影に、光を。表情まで澄みわたる肌へ。光放つようなつや肌へ導くクリーム「ザ・ギンザ　リバイタライザー　n」(医薬部外品) 2026年9月1日（火）新発売*

株式会社資生堂

2026年秋、本質的な美しさを追求するエッセンシャリストのためのスキンケアブランド「ザ・ギンザ」から、「ザ・ギンザ リバイタライザー n」(医薬部外品)がリニューアル発売します。様々な要因で深刻化するエイジングサイン（乾燥によるこじわの目立ち、ハリのなさ）。新しくなった「ザ・ギンザ リバイタライザー n」は、アプリケーターとともに使用することで、まるで内側から光を放つような、つや肌へ導くクリームです。また同日、夏から秋へと移ろう季節の肌を集中的に整えるスペシャルケアとして、「ザ・ギンザ トリートメントフェイシャルマスク スペシャルキット」も数量限定で発売いたします。

*一部店舗にて先行発売を実施しています。

「ザ・ギンザ リバイタライザー n」 (医薬部外品) 希望小売価格：本体71,500円（税込）

「ザ・ギンザ トリートメントフェイシャルマスク スペシャルキット」 希望小売価格:22,000円（税込）

発売日： 2026年9月1日（火）

販売店舗： ザ・ギンザ 各取扱店舗、オンラインショップ、国内免税店

【ザ・ギンザ リバイタライザー n 開発背景】

着目した皮膚生理

近年、私たちを取り巻く過酷な気候変化や、ライフスタイルにより、肌を取り巻く環境も、より過酷なものになってきています。そのような肌が刺激されやすい環境は、肌のバリア機能に悪影響を与えます。バリア機能が低下した肌は、ターンオーバーも乱れています。このようなバリア機能が低下した肌では、そのダメージは表面の角層だけではなく、表皮全体にも伝搬・増幅されます。そうすると、エイジングサインが深刻化しやすく、肌全体の印象を暗くします。さらには、日中の紫外線によるダメージは基底膜や真皮にもダメージを与え、これらの複合的な要因は肌の老化を加速します**。

**資生堂社調べ

処方におけるクラフトマンシップ

3種の薬用有効成分を安定して配合するため、人の目による細やかな温度管理など、厳格な製造体制を徹底。一切の妥協を許さず、多くの時間と手間をかけ、完成までに 24 時間以上を費やし、極上のテクスチャーを実現しています。

進化した「ザ・ギンザ リバイタライザー n」(医薬部外品) （希望小売価格：本体71,500円（ 税込 ）は、「ハイドロマトリックステクノロジー」でたっぷりの水分を抱え込み、塗布することで肌にうるおいを与え、まるで光を集めたような極上のつやを肌表面にもたらします。以下の7つの特長があります。

1.「ハイドロマトリックステクノロジー」採用。

肌に触れた瞬間、水をたっぷり抱え込んだハイドロマトリックス構造が崩れ、うるおいが角層の深くまで浸透。つけた瞬間から内側から発光するようなつやをもたらします。

2.「インテンシブ RV コンプレックス（ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、ユーカリ葉エキス、グリセリン：保湿）」配合。年齢とともにしなやかさを失いがちな肌に。濃密なうるおいによってハリと弾力を与えます。

3.3種の有効成分（肌荒れ有効成分：ビタミンE誘導体、レチノール誘導体（ビタミンA誘導体）、美白有効成分：m-トラネキサム酸（トラネキサム酸）配合。

4.独自開発「プラチナコーティングアプリケーター」付属。

肌悩みが気になる部分を狙って、効果的にほぐしてなめらかにするアプリケーターを独自開発。プラチナでコーティングされたアプリケーターが、やさしい使い心地で毎日のお手入れをサポートします。

