インスタ自動化ツール「エルグラム」アカウント入れ替え機能を追加

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年5月28日（木）、Instagram運用効率化システム「エルグラム」のアップデートを実施しました。

新たに追加された「Instagram入れ替え機能」により、自動応答やテンプレートなどの設定情報を保持したまま、連携するInstagramアカウントを別のアカウントへ切り替えることが可能です。

なお、本機能はスタンダードプラン専用の機能となります。

◼︎「Instagram入れ替え機能」について

Instagram入れ替え機能は、エルグラム上で作成・蓄積してきた設定情報を、連携したい別のInstagramアカウントへ切り替えられる機能です。

対象となる主な設定・データは以下の通りです。

- 自動応答の設定- 一斉配信の設定- テンプレート- タグ など



管理画面から移行操作を行うだけで完結するため、即日で新アカウントの運用が可能です。

◼︎アップデートの背景

従来、別のInstagramアカウントへ移行する場合、エルグラムで設定していた自動応答やテンプレート、タグなどをすべてゼロから再設定する必要がありました。

アカウントの新規立ち上げや運用アカウントの切り替え時に再設定する手間が課題となっており、ユーザーからも「アカウントの入れ替えを行いたい」という要望が多く寄せられていました。

今回のアップデートにより、移行コストの大幅な削減が実現しています。

◼︎期待される活用シーン

- 自動応答やテンプレートをそのまま新アカウントへ引き継いで即日運用- ブランドや事業の変更に伴うアカウント切り替え時の再設定コストを削減- 複数アカウントの設定管理をよりスムーズに

※本機能はスタンダードプラン専用です。フリープランではご利用いただけません。

◼︎エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。

▼主な機能

◼︎お問い合わせ方法

- 投稿、ライブ配信へのコメント自動応答- DMの自動返信、一括配信- アンケートの作成、実施- 商品の販売～決済

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/

◼︎エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes