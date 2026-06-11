味の素をGPIF視点で読み解く、圏論を用いた企業価値分析―第13回インパクト企業価値戦略セミナーを開催

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチは、2026年6月24日（水）12:00～12:30に、第13回「インパクト企業価値戦略セミナー」をオンラインで開催いたします。

今回のテーマは、「味の素をGPIFの観点で読み解く ―圏論を用いたASV経営と企業価値の変換構造分析―」です。

セミナーお申し込みはこちら :https://peatix.com/event/5045111

近年、企業の統合報告やサステナビリティ開示においては、理念、マテリアリティ、非財務資本、事業戦略、財務KPI、企業価値がそれぞれ語られることは増えています。

一方で、投資家が本当に知りたいのは、それらが個別に存在していることではありません。

重要なのは、企業の理念や技術、人財、ブランド、事業、社会価値創出の取り組みが、どのように財務価値へ変換され、最終的に企業価値へ結びついているのかという構造です。

第13回では、味の素株式会社を題材に、同社のASV経営、アミノサイエンス、食品事業、バイオ＆ファインケミカル、環境・健康課題への取り組みなどを、GPIFや長期投資家の視点から読み解きます。

今回の特徴は、圏論を用いた分析という新たな切り口にあります。

圏論は、要素そのものではなく、要素同士の関係性や写像、構造のつながりに着目する考え方です。これを企業分析に応用することで、理念、技術、資産、人財、事業、財務KPI、企業価値を、バラバラな要素ではなく、相互につながる価値変換構造として理解することが可能になります。

本セミナーでは、セミナー資料「味の素：企業価値の『変換構造』を解剖する」をもとに、味の素のASV経営進化シナリオを、圏論的アプローチで分析します。

特に注目するのは、以下のような問いです。

・ASV経営は、企業価値算定式へどのように接続されているのか

・アミノサイエンスや研究開発力は、どこで財務価値に変換されるのか

・高速開発システムは、全社的な成長率やROIC向上にどう接続されるのか

・食品事業とバイオ＆ファインケミカルの融合領域は、新たなTAMや高付加価値市場につながっているのか

・環境・健康へのポジティブインパクトは、収益モデルやWACC低減にどう結びつくのか

・投資家に伝わるKPIとして、どの「射の強さ」を測定すべきか

味の素には、ASVという理念、アミノサイエンス技術、研究開発力、人財、ブランド、グローバルな事業基盤など、強力な「対象」が数多く存在しています。

しかし、企業価値分析において重要なのは、強い対象があることだけではありません。

それらが、どのような「射」、つまり価値変換の矢印によって、事業成果、財務KPI、企業価値へ接続されているかです。

今回のセミナーでは、味の素の価値創造における主な論点として、以下の7つの「詰まり」を取り上げます。

・ASV経営から企業価値算定式への接続

・高速開発システムから全社スケール化への接続

・食品事業とバイオ＆ファインケミカル事業の融合

・無形資産から新規事業・新製品への変換

・DX、ADAMSから真のグローバル経営への接続

・挑戦文化からイノベーション量産への変換

・ポジティブインパクトから収益モデルへの接続

従来のインパクトパスでは、活動、アウトプット、アウトカム、インパクトという流れで社会価値を説明することが中心になります。

一方、圏論的アプローチでは、インパクトを「外部への貢献」で終わらせず、それがどのように企業価値へ再変換され、どこで詰まっているのかを可視化します。

つまり、今回のセミナーでは、味の素の環境・健康課題への取り組みを単なるESG活動として見るのではなく、キャッシュフロー、ROIC、成長率、WACC低減、PBR向上へとつながる企業価値創造の構造として読み解きます。

マテリアリティを企業価値にどう結びつければよいか悩んでいる方、ASV経営やパーパス経営を投資家に伝わる形で整理したい方、社会価値を財務価値へ翻訳するロジックを学びたい方にとって、有益な内容です。

セミナーお申し込みはこちら :https://peatix.com/event/5045111

セミナー概要

本セミナーの特徴は、GPIF視点を軸にしながら、圏論という構造的な視点を用いて、味の素の企業価値創造を読み解く点にあります。

味の素のASV経営、アミノサイエンス、食品、バイオ＆ファインケミカル、DX、挑戦文化、ポジティブインパクトを、単なる個別要素ではなく、企業価値へ変換される構造として整理します。

セミナーで取り上げる主な内容

・GPIF視点で見る「優れたマテリアリティ開示」とは何か

・味の素のASV経営を企業価値の変換構造として読み解く

・圏論的アプローチとは何か

・従来のインパクトパスと圏論的アプローチの違い

・味の素における7つの価値変換上の詰まり

・高速開発システムを全社KPIへ接続する視点

・食品×バイオ＆ファインの融合領域をどう企業価値化するか

・ポジティブインパクトを収益モデル、WACC低減、CF創出へ接続する考え方

・投資家に伝わるKPI設計と開示改善のポイント

このような方におすすめ

・統合報告書やサステナビリティレポートの企画、改善に関わる方

・IR、経営企画、サステナビリティ、ESG推進部門の方

・GPIFや機関投資家との対話を意識した開示高度化を進めたい方

・ASV経営、パーパス経営、サステナビリティ経営を企業価値へ接続したい方

・健康、栄養、環境などの社会価値を財務価値へ翻訳したい方

・圏論という新たな視点を企業分析や統合報告分析に取り入れたい方

開催概要

日時：2026年6月24日（水）12:00～12:30

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

登壇者紹介

熊沢 拓（くまざわ たく）

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ 代表パートナー

SBI大学院大学 講師

桜美林大学大学院 サステナビリティ・マネジメント研究科 統括・講師

証券アナリスト

投資・金融・企業分析の知見を基盤に、企業の非財務情報を財務・企業価値へ接続する分析・支援を行う。

これまで、統合報告書やサステナビリティ開示、マテリアリティ分析、インパクトレポート作成などの分野で、多くの企業の情報開示高度化を支援。

特に、投資家視点から「非財務→財務→企業価値」の因果構造を整理し、企業価値向上につながるストーリーとして可視化することを得意とする。

大学院での講義や企業向けセミナー、個別アドバイザリーを通じて、統合報告・サステナビリティ開示・インパクト評価に関する実務知見を発信している。

会社概要

会社名：株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

代表者：代表パートナー 熊沢 拓

事業内容：

・統合報告書、サステナビリティ開示に関する調査・分析・アドバイザリー

・マテリアリティ特定、インパクト評価、価値創造ストーリー構築支援

・非財務情報と財務・企業価値をつなぐレポーティング支援

・機関投資家視点を踏まえた企業価値向上コンサルティング

・セミナー、講演、研修の企画・実施

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチは、企業のサステナビリティ情報や非財務資本を、財務・企業価値へと接続して読み解く調査・支援を行う専門会社です。

統合報告書やマテリアリティ開示を、単なる説明資料ではなく、投資家に伝わる企業価値創造ストーリーへと進化させることを目指し、調査、分析、レポート作成、アドバイザリーを提供しています。