5.「THE GINZA リンデンエキス（肌保護）*1」を配合。

リンデンの生育環境に適した東欧産のリンデンを使用し、その花から貴重なエキスを抽出。

6.「THE GINZA パーセプティブコンプレックスIII*2（保湿整肌）」配合。

さまざまな肌タイプ・状態・環境をとらえ、個々の肌に合わせて適応することを目指す、ザ・ギンザ複合成分。乾燥などの外部環境から肌を守ります。

7.「THE GINZA リンデンアロマ」配合。

銀座の並木通りに実際にあるリンデンの生花の香りを分析し、調香して再現。透明感のある菩提樹（リンデン）の香り。至福のスキンケアをお楽しみください。

*1 THE GINZA リンデンエキス（フユボダイジュ花エキス）（肌保護）

*2 THE GINZA パーセプティブコンプレックスIII（ポリクオタニウムー51、ポリビニルアルコール、アシタバ葉/茎エキス、カルボキシメチルグルカンNa、イチョウ葉エキス、グリセリン：保湿整肌）

【商品概要】

＜商品名＞

ザ・ギンザ リバイタライザー n

＜分類＞

医薬部外品 ＜クリーム＞

＜容量＞

40g

眉間、口もと、肌のすみずみまでなめらかに整え、弾むような理想のつや肌へと導くクリーム。

≪商品特長≫

◆ハイドロマトリックステクノロジー搭載

肌に触れた瞬間、水をたっぷり抱え込んだハイドロマトリックス構造が崩れ、うるおいが角層の深くまで浸透。つけた瞬間から内側から発光するようなつやをもたらします。

＜ハイドロマトリックステクノロジーイメージ図＞

◆インテンシブ RV コンプレックス（ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、ユーカリ葉エキス、グリセリン：保湿）配合

年齢とともにしなやかさを失いがちな肌に。濃密なうるおいによってハリと弾力を与えます。

＜インテンシブ RV コンプレックス イメージ図＞

◆3種の有効成分（肌荒れ有効成分：ビタミンE誘導体、レチノール誘導体（ビタミンA誘導体）、美白有効成分：m-トラネキサム酸（トラネキサム酸））配合。

◆独自開発プラチナコーティングアプリケーター付属

肌悩みが気になる部分を狙って、効果的にほぐしてなめらかにするアプリケーターを独自開発。プラチナでコーティングされたアプリケーターが、やさしい使い心地で毎日のお手入れをサポートします。

◆THE GINZA リンデンエキス（肌保護）*1配合

リンデンの生育環境に適した東欧産のリンデンを使用し、その花から貴重なエキスを抽出。

＜THE GINZA リンデンエキス イメージ図＞

◆THE GINZA パーセプティブコンプレックス III(保湿整肌) *2 配合

乾燥などの外部環境から肌を守り、なめらかな肌に導きます。

＜THE GINZA パーセプティブコンプレックス III イメージ図＞

◆THE GINZA リンデンアロマ配合

銀座の並木通りのリンデンの生花の香りを分析し、調香して再現。「THE GINZA リンデンアロマ」は、ノネナール*3をマスキングする効果のある6種の香り成分を配合。凛とした気品あふれる明るいグリーンフローラルの香り。至福のスキンケアタイムをお楽しみください。

＜THE GINZA リンデンアロマ イメージ図＞

○乾燥による小じわを目立たなくします。※効能評価試験済み

○朝も夜も使用でき、うるおいを長時間持続させます。

○アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

◆ご使用方法

●朝と夜のお手入れの最後にお使いください。

●付属アプリケーターのスパチュラ面でパール粒1個分を目安に指先にとり、ていねいに顔全体になじませてください。

●気になる部分には重ねてお使いください。

※アプリケーターの使用法は特設サイトをご確認ください。

◆発売日

2026年9月1日（火）

＜希望小売価格＞

71,500円（税込）

*1 THE GINZA リンデンエキス（フユボダイジュ花エキス）（肌保護）

*2 THE GINZA パーセプティブコンプレックスIII（ポリクオタニウムー51、ポリビニルアルコール、アシタバ葉/茎エキス、カルボキシメチルグルカンNa、イチョウ葉エキス、グリセリン：保湿整肌）

