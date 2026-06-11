【平日限定】ご自宅でe-NEOを体験できる「出張試乗サービス」を6月平日限定でスタート

スカイ・イノベーター株式会社

EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、電動モビリティ「e-NEO」の購入検討者向けに、ご自宅周辺で試乗体験ができる平日限定の「出張試乗サービス」を2026年6月の平日限定企画としてサービス開始いたします。

試乗予約と詳細はこちらから :https://bsc-hd.com/ev/

※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画が中止となる場合があります

■ご自宅周辺で“実際の使い勝手”を確認

一般的な試乗会では短時間の走行体験に限られることが多い一方、今回の出張試乗では、ご自宅周辺の生活道路や普段利用するルートで走行を体験いただけます。

・近所のスーパーまで往復できるか試したい

・坂道での走行性能を確認したい

・自宅の駐車スペースに収まるか見てみたい

・自宅コンセントで充電できるか確認したい

購入後の利用シーンを具体的にイメージしながら試乗することが可能です。

また、スタッフが現地へ伺うため、車両に関する疑問や維持費、充電方法、メンテナンス体制などについてもその場で相談いただけます。

■出張試乗サービス概要

通常の展示イベントとは異なり、生活道路や住宅地周辺を中心に試乗を行う特別企画です。

当日はスタッフが現地に待機し、車両説明から試乗、購入相談までを実施します。

対象期間：2026年6月 平日限定

対応時間：10:00～17:00

対象エリア：渋谷区松濤ガレージを起点に半径30km圏内

試乗車両：e-NEO NEO-ONE／NEO-Light

※ご予約時にいずれか1台をご指定ください。

※対象エリア外についても相談可能

内容：

・ご自宅周辺での試乗

・駐車スペース確認

・充電環境確認

・利用シーン相談

・車両説明

※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画内容が変更または中止となることがございます。予めご了承ください。

※安全確保のため、運行可否は状況により判断

※送迎範囲は安全かつ法令順守の範囲内で実施

【予約方法】

・EV INNOVATOR公式ホームページ(https://bsc-hd.com/ev/)：https://bsc-hd.com/ev/

・試乗予約フォーム(https://bsc-hd.com/ev/testrun/)：https://bsc-hd.com/ev/testrun/

・電話受付：03-6416-9379（受付時間：全日9:00～18:00）

■「選択肢を知る。今までになかったe-NEOという選択」

誰にでも、多くの選択肢を「体験してから考える」

EV INNOVATORが提案するのは“実際に運転してから判断する”という第三の選択肢です。

e-NEOという“新たな移動手段”

都市型3輪EV「e-NEO」の特徴は以下の通りで、「遠出ではなく、生活の足としての運転」に適した設計です。

・操作がシンプル

・車体がコンパクト

・低速域中心で安心

・ガソリン不要

・電気代換算で約150円／100kmの低コスト

「車両の維持費は見直したい」「移動の自由を手放したくない」「通院や買い物は自分で行きたい」などという声にも、現実的な解を提示したいと考えています。

■対象車両

【NEO-ONE】

出力：3kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：979,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/

【NEO-Light】

出力：2kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：880,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/

*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。

*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。

*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。

■公式SNSアカウント一覧

YouTube：EV INNOVATOR公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCZbdSrJrZI5kDKVrMf2q5ZA)

TikTok：@ev_innovator(https://www.tiktok.com/@ev_innovator)

Instagram：@evinnovator(https://www.instagram.com/evinnovator/)

【報道・メディア関係者向け】

■取材/企画のお問合せ・お申込み

【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eve.cspr925@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

会社概要

社名：スカイ・イノベーター株式会社

屋号：EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）

所在地：東京都渋谷区松濤1-6-1ワイズ松濤B1F

TEL：03-6416-9379

公式サイト：https://bsc-hd.com/ev/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@EVINNOVATOR

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