国内のイベントには多数出演させていただき、カウアイ島で行われるモキハナフェスティバルにも参加入賞経験があります。男女3歳から80歳の幅広い生徒が在籍しておりますので、バラエティ溢れるショーを行うことができます。

Hālau Na ulu i ka pai o ka Maile

私たちのハラウは、大田区・武蔵新田を拠点に活動し、本年で15周年を迎えました。4歳から70代まで、世代を超えてフラを楽しく学んでいます。また、子ども食堂への寄付を目的としたチャリティーコンサートを主催し、フラを通じた地域貢献にも継続して取り組んでいます。FUN! ALOHA!のステージでは、私たちのパフォーマンスで会場を力強く盛り上げ、アロハの心とともに笑顔と感動を届けます。

＜「FUN! ALOHA! 2026 in YOKOHAMA」開催概要＞

■期間：2026年7月17日（金）～7月20日（月・祝）

■時間：11:00～21:00 ※17日（金）は15:00～21:00、20日（月・祝）は11:00～18:00予定

■会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

■アクセス：みなとみらい線「馬車道」駅、「日本大通り」駅から徒歩6分

JR京浜東北・根岸線／横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅、「桜木町」駅から徒歩15分

■入場料：無料 ※但し、飲食・物販代等別途

■主催：FUN! ALOHA! 2026 in YOKOHAMA実行委員会

■後援：横浜市、ハワイ州観光局

■協賛：マンナンライフ

■特設サイト：https://fun-aloha.com/

■公式SNS：X（旧Twitter） https://x.com/fun_aloha

Instagram https://www.instagram.com/fun_aloha(https://www.instagram.com/fun_aloha)

Facebook https://www.facebook.com/funaloha2026/

ー横浜赤レンガ倉庫についてー

横浜赤レンガ倉庫は、創建110年を超える歴史的建造物を活用した文化・商業施設です。当時の倉庫の面影を残した館内には様々なショップやレストラン・カフェが軒を連ね、二棟間の広場では四季折々のイベントを開催。これまでに累計1億3千万人以上の方にご来館いただいています。

施設に隣接する赤レンガパークは、横浜港を臨む開放的なロケーションが魅力で、観光で訪れた方だけでなく、ランニングやワンちゃんとのお散歩など多くの方が行き交い、思い思いの時間を過ごせる場に。港を行き交う船やみなとみらいの景色を眺めたり、芝生に座ってくつろいだり、目の前の桟橋からはクルーズ船の船旅もお楽しみいただけます。

また、2022年12月のリニューアルをきっかけに、サステナビリティへの取り組みを強化しています。2023年11月には、横浜市SDGs認証制度「Y-SDGs」における最上位『Supreme』を取得するなど、地球環境と横浜赤レンガ倉庫に訪れるお客様が重要なステークホルダーであると認識し、事業活動を通じて持続可能な社会の実現を目指します。

【施設概要】

・施設名：横浜赤レンガ倉庫

・所在地：神奈川県横浜市中区新港1-1

・営業時間：1号館 10:00～19:00、2号館 11:00～20:00

※カフェ・レストランは店舗により異なる

※1号館ホール・スペースは催事により異なる

・ホームページ：https://www.yokohama-akarenga.jp

※画像はイメージです。 ※本リリースに記載されている内容は、変更となる可能性があります。

<一般のお客様のお問い合わせ先>

E-mail：support.fun-aloha@fun-aloha.com