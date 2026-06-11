ヒラカワとGETABEC JAPAN、業務提携に合意

株式会社GETABEC JAPAN

株式会社GETABEC JAPAN（本社：東京都新宿区、代表取締役：石毛寛人、スチャット モンコンアリポン、以下「GETABEC JAPAN」）は、1912年創業のボイラメーカーである株式会社ヒラカワ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：平川亮一、以下「ヒラカワ」）と、日本国内外におけるボイラ販売・メンテナンス体制の拡充を目的とした業務提携に合意いたしました。

本提携によって、両社のボイラ製品ラインナップを相互補完するとともに、販売・メンテナンス体制を拡充し、お客様のニーズに的確に応える製品・サービスの提供を目指してまいります。

＜主な提携内容＞

1. 日本国内外における両社製品の相互販売代理

GETABEC JAPANの親会社であるGETABEC PUBLIC CO., LTD.（以下「GETABEC」）がタイで製造するボイラと、ヒラカワが製造するボイラ、両社の製品を日本国内外において相互に販売してまいります。GETABECの主力製品であるバイオマスボイラや熱媒ボイラなどと、ヒラカワの主力製品である貫流ボイラをそれぞれ取り扱うことで両社の製品ラインナップを拡充し、お客様に対してより魅力的なご提案を行ってまいります。

2. ヒラカワによるGETABEC製ボイラの日本国内での設置・メンテナンス実施

GETABEC製ボイラの日本国内における設置および設置後のメンテナンス実施について、GETABEC JAPANは、日本国内での豊富な実施実績およびネットワークを持つヒラカワと協業して実施してまいります。

ヒラカワは100年以上の歴史を持つボイラメーカーとして、日本国内において豊富な導入実績を有しており、多様な業種・用途に対応しています。また、北海道から沖縄まで全国を網羅するサービスネットワークを構築し、長年にわたり安定した保守・メンテナンス体制を提供しています。GETABEC JAPANは、日本国内におけるボイラ設置・メンテナンスについてヒラカワと協業し、ボイラ導入後も常にベストな状態で稼働できるように万全の体制を整え、緊急時にも迅速かつ的確に対応してまいります。

＜ヒラカワ 国内拠点（支店・営業所・出張所）＞

●札幌 ●帯広 ●青森 ●郡山 ●仙台

●千葉 ●さいたま ●東京 ●横浜

●名古屋 ●長野 ●金沢 ●滋賀

●大阪府大阪市（本社） ●大阪府堺市 ●姫路

●広島 ●香川 ●福岡 ●宮崎 ●鹿児島 ●沖縄

3. GETABECによるヒラカワ製ボイラの海外での設置・メンテナンス実施

ヒラカワ製ボイラの海外における設置および設置後のメンテナンス実施について、ヒラカワは、タイ・ベトナムを中心とした東南アジア地域等における販売実績・メンテナンスネットワークを持つGETABECと協業して実施してまいります。

GETABECは、本社工場があるタイ、現地法人GETABEC Vietnam Co., Ltd.のあるベトナムをはじめ、東南アジアから南アジア地域に代理店網を有しているほか、欧州においても導入実績があります。ヒラカワは1995年にタイにThai Hirakawa Co., Ltd.を設立し、タイを中心にボイラの販売・メンテナンスを実施していますが、今後、GETABECおよびGETABEC JAPANとの協業によって、さらなる展開地域の拡大を目指していきます。

【会社概要】

2026年6月10日 MoU調印式株式会社GETABEC JAPAN

本社：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

代表取締役：石毛 寛人、スチャット モンコンアリポン

設立：2024年6月

資本金：3000万円

会社サイトURL：https://getabec.co.jp/

事業内容：工業用ボイラ等の販売・エンジニアリング

1983年にタイで設立され、これまでに17か国で5,000基以上の導入実績を誇るアジア地域有数のボイラ製造事業者GETABEC PUBLIC CO., LTD.による100％出資の日本法人です。

株式会社ヒラカワ

本社：〒531-0077 大阪市北区大淀北1-9-5

代表取締役社長：平川 亮一

設立：1912年4月

資本金：9000万円

会社サイトURL：https://www.hirakawag.co.jp/

事業内容：蒸気ボイラ、温水ヒータ等の製造・販売・メンテナンス

1912年創業のボイラメーカー。貫流ボイラや炉筒煙管ボイラなど国内最大級のラインアップを有し、工場・病院・商業施設から地域冷暖房などの大規模エネルギー供給まで、幅広い産業に熱源を供給。省エネ技術や水素混焼ボイラの開発にも取り組むリーディングカンパニーです。