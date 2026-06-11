人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA出展のお知らせ

A2Mac1 JAPAN 株式会社

『自動車のコスト・技術ベンチマーキングプラットフォーム』を展開するA2MAC1 Japan株式会社（本社：東京都港区、アジア地域ジェネラルマネージャー：井田 哲郎）は、2026年6月17日（水）から19日（金）に開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展します。会期中は、グローバルの最新ベンチマーキングデータと分析事例をもとにした展示・セミナーを実施いたします。

■出展内容

・A2MAC1（当社プラットフォーム）のデモンストレーション

・コストライブラリ

・AI・中国トレンド分析

・Mahindra XUV700 部品展示（シート、ヘッドランプ等）



■展示ブース

ブース番号：4

■セミナーのご案内

当社ブースでは、以下のテーマでプレゼンテーションを実施いたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

※ 事前に下記リンクから申し込みをお願いいたします。お申し込みいただいた方には、イベント後に資料を送付いたします。

※いずれの回も同一内容です。

人とくるまのテクノロジー展2026名古屋 セミナー登録リンク(https://www.a2mac1.com/lp-a2mac1-at-%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC%E5%B1%952026nagoya-jp/)

プレゼンテーションスケジュール

6月17日（水）～ 6月19日（金）全日共通

10:30～ CS Library（ハードコスティング（製品の原価類推）） （テーマ1）

11:30～ Software Cost Value Engineering プロダクトおよび事例のご紹介（テーマ2）

13:00～ インド自動車産業の現在と未来：急成長市場の技術トレンド （テーマ３）

14:00～ 北京モーターショー2026：EV競争の最前線と中国自動車産業の現在地（テーマ４）

15:00～ インド自動車産業の現在と未来：急成長市場の技術トレンド（テーマ３）

16:00～ 北京モーターショー2026：EV競争の最前線と中国自動車産業の現在地（テーマ４）

〈テーマ1〉

CS Library（ハードコスティング（製品の原価類推））

概要：

A2MAC1のコストライブラリ（CS Library）を活用したハードコスティング手法について、実際のデータを用いながら製品原価の分析・推定プロセスをご紹介します。

〈テーマ2〉

Software Cost Value Engineering プロダクトおよび事例のご紹介

概要：

ソフトウェアコストに着目したバリューエンジニアリング手法について、A2MAC1のソリューションと具体的な活用事例を交えながらご紹介します。

〈テーマ3〉

インド自動車産業の現在と未来：急成長市場の技術トレンド

概要：

急成長を続けるインド自動車市場について、最新の市場動向や技術トレンドを分析し、今後の産業発展の方向性について解説します。

〈テーマ4〉

北京モーターショー2026：EV競争の最前線と中国自動車産業の現在地

概要：

2026年4月に開催された北京モーターショーをもとに、中国EV市場における競争構造と最新技術動向を整理し、中国自動車産業の現在地と今後の展望を解説します。

人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYAについて

日時：2026年6月17日（水）～19日（金） 10:00～17:00

場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

URL：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/

※入場方法等の詳細は上記URLをご参照ください。