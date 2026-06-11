マグネット広告をWeb上で簡単作成！ネット印刷のグラフィックが「スマプリ(R)デザイン」にマグネットステッカーを追加。

株式会社グラフィックネットプリントマグネット広告をWeb上で簡単作成！「スマプリ(R)デザイン」にマグネットステッカーを追加

株式会社グラフィックネットプリント（本社：京都市伏見区、代表取締役：西野能央、以下「当社」）が運営する、ネット印刷事業「印刷の通販(R) グラフィック」にて、Webサイト上で印刷物のデザインが作れるサービス「スマプリ(R)デザイン」にマグネットステッカーを追加しました。

サービス詳細はこちら :https://www.graphic.jp/smapri_design/sticker_magnet

■マグネットステッカーのデザインをWeb上で簡単作成

「スマプリ(R)デザイン」は、印刷物のデザインをWeb上で作成できるサービスです。デザインテンプレートを使えば、初めての方でも文字や写真を入れ替えるだけで、本格的なデザインを簡単に作成できます。

このたび、スマプリ(R)デザインの対応商品に「マグネットステッカー」を追加しました。デザインテンプレートには、ポスティングなどで定番の「水道修理」や「エアコンクリーニング」といった広告用テンプレートを多数ラインナップいたしました。

白紙からのデザインも可能なため、オリジナルグッズやノベルティの制作にも活用できます。

デザイン編集後はそのまま当社のネット印刷サービスで発注することができ、最短5日で商品を出荷いたします。

▼サービスページ：スマプリ(R)デザイン マグネットステッカー

https://www.graphic.jp/smapri_design/sticker_magnet

「スマプリ(R)デザイン」のマグネットステッカー編集画面

■リーズナブルな屋内用と、車に使える屋外用の2種類の素材

マグネットステッカーは、素材の異なる「屋内用」と「屋外用」の2タイプをご用意。

屋内用はスタンダードな厚み（0.3mm）でリーズナブルな価格が特徴。マグネット広告などに使いやすい商品です。

屋外用は0.8mmの厚手素材と強磁石、UVラミネート加工を採用しているため、風や紫外線に強く、車や玄関ドアに貼るマグネットにご利用いただけます。

どちらも最少5枚からご注文できますので、印刷発注が初めての方でもお気軽にご利用いただけます。

【参考価格】

・マグネットステッカー

屋内用（0.3mm厚）／25平方cm以内／8日納期／100枚ご注文の場合

1枚あたり 48.6円

▼商品ページ：マグネットステッカー

https://www.graphic.jp/lineup/sticker/magnet

※参考価格、仕様はいずれも2026年6月現在のもの

■印刷の通販(R) グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

当社は、2026年5月に発表された「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」で2年連続の総合第1位を獲得。また、2025年12月発表の「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販」においても総合第1位を獲得しております。顧客満足度ランキングにおいて「2冠」を継続中です。

「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 2年連続第1位」と「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販 第1位」の2冠を獲得

■株式会社グラフィックネットプリントについて

当社は、ネット印刷通販サービス「印刷の通販(R) グラフィック」の企画・運営に特化しています。

名称 ： 株式会社グラフィックネットプリント

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

運営サイト ： 印刷の通販(R) グラフィック

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

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