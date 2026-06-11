広島の夏の風物詩「小いわし漁」２０２６解禁

イオン株式会社

６月１１日(木)より、広島県内の「イオン」「イオンスタイル」６店舗にて、夏の訪れを感じさせる「小いわし」の販売を開始いたしますので、ご案内申し上げます。

「小いわし（カタクチイワシ）漁」は瀬戸内の夏の風物詩として広く知られております。

「小いわし」は、「お刺身」や「天ぷら」などの郷土料理が有名ですが、加工された商品は「安芸いりこ」や「音戸ちりめん」（カタクチイワシの稚魚）の名で全国的にも知られています。

イオンでは本年も、旬の「小いわし」をお客さまに存分に味わっていただくため、「小いわし」を販売いたします。また、イオンスタイル広島府中では、入荷した「小いわし」を店内で調理し、唐揚げを販売いたします。

イオンは、「小いわし」の販売を通じて、今後も瀬戸内の魚食文化の継承をＰＲしてまいります。

販売店舗：広島県内の「イオン」「イオンスタイル」６店舗

イオンスタイル広島府中、イオンスタイル広島祇園、イオン宇品店、イオンみゆき店、イオンスタイル西風新都、イオン広店

※天候によって、入荷の無い場合もございます

※販売は月、火、木、金曜日となります

（毎週水曜日と週末は禁漁日のため入荷はございません）

小いわし小いわしのお刺身や唐揚げ

※掲載画像は2026年6月11日(木)イオンスタイル広島府中の様子です