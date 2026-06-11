6/24-26開催の『推し活EXPO』にて初公開！「推しと遊べる！体験型自販機」に17LIVE公式キャラクターの「ベイビー」が登場

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、株式会社HIKKYとSDRS株式会社が共同で開発する次世代型の自動販売機ソリューション『推しと遊べる自販機』に、「17LIVE」公式キャラクターである「ベイビー」のコンテンツを提供し、2026年6月24日（水）から26日（金）にかけて東京ビッグサイトにて開催される「推し活EXPO」にて本自販機の実機が初公開されることが決定しましたので、お知らせいたします。

人口減少に伴う省人化への対応や、エンタメ性を求める「コト消費」へのニーズが高まるなか、VRイベントやXR事業を得意とする株式会社HIKKYと大手自動販売機メーカーであるSDRS株式会社が開発した「買う時間」を楽しめる体験型自動販売機は、4.1兆円規模（※）の「推し活市場」をターゲットとし、「推し活EXPO」にて実機を初公開します。

「17LIVE」では、多数のライバー（ライブ配信者）が日々ライブ配信を行っており、リスナー（ライブ配信視聴者）と呼ばれるファンが無数のコミュニティを形成し、視聴やエール、コメント、シェアといった無料での応援のほか、デジタルギフトによるギフティング（有料）や、アーミーと呼ばれる定額制のファンクラブ形式の機能などで“推し”ライバーを応援しています。このたびの新たな体験型自動販売機の開発の背景や目的は、「17LIVE」での楽しみ方をリアルの場で体験いただける絶好の機会になると捉え、初のユースケースとしてコンテンツやデザインの提供を行うことを決定いたしました。

※ 株式会社CDG「第3回 推し活実態アンケート調査」（2026年1月）より

本自販機は、搭載モニターに表示されたキャラクターとの会話やミニゲームを楽しめるほか、景品やデジタルコンテンツの獲得や記念撮影した写真などをSNSにシェアするといった体験を、1台の自販機で楽しむことができます。ゲームのスコアや結果に応じてグッズやデジタルコンテンツを獲得できるというエンタメ体験を、24時間365日提供いたします。

なお、本自販機は2026年6月24日（水）より3日間の日程で開催される『推し活EXPO』のSDRS株式会社のブースにて初公開となります。ブースでは、「17LIVE」オリジナルのラッピングの実機展示や画面内を歩き回るキャラクター（ベイビー）を「ぷにぷにタップ」して捕獲するゲームコンテンツ、ゲームの最後に内蔵カメラでベイビーたちのオリジナルフォトフレームで記念撮影し、世界に一枚だけの限定フォトレシートがその場で手に入る体験コンテンツをお楽しみいただけるほか、数量限定のノベルティグッズを配布いたします。

これまでにない、“推し”と新たなふれあいを生み出す、インタラクティブで遊べる「17LIVE」の自販機をぜひ会場でご体感ください。

【SDRS株式会社 『推し活EXPO』 出展概要】

展示会名： ライフスタイルWeek【夏】内 「第5回 推し活EXPO summer」

会期： 2026年6月24日(水)～26日(金) 10:00～18:00

会場： 東京ビッグサイト 東7ホール

展示製品： 推しと遊べる自販機の他、SDRS社のガチャえもん、推し活物販自販機も展示予定です。

展示会公式サイト： https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/lp/visit/fave.html

【SDRS株式会社について】

SDRS株式会社は、「冷やす・あたためる」をコア技術とし、人々の豊かな生活を支えることを目的に グローバルに事業を展開しています。先端技術の活用により、 環境対応製品の開発に加え、人手不足や物流問題、食料不足やフードロス削減などの社会課題を解決するための事業活動を行っております。

【株式会社HIKKYについて】

株式会社HIKKYは、バーチャルで生まれる文化や創作と最新テクノロジーをかけ合わせて、 誰もがワクワクするような体験の場とコンテンツを提供するXRカンパニーです。

2018年から主催する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（Vket）」と、XR体験型リアルイベント「Vket Real」の企画運営を主軸に、『バーチャル×リアル』の新しい価値を創出しています。

コーポレートサイト：https://www.hikky.co.jp/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw