3DGSビューワー「Machica」、β版専用サイトを公開。国内最大級の国際 建設・測量展「CSPI-EXPO 2026」に初出展

株式会社ワールドエリアネットワークス

株式会社ワールドエリアネットワークス（本社：広島市、代表取締役：三谷 歩）は、写真のようにリアルな3D空間（3DGS）に設計モデルやコメント、資料を重ね、ブラウザで共有できる3Dビューワー「Machica（マチカ）」の専用サイト（https://machica.wan-hiroshima.jp ）を公開しました。あわせて、2026年6月17日（水）～20日（土）に幕張メッセで開催される国内最大級の国際 建設・測量展「CSPI-EXPO 2026」に初出展し、会場でβ版を体験いただけます。

■ 3Dビューワー「Machica」とは

Machica専用サイトを公開・CSPI2026にも初出展

Machicaは、3DGS（3D Gaussian Splatting）で生成した写真のようにリアルな3D空間に、設計モデル（BIM/CIM）やコメント、資料を重ねて表示し、URLひとつで関係者に共有できる3Dビューワーです。専用アプリのインストールは不要で、ブラウザだけで現場を確認・共有できます。

現地に行かなくても、関係者が同じ視点で状況を確認でき、確認した場所をそのまま共有できるため、現場確認・進捗共有・合意形成にかかる時間と手戻りを減らします。

■ 専用サイトを公開

このたび、Machicaの機能・活用シーン・導入の流れをまとめた専用サイトを公開しました。実際の操作イメージがわかるデモ動画や、資料請求・実証利用相談の窓口も掲載しています。



専用サイト：https://machica.wan-hiroshima.jp

■ Machica β版でできること（主な機能）

Machicaβ版でできること- 3D現場閲覧：現地に近い見え方で状況を確認- 設計モデル表示：完成イメージや設備モデルを現況に重ねて表示- コメント・資料共有：指摘や資料を見ている場所に残して共有- 距離計測：3D空間上で距離を確認- URL共有：見ている視点をそのまま共有そのほか、視点保存／複数シーン切り替え／元写真表示／公開範囲設定／コメント一覧 に対応

■ 活用シーン

4業種における主な活用シーン

建設・土木

施工管理や進捗確認のたびに現地へ足を運び、写真と図面を突き合わせて状況を説明する--その往復が、Machicaなら画面上で完結します。現況の3D空間に設計モデル（BIM/CIM）を重ねれば、計画とのズレや出来形を直感的に確認でき、検査対応や関係者への説明も、見ている視点をそのまま共有するだけ。国土交通省が掲げる「i-Construction 2.0」の現場のデジタル化を、特別な機材や専用アプリなしで後押しします。

インフラ・公共施設

高度経済成長期に整備された社会資本は一斉に更新時期を迎え、2033年には建設後50年以上の道路橋が約6割に達する見込みです。点検・維持管理の対象は増え続ける一方で、現場に出られる人材は限られます。Machicaに現地の状態を写真のようにリアルな3Dで記録しておけば、損傷箇所にコメントを残し、過去と現在を見比べながら長寿命化計画を検討できます。現地に行ける人が少なくても、関係者全員が同じ精細な3D空間で状況を把握できます。

不動産・開発

開発計画の合意形成や近隣説明では、「完成後にどう見えるのか」が伝わりにくく、それが手戻りの原因になります。Machicaは、現況の街並みや敷地を写真のようにリアルな3D空間で再現し、そこに計画中の建物モデルを重ねて見せられます。景観への影響や周辺との関係を、事業者・行政・住民が同じ視点で確認できるため、説明し、納得を得るプロセスが格段にスムーズになります。

防災・危機管理

災害時には、現地に入れない・状況が刻々と変わるなかで、被害の全体像を素早く共有する必要があります。Machicaなら、ドローンなどで取得したデータから被災現場を3D空間として再現し、離れた拠点の関係者ともURLひとつで状況を共有できます。被害状況の可視化から復旧計画の立案・合意形成まで、全員が同じ画面を見ながら判断を進められます。

撮影から導入までワンストップで対応

■ 国際 建設・測量展「CSPI-EXPO 2026」に初出展

このたびMachicaは、建設・測量分野で国内最大級の専門展「第8回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO 2026）」に初出展します。会場では、3D空間を実際に操作しながらMachicaのβ版を体験いただけます。

出展概要- 名称：第8回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO 2026）- 会期：2026年6月17日（水）～20日（土）10:00～17:00（最終日20日は16:00まで）- 会場：幕張メッセ（千葉県）- 当社ブース：屋内展示 小間番号 16-71- 主催：国際 建設・測量展 実行委員会公式サイト：https://cspi-expo.com/

CSPI-EXPOは、建設機械・i-Construction・建設DX・測量機器などが一堂に会する、建設・測量分野で国内最大級の専門展です。

■ 協業パートナー募集

WANでは、実際の現場での活用を通じて機能改善や運用方法の検証にご協力いただける協業パートナー（企業・団体）を募集しています。実証利用に関するご相談は、専用サイトまたは下記のお問い合わせ窓口より承ります。

会社概要

会社名：株式会社ワールドエリアネットワークス

所在地：広島県広島市中区大手町2丁目2-13 ザ・ガーデンプレイス紙屋町5F

代表者：代表取締役 三谷 歩

設立：2010年12月

電話：082-207-2601

事業内容：3DCG／VR・XRコンテンツ制作、プロジェクションマッピング、映像制作、Webサイト制作、システム開発 ほか

URL：https://wan-hiroshima.jp/

本件に関するお問い合わせ先

担当者：マーケティングディレクター 三保舞称

お問い合わせ：https://wan-hiroshima.jp/contact/

関連リンク

Machica 専用サイト：https://machica.wan-hiroshima.jp

CSPI-EXPO 2026 公式サイト：https://cspi-expo.com/