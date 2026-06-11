120fps対応モーションキャプチャー補正ソフト『n-Links Retarget』がVICONに対応

アイ・ペアーズ株式会社

製品ページURL：https://i-pairs.co.jp/service/n-links/

アイ・ペアーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊藤 衛）は、バーチャルキャラクター配信等のリアルタイム収録に最適なモーションキャプチャー補正ソフトウェア『n-Links Retarget』が、光学式モーションキャプチャーシステム『VICON』に対応いたしましたことをお知らせいたします。

Unreal Engine／Unity向けのプラグインも提供しており、簡単に導入が可能です。

現在、以下のモーションキャプチャーシステムに対応しております。

・Xsens（慣性式モーションキャプチャーシステム）

・OptiTrack（光学式モーションキャプチャーシステム）

・Captury（マーカーレスモーションキャプチャーシステム）

・VICON（光学式モーションキャプチャーシステム）

主要なモーションキャプチャーシステムに対応しており、様々な環境で『n-Links Retarget』をご活用いただけます。

■『n-Links Retarget』について

バーチャルキャラクターに欠かせないリターゲット処理。『n-Links Retarget』は人間の演者の骨格を、独自のノウハウによりCGキャラクターに違和感なく適用。秒間120回もの高速処理が可能で、リアルタイムモーションキャプチャー配信に最適です。

従来のリターゲットソフトの課題であったリアルタイム運用時の不安定さを解消し、長時間収録に耐えうる安定性と冗長性を実現。細かな調整も簡単な操作で行うことができるため、モーション収録現場の負担軽減に貢献します。

リアルタイム配信以外のモーション収録現場においても、リターゲット後のCGキャラクターの動きのイメージを画面で確認できるため、プレビュー用途にも大変役立ちます。

＜特長＞

・FBX／VRM等各種3Dモデルファイルの読み込み対応。

・自然なリターゲット。頭や身体の向き、足の接地、腕などの手動補正も簡単。

・リターゲット後の動きを画面でプレビュー可能。VRMの揺れものにも対応。

・複数送信元からのモーション受信に対応。Xsens／OptiTrack／Captury／VICON混在も可能。

・最大120fpsの高フレームレートでモーションリターゲットデータを送信可能。

・複数のレンダリングシステムへリターゲットデータを同時送信可能。

・バックアップ用に2台でリアルタイム同期可能。Windows／Mac間も可能。

■『n-Links』シリーズについて

VTuber／CGキャラクターによるライブなど数多くのモーションキャプチャー収録現場で培った当社独自のノウハウを結実。使いやすいユーザーインターフェイス、軽快な動作、 長時間の収録にも耐えうる安定性を備えた新たなバーチャルキャラクターサポートソフトウェアです。

3Dモデルを使用したコンテンツ制作において、従来のリアルタイムモーションキャプチャーで懸念される技術的負荷（機材・人材）およびシステムトラブルの可能性を低減することで、コンテンツを安定かつ低コストにリアルタイム配信できるようにすることを目的として開発・提供しております。

現在はモーションキャプチャー補正アプリケーション『n-Links Retarget』および汎用の表情操作アプリケーション『n-Links Facial』の2種類のソフトウェアを展開しております。各ソフトウェアの紹介はこちらの動画をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-IwZmM6R-mw ]

『n-Links』シリーズでは、今後もバーチャルキャラクターとモーションキャプチャーをサポートする様々なソフトウェアの開発・展開を予定しております。

■ヤマハ株式会社『GPAP』と連携、モーション・表情データの記録・後編集が可能に

『n-Links Retarget』と、ヤマハ株式会社が開発するマルチメディアデータの記録・再生技術『GPAP（ジーパップ）』との連携により、モーションキャプチャーデータを汎用的に記録・編集・再生可能とする新技術を共同開発いたしました。

『n-Links Retarget』はOSC（Open Sound Control）形式でリターゲット後のモーションキャプチャーデータを送出します。『GPAP』がこれを受信することで、オーディオデータ同様にDAW上でモーションデータの録音・再生・カット＆ペースト編集・バージョン管理が可能となります。

従来は再収録が必要であったモーション・表情データの後編集（差し替え、タイミング調整など）が可能となり、制作フローの柔軟性が大幅に向上いたしました。

『GPAP』との連携についてはヤマハ株式会社のリリースをご覧ください。

https://www.yamaha.com/ja/news_release/2025/25070201/

■XR・メタバース総合展および九州メディア総合展2026でデモを実施

2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「XR・メタバース総合展」にて、株式会社HELTEC（小間番号24-23）のブースにて、『n-Links』によるリアルタイムプレビューを用いたモーションキャプチャーのデモを実施いたします。

また、2026年7月15日（水）～16日（木）に福岡国際センターで開催される「九州メディア総合展2026」のカメラステージにて同様にデモを実施いたします。

■『XR・メタバース総合展』ウェブサイト

https://www.xr-fair.jp/hub/ja-jp.html

■『九州メディア総合展2026』ウェブサイト

https://www.q-kikiten.com/

■『n-Links』についてのお問い合わせ

『n-Links』に関するお問い合わせにつきましては、下記のフォームよりお願いいたします。

※『n-Links』は現在、法人様向けに提供しております。個人様向け一般販売につきましては今後予定しております。

https://i-pairs.co.jp/contact/

■アイ・ペアーズ株式会社について

アイ・ペアーズは、最先端のマルチメディアコンテンツを一元提供する「デジタルコンテンツ特化型クリエイティブカンパニー」です。

音楽・音声・映像制作やバーチャルプロダクション・3DCGなど、豊富な制作実績を強みに、リアルとバーチャルを横断した多様なコンテンツ制作に対応しています。さらに、自社開発ソフト「n-Links」をはじめとする独自技術により、ライブ制作の効率化と安定化を実現。

既存サービスの改善やサービス企画／システム開発など、幅広いニーズに応えるプロフェッショナルサービスを、高品質かつリーズナブルな価格設定でご提供しています。

ホームページ：https://i-pairs.co.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/ipairs

※本年2月、ヤマハ株式会社より増資を受け持分法適用グループ会社となりました。