【9月発売】シーサー職人［やちむん家］新垣優人による新作がミニチュアになってカプセルトイに新登場！

ブルーマウンテン株式会社

沖縄の伝統工芸「やちむん」の世界で注目を集める職人・新垣優人が、本商品のために新作シーサーを制作。作品を忠実にミニチュア化した「やちむん家 新垣優人 シーサーミニチュアフィギュア」がブルーマウンテン株式会社から2026年9月末より全国で順次発売を開始いたします。［やちむん家］新垣優人のInstagramによる本商品の告知投稿では、すでに3000件以上のいいねを獲得し期待の声が多数。本商品は、作家性と伝統文化の魅力を兼ね備えた特別な商品です。

■注目を集める人気作家とコラボした “本気のシーサー”

Instagramのフォロワー数は4.9万人、2025年東京・品川では個展を開催するなどアート業界でも注目されている若きシーサー職人・新垣優人。

本商品のために制作した新作を、リアルな造形と彩色で忠実に再現しました。

▼圧倒的造形と彩色表現に注目！

シーサー特有の力強いフォルムや細かな彫り込みを丁寧に再現。墨入れだけでなく、歯の塗装や瞳も複数工程で再現するなど細部にこだわりました。存在感のある約60mmのサイズで、伝統工芸品のミニチュアとしても満足感の高い仕上がりとなっています。

■ラインナップは全6種＋シークレット2種！

発売予定日：2026年9月

価格 ：カプセル版 500円

：BOX版 550円

種類 ：全6種＋シークレット2種

サイズ ：約54～60mm

素材 ：PVC

商品ページ：https://bluemountains.co.jp/9488/

1カプセルにオス・メスいずれか1個入り。赤・白・青の3色＋シークレットカラー。

※本商品はBOX版がございます。

※カプセル版とBOX版の内容は同一です。

▼仕事運・情熱の「赤」メスオス▼清浄・調和の「白」メスオス▼心の静穏・魔除けの「青」メスオス

■作家紹介：［やちむん家］シーサー職人・新垣優人

1994年生まれ。300年の歴史がある那覇市壺屋にルーツを持つ窯元［やちむん家］の、三代目である父・新垣光雄に師事。2018年第70回沖展入選、2019年第71回沖展うるま市長賞及びみんなの一点賞、2020年第72回沖展入選。伝統的なシーサーの造形に独特な個性を加え、独自の表現を続けている。2025年には東京品川のギャラリーで個展を開催し作品は完売。アート業界でも注目されている。

▼［やちむん家］新垣優人 Instagram

https://www.instagram.com/yachimunya_arakaki/

■発売元：ブルーマウンテン株式会社について

カプセルトイの企画・デザイン・製造及び販売を日本だけではなく海外でも展開。また、グッズのOEMも行っている。

【会社概要】

社名：ブルーマウンテン株式会社

代表取締役社長：青山雄二

事業内容：1.カプセルトイの企画・デザイン・製造及び販売

2.カプセルトイの企画提案

3.OEMグッズ制作

設立：2025年3月3日

▼ブルーマウンテン株式会社 公式サイト

https://bluemountains.co.jp

▼ブルーマウンテン株式会社 公式X

https://x.com/BM_20250303

▼ブルーマウンテン株式会社 公式Instagram

https://www.instagram.com/bluemountain.0303/