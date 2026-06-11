【BUZZ名古屋アンバサダー第1期始動】個性豊かな9名が名古屋から全国・全世界へBUZZの魅力を発信！第2期アンバサダーも募集中

株式会社BUZZ GROUP名古屋アンバサダー第1期 メインビジュアル

関東を中心にレンタルスタジオを85店舗以上展開し、月間利用者数25万人以上、総会員数40万人突破を誇るレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg、代表取締役：渡辺 憲）は、BUZZ名古屋エリア初となる「第1期BUZZ名古屋アンバサダー」9名の就任を発表いたします。

名古屋エリアのBUZZをさらに盛り上げるべく、ダンス・パフォーマンスなど多彩なジャンルで活躍する個性豊かな9名が集結。各々の得意分野や個性を活かした動画を通じて、BUZZの魅力を名古屋から全国・全世界へ発信していきます。

STUDIO BUZZ :https://buzz-st.com/

▶ BUZZアンバサダーとは

BUZZアンバサダーは、BUZZのスタジオを活用しながらSNSでBUZZの魅力を発信するパフォーマーの総称です。現在、以下のカテゴリーで活動しています。

BUZZアンバサダー：ダンスユニットや個人パフォーマーがBUZZの魅力を全国・全世界へ発信

名古屋BUZZアンバサダー：名古屋エリア発信に特化したローカルアンバサダー（今回発表）

学生アンバサダー：学生パフォーマーによるアンバサダー枠（近日発表予定）

特別アンバサダー：知名度や影響力を持つパフォーマー・クリエイターとの大型コラボによる特別枠（近日発表予定）

▶ 第1期BUZZ名古屋アンバサダー9名を紹介！

✦ ShiN｜ジャンル：Afro

Instagram：@shin.sun.power(https://www.instagram.com/shin.sun.power/)

日本で数少ないAfroをメインとするキッズダンサー。国内コンテストやバトルで数々の優勝経験を持ち、イギリスで開催されたUDO世界大会ではバトル部門・ソロ部門の2冠を獲得。Afroを探究するためアフリカへ渡航し、現地での経験を活かしたショーケース出演も行う実力派。2026年にはAfroJamDanceCampのソロコンテストで準優勝を獲得。aiko・HY・AIのバックダンサーやbrother CM・ZARA出演など幅広いフィールドで活躍中。

活動内容： Afroをメインにした動画を中心に、スタジオ情報もキャプションでしっかり発信していきます。

✦ 宮崎 真佑｜ジャンル：HIPHOP・K-POP

Instagram： @shinsuke.0519(https://www.instagram.com/shinsuke.0519/)

NCT 127の4THツアー名古屋公演バックダンサーや、PRODUCE 101 JAPAN新世界への出演、KCON JAPAN 2026のDREAMSTAGE（ZEROBASEONE）への出演など、K-POPシーンを中心にめざましい活躍を見せるダンサー。

活動内容： コレオやカバー動画を通じて「ダンスって楽しい、やってみたい！」と思ってもらえるような発信を目指します。

✦ ANNE｜ジャンル：HIPHOP・GIRLS

Instagram： @anne82anne(https://www.instagram.com/anne82anne/)

全国DANCE PERFORMANCE CONTEST FINAL出場、DREAMS COME TRUEドリカムワンダーランド2023名古屋公演オープニングダンサー出演など輝かしい経歴を持つダンサー。2024年よりダンスインストラクターとしても活動し、現在5クラスを担当。総フォロワー数400万人を誇る「居酒屋哉月」のダンサーとして出演した動画は最高再生数5,800万回を記録し、自身のSNSフォロワーも7.2万人を誇る。

活動内容： チーム活動やプライベートレッスン、自主練での使用風景とともに、BUZZを利用するメリットをリアルに伝えていきます。

✦ AIRU｜ジャンル：HIPHOP・GIRLS HIPHOP・Afroなど

Instagram： @8131airu(https://www.instagram.com/8131airu/)

年少からダンスを始め、小学4年生でコンテストソロ全国大会優勝を果たしたダンサー。現在も名古屋のスタジオに通い、仲間と振りを作りながら練習会を開くなど精力的に活動中。アンデイこだわり極プリンCMやラグーナプールCMへの出演実績も持つ。

活動内容： BUZZの素敵な照明やスタジオの雰囲気が伝わるよう様々な角度から撮影。ナンバーのリハにも使えるスタジオとしての魅力も発信していきます。

✦ tamami｜ジャンル：Afro・HIPHOP

Instagram： @tamami_iii(https://www.instagram.com/tamami_iii/)

