夏休みの“居場所不足”と“体験機会の格差”に挑むサマースクール

株式会社ウィズダムアカデミー

ウィズダムアカデミー「SUMMER SCHOOL 2026」と「Summer Escapade 2026」を開催

株式会社ウィズダムアカデミー（本社：東京都豊島区、代表取締役：鈴木良和）は、幼児・小学生向け夏季特別プログラムとして、学童保育型「SUMMER SCHOOL 2026」と英語イマージョン型「Summer Escapade 2026」を開催いたします。

共働き世帯が1,300万世帯を超える*なか、長期休暇中の子どもの居場所づくりや体験機会の確保は、多くの家庭にとって重要な課題となっています。特に夏休みは、保護者の就労と子どもの成長機会を両立させる環境が求められる一方で、家庭環境による体験機会の差も社会的な関心を集めています。

*出典（「労働力調査結果」（総務省統計局））

ウィズダムアカデミーでは、「安心して過ごせる居場所」と「子どもの好奇心や可能性を広げる学び」の両立を目指し、探究型ワークショップやSTEAM教育、英語イマージョン環境など、多彩な学びを提供する2つのサマープログラムを展開します。

ウィズダムアカデミーが提案する「2つの夏休み」

お子さま一人ひとりの興味関心や学びのスタイルに応じて選べる2つのサマープログラムをご用意しています。



１. 学童×体験学習「SUMMER SCHOOL 2026」

お預かり・習い事・自由研究・体験活動をワンストップで提供する夏休み限定プログラムです。

夏休みの宿題や自由研究のサポートに加え、毎日のアクティビティや習い事を通じて、お子さまの好奇心と成長を後押しします。

お出かけ楽しいアクティビティ多種多彩な習い事体験学習タイム（宿題・ドリル・自由研究サポート）

特別なイベントだけでなく、日常の時間そのものが学びと成長につながるプログラムを用意しています。

２. 英語で世界を探究する「Summer Escapade 2026」

ウィズダムアカデミーPRIMEが提供する英語イマージョン型サマースクールです。

2026年のテーマは、「世界が広がるこの夏だけの体験Summer Escapade 2026」。

子どもたちは世界各国の文化や自然、科学技術について学びながら、英語をコミュニケーションツールとして活用します。

Around the World!

毎日異なる国や地域をテーマに設定。

専用パスポートを手に、世界の文化や暮らしを体験しながら異文化理解を深めます。

English Discovery Time

英会話、英語絵本、デジタル教材などを活用し、楽しみながら英語への興味と自信を育みます。

Enjoy S.T.E.A.M.

Science（科学）

Technology（技術）

Engineering（工学）

Art（芸術）

Mathematics（数学）

の5分野を横断した探究型アクティビティを英語環境で実施。

子どもたちの創造力や問題解決力を育みます。

夏だけの特別体験プログラム

「SUMMER SCHOOL 2026」「Summer Escapade 2026」では、子どもたちの好奇心や創造力を育む多彩な特別プログラムを実施します。

工作やアート、科学、環境、AIなど幅広いテーマを通じて、子どもたちが新しい世界と出会い、自ら考え、挑戦する機会を提供します。

楽しい特別プログラム

専門家やクリエイターとの出会いを通じて、創造力や探究心、表現力を育むとともに、夏休みならではの豊かな学びと体験を提供します。

探究型学習「サス学」エコバッグにステンシルアート人工知能とかみさまフラワーアレンジメント溶けないアイスクリームづくりキラキラ風鈴づくりミニソーラーカー製作教室カンジモンスターズゴム動力プルバックキャンピングカーづくり

2つのプログラムに共通する4つの特長

１.多彩な学びと体験をワンストップで提供

夏休み限定ワークショップや、初めてでも体験できる、英語・プログラミング・アート・書道・そろばんなどを含む約15種類の習い事、自由研究サポートまで、校舎内で完結。

移動の負担なく、多様な学びや体験に触れることができます。

２.朝8時から最長22時までのお預かり

共働き家庭のライフスタイルに合わせ、早朝から夜間まで柔軟に対応。

長い夏休み期間中も安心してご利用いただけます。

３.送迎付添いサービス

学校・習い事施設・ご自宅までスタッフが付き添い、安全な移動をサポートします。

暑い日や悪天候の日でも安心してお通いいただけます。

４.子どもが快適に過ごせる空間

集中して学習できるスペースと自由に過ごせる空間を確保。

施設面積は国基準の約1.5倍を確保し、長時間でも快適に過ごせる環境を整えています。

こんなご家庭におすすめ

一時帰国中のお子さま

インターナショナルスクールに通うお子さま

新しい学童や預け先を探しているご家庭

夏休み中のお弁当作りや送迎負担を軽減したい保護者

学童利用が初めての幼児・小学生

開催概要SUMMER SCHOOL 2026

【開催期間】

2026年7月13日（月）～8月31日（月）

【開催校舎】

目白校、恵比寿校、横浜上大岡校、三鷹吉祥寺校、池尻三軒茶屋校、駒沢桜新町校、王子校、二子玉川校、さいたま新都心校

【対象】

幼児(満3歳～）・小学生

【詳細・申込】

https://wisdom-academy.com/event_taiken/summer-school-2026/

Summer Escapade 2026

【開催校舎】

PRIME市ヶ谷飯田橋校

PRIME杉並阿佐ヶ谷校

PRIME横浜馬車道校

フロンティアキッズPrime自由が丘校

【対象】

幼児(3歳～）・小学生

【詳細・申込】

https://wisdom-academy.com/news/prime-summer-school-2026/

■会社概要

◆株式会社ウィズダムアカデミー

所在地：〒171-0031 東京都豊島区目白2-20-5

設立：2010年5月

資本金：48.39百万円（2026年3月末日現在）

代表者：代表取締役 鈴木 良和

事業内容：民間学童保育事業、システム販売事業、不動産活用事業、コンサルティング事業等

【習い事型学童】9拠点

目白校・恵比寿校・池尻三軒茶屋校・駒沢桜新町校・二子玉川校・王子校・三鷹吉祥寺校・さいたま新都心校・横浜上大岡校

【英語学童】3拠点

PRIME 市ヶ谷飯田橋校・PRIME 杉並阿佐ヶ谷校・PRIME 横浜馬車道校

【行政連携型学童】6拠点

国分寺校・小平花小金井校・小平花小金井校 NEXUS・小平一橋学園校・小平一橋学園校ANNEX・小平花小金井北口校

https://wisdom-academy.com/