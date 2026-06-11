LED道路照明器具DELINE「WNLDシリーズ」を発売

星和電機株式会社LED道路照明器具DELINE WNLDシリーズ角度調整機能

★独自の「合いマーク確認構造」※で点検作業省力化(※意匠出願中)

★角度調整機能で多様な道路幅に対応

★取付方式はアーム取付形・ポールヘッド形どちらも対応

★屋外の過酷な環境に対応する高い信頼性

このたび、星和電機株式会社（本社：京都府城陽市寺田、代表：春山 雅彦）は、LED道路照明器具「DELGA」WNLBシリーズをフルモデルチェンジし、「DELINE(デライン)」WNLDシリーズを発売いたしました。

本製品は、これまで培ってきた多様な道路環境への対応技術を結集した新世代の道路照明器具です。ボルト・ナットの緩みを外部から目視等で確認できるメンテナンス構造で点検作業の省力化を図るだけでなく、２つの取付方式対応と角度調整機能により、多様な道路条件に対応できるワンモデル設計で、選定・施工の効率化を実現します。また、電源内蔵設計や高耐雷サージ性能により屋外の過酷な環境下においても安心してご使用いただける製品となっています。

近年、社会においては労働人口減少によるインフラ維持管理の担い手不足や、温暖化に伴う異常気象が深刻化しています。本製品は省施工・省メンテナンスと・高耐候性能で、持続可能な道路インフラに貢献します。

【製品の特長】

★独自の「合いマーク確認構造」※で点検作業省力化(※意匠出願中)

ボルト・ナットの緩みを外部から目視等で確認できる独自の「合いマーク確認構造」を採用しました。これにより、現地での近接・接触点検の手間を大幅に省き、点検作業の省力化を図ります。

★角度調整機能で多様な道路幅に対応

5段階の角度調整機能(0°、5°、10°、15°、20°)を搭載し、交差点および3.5m～14mまでの幅広い道路幅に対応します。

★取付方式はアーム取付形・ポールヘッド形どちらも対応

アーム取付形およびポールヘッド形にワンモデルで対応しており、設置環境に応じた取付方式をご選択いただけます。

★屋外の過酷な環境に対応する高い信頼性

灯具内に電源を内蔵することで、浸水などによる故障リスクを大幅に低減するとともに、高い耐雷サージ性能を備え、異常気象による被害リスクの低減に貢献します。

【製品情報】

LED道路照明器具DELINE WNLDシリーズ

https://www.seiwa.co.jp/product/ie/led_delinewnld_series.html

【製品ラインアップ】

NEXCO標準仕様書（施仕第24150号）に適合した各種機種をラインアップ

道路条件や設置環境に応じて、複数の出力・配光タイプを用意

詳細な機種型式一覧については、別紙をご参照ください。

【NEXCO標準仕様書（施仕第24150号）適合機種型式一覧】

https://www.seiwa.co.jp/news/docs/newsrelease_WNLD_2_20260611.pdf

※AC100タイプは別途開発中

【発売日】

受注開始日 2026年6月1日

※納期に関しては当社営業までお問い合わせください。

【希望小売価格(税抜)】

- オープン価格