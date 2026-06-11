岡田美術館（箱根町・小涌谷）では、 7月から9月にかけて 、幅広い世代に楽しんでいただける2026夏イベントを行います。

ご家族で一緒に参加できる 「夏休み親子でアート体験」や大壁画の前で行うヨガ、また足湯カフェでは「冷やし温泉」と“雷神”パフェを販売します。

夏ならではの美術館のイベントにぜひお越しください。





期間中は【こども無料】 夏休み親子でアート体験

こどもたちが美術を楽しみながら学べる「夏休み親子でアート体験」を開催します。体験型プログラムとなるため、学校の自由研究としてもお使いいただけます。 7月18日(土)～8月31日(月) の期間は小学生以下の入館料が無料となりますので、ご家族そろってご来館ください。





■こどもアートシート

配布期間：7月18日(土)～8月31日(月)

クイズ形式のアートシート（小学校低学年用と高学年用の2種類）をお配りします。1階から5階まで、広い館内を探検しながら答えを探してください。夏休みの自由研究の課題としても体験できるプログラムです。

■ぬりえ

配布期間：7月18日(土)～8月31日(月)

美術館の収蔵作品からイメージしたぬりえ（はがきサイズ）を、こどもアートシートと一緒にお渡しします。

■おしゃべり鑑賞会

開催日：7月25日(土) ・8月22日(土) 11：00～12：00

美術館のスタッフと一緒に展示室を自由にまわり、作品や開催中の特別展「金銀雲母きら」を鑑賞します。気付いたことや感じたことを、家族やみんなとおしゃべりしながら、楽しい時間を過ごしましょう。

●定 員：各日30名

●対 象：小学生

●申込方法：6月14日(日)より受付開始（事前申込制）

0460-87-3931

info@okada-museum.com

https://forms.gle/yFSdSHnq6bHtsQFQ8







風神・雷神の壁画前で開催 岡田美術館ヨガ（朝・夕方）

夏の人気イベントである「岡田美術館ヨガ」。箱根小涌園 天悠とのコラボプランほか、今回からは閉館後の夕方レッスンも始まります。箱根の自然と壁画の迫力を感じながら行う特別なヨガに、ぜひご参加ください。





●開催日時：8月2日(日)・23日(日) 7:15～8:15

9月5日(土)・12日(土) 17:15～18:15

●場 所：大壁画「風・刻」前

●料 金：一般・大学生 3,500円 小中高生 2,500円(税込)

●特 典：美術館招待券(2026年12月6日(日)まで有効)、ミネラルウォーター、ヨガマット無料貸出し

●申込方法：6月14日(日)より受付開始（事前申込制）

0460-87-3931

info@okada-museum.com

https://forms.gle/hGR9BNFdPJVzac5y6

※ 「箱根小涌園 天悠」 とのコラボ企画として、朝食ビュッフェと日帰り温泉を特別価格で利用できるほか、宿泊プランもご用意しました。詳細はホームページにてご確認ください。

足湯カフェで夏を満喫 冷やし温泉／ “雷神”パフェ

「冷やし温泉」は通常より低い38℃に設定しているため、夏でも心地よく足湯をご利用いただけます。

”雷神”ヨーグルトパフェは、風神・雷神を描いた大壁画「風・刻」をモチーフにした季節限定のスイーツです。

■冷やし温泉

箱根の各施設が共同で行う「冷やし温泉」は、夏でも温泉を楽しんでいただきたいという思いから始まりました。100%源泉かけ流し（加水・加温なし）の足湯につかって、ゆっくりとした時間をお過ごしください。







●期間：7月1日（水）～8月31日（月）

●美術館入館者は入湯料無料（足湯のみの利用は500円）

■“雷神”ヨーグルトパフェ

爽やかなヨーグルト味のアイスクリームに、雷をイメージしたはじけるキャンディや、バナナ・いちご・ブルーベリージャムなどのフルーツをトッピングしました。中にはポン菓子やコーンフレークが隠れていて、食べ進めるごとに味の変化や食感を楽しめます。





●7月1日（水）より販売開始／900円（税込）

ミュージアムグッズをオンラインにて販売中！

岡田美術館のミュージアムグッズをオンラインにてご購入いただくことができます。人気の蕎麦猪口も販売していますので、ぜひお買い求めください。







■蕎麦猪口 5,500円（税込）

岡田美術館が収蔵する古伊万里の作品をモチーフにした、蕎麦猪口のペアセット。蝶と紅葉、桜の3種類の絵柄をご用意しています。

蝶柄は、実際の古伊万里の蕎麦猪口と同一の絵柄が描かれ、美術館でも人気の商品です。紅葉・桜のセット販売の他、同柄セットでも販売しています。

江戸時代よりやきものの産地として知られる佐賀県有田町で制作。湯吞や小鉢、酒器などにもご利用いただけます。