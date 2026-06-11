Reaching Zero-Dose Children代表・飯島由佳、ジョンズホプキンスIVACセミナーでゼロドース児支援の取り組みを発表

一般社団法人Reaching Zero‐Dose Children

当団体代表の飯島由佳が、米国ジョンズホプキンス公衆衛生大学院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）International Vaccine Access Center（IVAC）DirectorのDr. William Mossより招待を受け、IVACセミナーに登壇しました。

セミナーでは、飯島がUNICEFで取り組むプライマリー・ヘルスケアと予防接種サービスの統合に関する調査の概要を報告しました。あわせて、一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenの設立背景と活動方針、若者主導のアドボカシー、教育・啓発活動、そして国際保健分野における取り組みについて共有しました。

発表後の質疑では、ゼロドース児への支援のあり方、予防接種サービスへの公平なアクセス、コミュニティとの協働、そして今後の研究・実践における連携の可能性について意見交換が行われました。

当団体は今後も、国内外の専門家・研究機関・パートナー団体との対話を重ね、すべての子どもたちに命を守るワクチンが届く社会の実現に向けて取り組んでまいります。

一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenについて

一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenは、ワクチンを一度も接種できていない「ゼロドース児」の課題に取り組む若者主導の団体です。ワクチン公平性、国際保健、ヘルスコミュニケーション、政策提言、教育活動などを通じて、すべての子どもたちに命を守るワクチンを届けることを目指しています。

今後も当団体は、現地の声を大切にしながら、地域に根ざしたコミュニケーション、若者の参画、国際的な協働を通じて、より公平な予防接種アクセスの実現に貢献してまいります。

寄付ページはこちら :https://syncable.biz/associate/reachingzdc/donate一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenの活動は、皆さまのご支援によって支えられています。単発寄付・継続寄付のいずれもお選びいただけます。

【会社情報】

会社名 一般社団法人Reaching Zero-Dose Children

代表者 片桐 碧海

住所 東京都 中央区 日本橋茅場町 2-8-1

URL https://www.reachingzdc.org/

設立日 2025年

【本件の問い合わせ先】

メール ［contact@reachingzdc.org］