*3 個人差はあるものの、皮脂から酸化分解して生成されるノネナールは40代から顕著に増えてくることがわかっています（資生堂調査）

【商品概要】

＜商品名＞

ザ・ギンザ トリートメントフェイシャルマスク スペシャルキット ＜数量限定＞

セット内容：

・ザ・ギンザ トリートメントフェイシャルマスク 32mL × 7枚

・ザ・ギンザ ハイブリッドクレンザー 18g

夏から秋へと移ろう季節の肌を集中的に整える数量限定のスぺシャルケアセット。

＜セット内容 詳細＞

ザ・ギンザ トリートメントフェイシャルマスク n 医薬部外品 ＜マスク＞

≪商品特長≫

うるおう以上のものを素肌へ。トリートメントまでする、極上の癒しの10分間。溢れる透明感とつやへ。

◆THE GINZA リンデンエキス（肌保護）*1配合

リンデンの生育環境に適した東欧産のリンデンを使用し、その花から貴重なエキスを抽出。

＜THE GINZA リンデンエキスイメージ図＞

◆THE GINZA パーセプティブコンプレックス III(保湿整肌) *2 配合

乾燥などの外部環境から肌を守り、なめらかな肌に導きます。

＜THE GINZA パーセプティブコンプレックス IIIイメージ図＞

◆ドリップ＆ホールドテクノロジー搭載

リッチで濃密な美容液を含みやすく放出性にすぐれたシートを採用。お手入れの約10分間、うるおいが角層の深部まで浸透。肌を集中的にトリートメントし、はがした後もうるおいとつやを持続させます。

◆モイストキャプチャーCP※（トレハロース、陳皮エキス、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、グリセリン：保湿）配合

マスクをはがしたあとも与えたうるおいが持続し、つるんとなめらかな肌質感に。

◆「THE GINZA リンデンアロマ」配合

銀座の並木通りの菩提樹(リンデン)の生花の香りを分析し、調香して再現。「THE GINZAリンデンアロマ」は、ノネナール*3をマスキングする効果のある6種の香り成分を配合。凛とした気品あふれる明るいグリーンフローラルの香り。至福のスキンケアタイムをお楽しみください。

＜THE GINZA リンデンアロマイメージ図＞

○ アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

◆ご使用方法

●洗顔後、化粧水で肌を整えた後にお使いください。

ザ・ギンザ ハイブリッドクレンザー n

＜マスク・洗顔料＞

≪商品特長≫

週に1～2回、バスタイムに約1分間のマッサージ＆マスクで、透明感を。天然ミネラルクレイ配合のスペシャル洗顔ケア。泡立て不要の洗顔料です。

◆THE GINZA リンデンエキス（肌保護）*1配合

リンデンの生育環境に適した東欧産のリンデンを使用し、その花から貴重なエキスを抽出。

＜THE GINZA リンデンエキスイメージ図＞

◆THE GINZA パーセプティブコンプレックス III(保湿整肌) *2 配合

乾燥などの外部環境から肌を守り、なめらかな肌に導きます。

＜THE GINZA パーセプティブコンプレックス IIIイメージ図＞

◆「ハイブリッドクレイテクノロジー」採用

マスクと洗顔料のハイブリッド。美容成分を抱え込んだクレイ状のクリームを顔全体にマッサージするように広げ、約20秒放置してマスクすることで、透明感の高い肌へと導きます。

◆「THE GINZA リンデンアロマ」配合

銀座の並木通りの菩提樹(リンデン)の生花の香りを分析し、調香して再現。「THE GINZAリンデンアロマ」は、ノネナール*3をマスキングする効果のある6種の香り成分を配合。凛とした気品あふれる明るいグリーンフローラルの香り。至福のスキンケアタイムをお楽しみください。

○ アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

◆ご使用方法

●洗顔フォームと置きかえて使用します。

※手や顔がぬれているときは、軽く水気を拭き取ってから使用します。

※目のまわり、眉、髪の生えぎわ、唇を避けて使用します。

●メイクを落とした後、指先にチューブから約3cmをとり片ほおにのせます。もう片ほおにも同量をのせた後、指全体を使い、１.フェイスライン２.ほお３.額の広い部分から始め、らせんを描きながら顔のすみずみまでていねいに汚れとなじませます。１.～３.を数回くり返します。

