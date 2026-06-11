世界中の魚を釣り上げろ！『釣って！世界の魚つり』Nintendo Switch/Steamで配信開始！
SAT-BOX株式会社は、Nintendo Switch(TM)／Steam向け新作ゲーム『釣って！世界の魚つり』を本日配信開始いたしました。
世界を舞台に、釣りがスケールアップ！
ロッドを振って、世界の大物を釣り上げろ！
北アメリカ、東ヨーロッパ、アフリカ、アマゾンなど、世界各地の釣り場が登場！
地域ごとに異なる魚が生息し、釣る楽しさがさらに広がる！
最大4人で対戦プレイが可能！ 目指せ！世界一の釣り名人！
【スコアアタック】
制限時間内にたくさん魚を釣ってスコアを稼ごう！
大物を狙えば、高得点のチャンス！
【エンドレス】
のんびり釣りを楽しもう！
時間の経過で昼と夜が切り替わる！
ロッドとルアーを使い分けて大物を狙おう！
【ランキング】
スコアアタックとエンドレスの記録を世界中のプレイヤーと競おう！
称号を目指して高得点を狙おう！
【対戦】
最大4人でスコアを競い合う対戦モード！
CPUとの対戦も可能なので、ひとりでも楽しめる！
【ショップ】
釣りで稼いだポイントでロッドとルアーを購入しよう！
最強の組み合わせを見つけよう！
【図鑑】
釣った魚は図鑑に登録！
世界中の魚を集めてコンプリートを目指そう！
【詳細情報】
タイトル: 釣って！世界の魚つり
発売日: 2026年6月11日（木）価格:1280円（セール価格930円）
ジャンル: スポーツ/パーティ
プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード
プレイ人数：1～4人
対応言語：日本語、英語
オンライン：ランキングあり
・Switch：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000122653.html
・Steam：https://store.steampowered.com/app/4744960/_/
・詳細：https://sat-box.jp/Game/worldfishing_switch.html
・動画：https://youtu.be/XkWaGPNNuwk
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XkWaGPNNuwk ]