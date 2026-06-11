長波長赤外線（LWIR）カメラ＆コアモジュールの世界市場2026年、グローバル市場規模（冷却型、非冷却型）・分析レポートを発表
2026年6月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「長波長赤外線（LWIR）カメラ＆コアモジュールの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、長波長赤外線（LWIR）カメラ＆コアモジュールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
長波長赤外線（LWIR）カメラ＆コアモジュール市場は、2024年時点で世界市場規模が6億5800万米ドルに達しており、2031年には9億2700万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は5.1％と見込まれており、防衛、安全監視、温度測定分野における需要拡大が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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長波長赤外線は8マイクロメートルから14マイクロメートルの波長帯域を指しており、長波長赤外線カメラはこの赤外線を検出して可視画像や映像信号へ変換する装置です。対象物が放射する熱エネルギーを利用して映像化するため、完全な暗闇環境でも使用可能であり、温度変化に高い感度を持っています。
長波長赤外線モジュールはその中核部品であり、赤外線検出器と回路構造によって構成され、取得した信号を処理して外部装置へ伝送します。これらの技術は安全監視、温度測定、防衛用途など幅広い分野で重要な役割を果たしています。
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市場成長を支える主要因として、安全監視需要増加、防衛分野投資拡大、産業設備監視高度化が挙げられています。特に監視カメラ市場では、夜間監視能力や高精度温度検知機能への需要が高まっており、長波長赤外線カメラ導入が進んでいます。また、防衛分野では暗視監視や目標探知用途で重要性が高まっています。
さらに、産業設備保守や温度異常検知用途でも利用が拡大しており、予知保全需要増加が市場成長を後押ししています。一方で、高性能赤外線センサー開発コストや冷却型製品の高価格化は市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、冷却型と非冷却型の2種類に区分されています。冷却型は高感度かつ高精度な熱画像取得が可能であり、防衛用途や高精度測定用途を中心に需要があります。一方、非冷却型は小型化、低コスト化、保守性向上に優れており、監視システムや産業用途で幅広く利用されています。
用途別では、安全監視分野が最大市場を形成しており、公共施設監視やインフラ保護向け需要が増加しています。また、温度検知分野では設備保守や異常検知用途、防衛分野では夜間監視や目標探知用途で需要が拡大しています。
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地域別では、北米市場が高いシェアを維持しています。特に米国では、防衛関連投資や安全監視システム需要拡大が市場成長を支えています。欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に産業監視や防衛用途向け需要が安定しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に監視インフラ整備や防衛投資が進んでおり、今後高い成長率が期待されています。また、中東地域では安全保障需要が高く、南米やアフリカ地域でもインフラ監視需要増加に伴い市場拡大が見込まれています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「長波長赤外線（LWIR）カメラ＆コアモジュールの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、長波長赤外線（LWIR）カメラ＆コアモジュールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
長波長赤外線（LWIR）カメラ＆コアモジュール市場は、2024年時点で世界市場規模が6億5800万米ドルに達しており、2031年には9億2700万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は5.1％と見込まれており、防衛、安全監視、温度測定分野における需要拡大が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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長波長赤外線は8マイクロメートルから14マイクロメートルの波長帯域を指しており、長波長赤外線カメラはこの赤外線を検出して可視画像や映像信号へ変換する装置です。対象物が放射する熱エネルギーを利用して映像化するため、完全な暗闇環境でも使用可能であり、温度変化に高い感度を持っています。
長波長赤外線モジュールはその中核部品であり、赤外線検出器と回路構造によって構成され、取得した信号を処理して外部装置へ伝送します。これらの技術は安全監視、温度測定、防衛用途など幅広い分野で重要な役割を果たしています。
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市場成長を支える主要因として、安全監視需要増加、防衛分野投資拡大、産業設備監視高度化が挙げられています。特に監視カメラ市場では、夜間監視能力や高精度温度検知機能への需要が高まっており、長波長赤外線カメラ導入が進んでいます。また、防衛分野では暗視監視や目標探知用途で重要性が高まっています。
さらに、産業設備保守や温度異常検知用途でも利用が拡大しており、予知保全需要増加が市場成長を後押ししています。一方で、高性能赤外線センサー開発コストや冷却型製品の高価格化は市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、冷却型と非冷却型の2種類に区分されています。冷却型は高感度かつ高精度な熱画像取得が可能であり、防衛用途や高精度測定用途を中心に需要があります。一方、非冷却型は小型化、低コスト化、保守性向上に優れており、監視システムや産業用途で幅広く利用されています。
用途別では、安全監視分野が最大市場を形成しており、公共施設監視やインフラ保護向け需要が増加しています。また、温度検知分野では設備保守や異常検知用途、防衛分野では夜間監視や目標探知用途で需要が拡大しています。
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地域別では、北米市場が高いシェアを維持しています。特に米国では、防衛関連投資や安全監視システム需要拡大が市場成長を支えています。欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に産業監視や防衛用途向け需要が安定しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に監視インフラ整備や防衛投資が進んでおり、今後高い成長率が期待されています。また、中東地域では安全保障需要が高く、南米やアフリカ地域でもインフラ監視需要増加に伴い市場拡大が見込まれています。