世界中の魚を釣り上げろ！『釣って！世界の魚つり』Nintendo Switch/Steamで配信開始！

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SAT-BOX株式会社

SAT-BOX株式会社は、Nintendo Switch(TM)／Steam向け新作ゲーム『釣って！世界の魚つり』を本日配信開始いたしました。




世界を舞台に、釣りがスケールアップ！


ロッドを振って、世界の大物を釣り上げろ！


北アメリカ、東ヨーロッパ、アフリカ、アマゾンなど、世界各地の釣り場が登場！


地域ごとに異なる魚が生息し、釣る楽しさがさらに広がる！


最大4人で対戦プレイが可能！　目指せ！世界一の釣り名人！



【スコアアタック】


制限時間内にたくさん魚を釣ってスコアを稼ごう！


大物を狙えば、高得点のチャンス！






【エンドレス】


のんびり釣りを楽しもう！


時間の経過で昼と夜が切り替わる！


ロッドとルアーを使い分けて大物を狙おう！




【ランキング】


スコアアタックとエンドレスの記録を世界中のプレイヤーと競おう！


称号を目指して高得点を狙おう！




【対戦】


最大4人でスコアを競い合う対戦モード！


CPUとの対戦も可能なので、ひとりでも楽しめる！




【ショップ】


釣りで稼いだポイントでロッドとルアーを購入しよう！


最強の組み合わせを見つけよう！




【図鑑】


釣った魚は図鑑に登録！


世界中の魚を集めてコンプリートを目指そう！




【詳細情報】


タイトル: 釣って！世界の魚つり


発売日: 2026年6月11日（木）価格:1280円（セール価格930円）


ジャンル: スポーツ/パーティ


プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード


プレイ人数：1～4人


対応言語：日本語、英語


オンライン：ランキングあり


・Switch：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000122653.html


・Steam：https://store.steampowered.com/app/4744960/_/


・詳細：https://sat-box.jp/Game/worldfishing_switch.html


・動画：https://youtu.be/XkWaGPNNuwk


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XkWaGPNNuwk ]