高校生からダンスを始め、東海地区を中心に県外・海外ともリンクしながらキャリアを積む実力派。東京ディズニーシーでのダンスショー出演、NYやLAへの留学経験も持ち、AI JAPANツアーのオープニングアクト地方リーダーや、avexアーティスト「東京女子流」楽曲の振付なども手がけたマルチクリエイター。2026年にはアサヒグローバルのTVCMダンス振付・演出も担当。現在は講師育成・幼児レッスン・キッズダンサープロデュースを中心に活動。

活動内容： 海外・県外ダンサーを迎えたWSでの活用動画、予約方法のリール、KIDSチームのMV撮影、24時間営業の強みを活かした早朝・深夜練習の様子など、多角的なBUZZの魅力を発信します。

✦ さくら｜ジャンル：LOCK

Instagram： @sakura.38(https://www.instagram.com/sakura.38/)

キッズ時代から実績を積み上げ、コンテスト・バトル・ショーケース・コレオグラファーとしてマルチに活動する名古屋のフィメールロッカー。D.LEAGUEへの出演経験も持ち、JUSTE DEBOUT JAPANベスト4、韓国HAND SHAKE LOCK battleベスト4など国内外で結果を残し続けている。

活動内容： ダンス動画・レッスン動画・大人数での練習風景など幅広いコンテンツでBUZZの魅力を発信します。

✦ CHIERI｜ジャンル：Dancehall Reggae

Instagram： @ararechan413(https://www.instagram.com/ararechan413/)

中学生から独学でダンスをスタートし、現在は名古屋のDancehallシーンを牽引するダンサー。HY・HOME MADE 家族・リュ・シウォンなど数々のアーティストのバックダンサーを務め、Dancehall Asia 2023 in Korea準優勝、Dancehall Gyal Battle 2026優勝など国際的なバトルでも実績を残す。2021年に豊明でDance Studio RIDDIMをオープンし、現在はダンサーとスタジオオーナーの二足のわらじで活動中。

活動内容： 様々なスタジオを使ったDancehall動画の撮影やYouTube動画制作など、BUZZの多彩なスペースを活かしたコンテンツを発信します。

✦ オシュリ｜ジャンル：LOCK

Instagram： @shuri2000(https://www.instagram.com/shuri2000/)

9歳でダンスを始め、名古屋を拠点に活躍するフリースタイルロッカー。バトル・ショーケース・ナンバーを中心に活動し、独自のスタイルと世界観で観る者を引きつける。NEXT LEGEND優勝・SoulExpress Tokyo準優勝・FUKULOCK 2026トップ8など国内外のバトルで結果を残し続け、今後も「オシュリスタイル」を世に広げるべく挑戦を続けるフィメールダンサー。

活動内容： 練習風景やレッスン風景を通じて、BUZZのスタジオの使い勝手や雰囲気をリアルに伝えていきます。

✦ 足太ぺんた｜ジャンル：踊ってみた

X： @Asibuto_Penta(https://x.com/Asibuto_Penta)

踊ってみた投稿歴17年を誇る、踊ってみた文化の草分け的存在。長年にわたって積み上げてきた経験と発信力を活かし、幅広い層にダンスの楽しさを届け続けている。

活動内容： 「踊ってみたの撮影やレッスンならまずBUZZ！」と思ってもらえるような発信を目指し、初心者でも挑戦しやすい企画や撮影・練習に役立つコンテンツを届けます。

▶ 第2期BUZZ名古屋アンバサダー募集中！

第1期の発足と同時に、第2期BUZZ名古屋アンバサダーの募集もスタートしています。BUZZを全国・全世界に広めたい強い気持ちのある方、活動の場を広げたい方、自分のダンスをもっとたくさんの人に見てもらいたい方のエントリーをお待ちしています。

第2期名古屋アンバサダー募集告知ビジュアル

【活動期間】

2026年8月1日（土）～ 2026年9月30日（水）

【活動内容】

- BUZZで踊っている動画をSNSに投稿- BUZZのSNSコンテンツに出演（希望者のみ）

【特典】

- BUZZスタジオ使い放題！（条件あり）- イベントなどに特別招待- BUZZの最新情報をいち早くお届け

【募集締切】

2026年7月10日（金）

※7月10日以降のエントリーは第3期の選考となります。

【エントリー方法】

@buzz_rental(https://www.instagram.com/buzz_rental/) または @buzz_nagoya(https://www.instagram.com/buzz_nagoya/) へDMにて「名古屋アンバサダー応募希望」とお送りください。

BUZZ名古屋公式Instagram :https://www.instagram.com/buzz_nagoya/

▶ BUZZ（バズ）について

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に85店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/



【BUZZ GROUP 公式SNS】

・公式X：https://x.com/buzzgrouppr

・公式Instagram：https://www.instagram.com/buzzgroup.official/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@buzzgroup_official

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/