●特に小鼻の脇やあご先などのざらつきの気になる部分は、指先でていねいに行います。

●20秒程度そのまま放置しマスクします。

●最後に水またはぬるま湯でやさしく洗い流します。

◆発売日

2026年9月1日（火）

＜希望小売価格＞

22,000円（税込）

*1 THE GINZA リンデンエキス（フユボダイジュ花エキス）（肌保護）

*2 THE GINZA パーセプティブコンプレックスIII（ポリクオタニウムー51、ポリビニルアルコール、アシタバ葉/茎エキス、カルボキシメチルグルカンNa、イチョウ葉エキス、グリセリン：保湿整肌）

*3 個人差はあるものの、皮脂から酸化分解して生成されるノネナールは40代から顕著に増えてくることがわかっています（資生堂調査）

《スキンケアブランド「ザ・ギンザ(THE GINZA)」について》

タイムレスで本質的な美しさを追求する株式会社資生堂のプレステージスキンケアブランド。1975年にファッションブティックとして発足したザ・ギンザは、「肌は身にまとう最高のオートクチュール」という美学のもと、肌こそが一人ひとりのタイムレスな美を体現できると考えます。ザ・ギンザは、生命を守る皮膚がうるおいに満ちたすこやかな状態であるために、皮膚生理に着目。一人ひとりの 肌の”感知力”を大切にしながら、肌本来の美しさを引き出します。素肌をすこやかな状態に保ちながら、その人それぞれのどんなときも揺るがない、エンパワリング グロウスキンへと導きます。ザ・ギンザは、肌本来の美しさを引き出すスキンケアを25年以上かけて研究してきました。ブランドの真髄は「THE GINZA リンデンエキス*1」と「THE GINZA パーセプティブコンプレックス III*2」。年齢や肌質、性別、肌を取り巻く環境を問わず、どなたでも使用できる設計で、洗練を究めた効果的なリチュアルと本質的な価値あるもので満たされた精緻なフォーミュラが特長のエッセンシャリストスキンケアです。

*1 THE GINZA リンデンエキス（肌保護）

*2 THE GINZA パーセプティブコンプレックスIII（ポリクオタニウムー51、ポリビニルアルコール、アシタバ葉/茎エキス、カルボキシメチルグルカンNa、イチョウ葉エキス、グリセリン：保湿整肌）

《エッセンシャリストスキンケア》

「ザ・ギンザ」は自分の価値観や価値基準、自分にとって本当に必要なものだけを見極め、選択している方へ向けた、エッセンシャリストスキンケアへと進化いたしました。洗練を究めた効果的なリチュアルと本質的な価値あるもので満たされた精緻なフォーミュラで、エンパワリング グロウスキンを提供します。

《ザ・ギンザのサイエンス》

ザ・ギンザは、ブランド誕生から25年以上に渡り、皮膚生理に基づいた研究とものづくりを続けています。皮膚生理とは皮膚のあらゆる機能であり、肌が自ら健やかな状態を保ち続ける機能も含まれます。私たちは、その皮膚生理から独自サイエンスとして”感知力”を確立。感知力とは、肌自身が角層、表皮、真皮へ内外からの影響に反応して健全な肌に導く力です。

《「感知力」を働かせる2つの鍵》

ザ・ギンザは”感知力”の研究を進めて深めていく中で、肌が健康で安定した状態を維持するためには、より過酷な環境下にも常に肌が適応することができる肌の安定力に加え、肌が自ら回復する力が必要という考えに至りました。肌の自己回復力を高めること。そして、周りの環境に適応して肌の安定力を高めること。この組み合わせによって、より美しく、強く、揺らがない肌をザ・ギンザは目指しています。

《リンデンとは》

幾多の植物の中から、選び抜かれたのがリンデン。ブランド発祥の地、銀座の並木通りに咲く街路樹です。銀座という都市空間の過酷な環境、大気汚染、急激な気温湿度の変化の中でも強い生命力をもち、空気を浄化し、花が咲く五月には通りを香りで満たしながら、進化を続ける銀座の街に存在し続けています。ザ・ギンザの香りも多くの人に愛されてきたリンデンにインスパイアされています。

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