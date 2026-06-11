世界中の魚を釣り上げろ！『釣って！世界の魚つり』Nintendo Switch/Steamで配信開始！

SAT-BOX株式会社

SAT-BOX株式会社は、Nintendo Switch(TM)／Steam向け新作ゲーム『釣って！世界の魚つり』を本日配信開始いたしました。

世界を舞台に、釣りがスケールアップ！

ロッドを振って、世界の大物を釣り上げろ！

北アメリカ、東ヨーロッパ、アフリカ、アマゾンなど、世界各地の釣り場が登場！

地域ごとに異なる魚が生息し、釣る楽しさがさらに広がる！

最大4人で対戦プレイが可能！ 目指せ！世界一の釣り名人！

【スコアアタック】

制限時間内にたくさん魚を釣ってスコアを稼ごう！

大物を狙えば、高得点のチャンス！

【エンドレス】

のんびり釣りを楽しもう！

時間の経過で昼と夜が切り替わる！

ロッドとルアーを使い分けて大物を狙おう！

【ランキング】

スコアアタックとエンドレスの記録を世界中のプレイヤーと競おう！

称号を目指して高得点を狙おう！

【対戦】

最大4人でスコアを競い合う対戦モード！

CPUとの対戦も可能なので、ひとりでも楽しめる！

【ショップ】

釣りで稼いだポイントでロッドとルアーを購入しよう！

最強の組み合わせを見つけよう！

【図鑑】

釣った魚は図鑑に登録！

世界中の魚を集めてコンプリートを目指そう！

【詳細情報】

タイトル: 釣って！世界の魚つり

発売日: 2026年6月11日（木）価格:1280円（セール価格930円）

ジャンル: スポーツ/パーティ

プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード

プレイ人数：1～4人

対応言語：日本語、英語

オンライン：ランキングあり

・Switch：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000122653.html

・Steam：https://store.steampowered.com/app/4744960/_/

・詳細：https://sat-box.jp/Game/worldfishing_switch.html

・動画：https://youtu.be/XkWaGPNNuwk

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XkWaGPNNuwk ]