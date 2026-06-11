ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」では、６月１２日（金）から６月２１日（日）までの間、「酪農家応援キャンペーン」を開催します。キャンペーン期間中は、対象の牛乳・乳製品を「お客様送料負担なし」で販売します。

牛乳は運動後の一杯として取り入れられるなど、日々の水分補給の選択肢としても親しまれており、６月は「牛乳月間」として街頭や飲食店舗で様々な消費拡大イベントが催されます。ＪＡタウンでもこの時期に牛乳を飲むこと、乳製品を食べることで消費拡大を呼びかけ、酪農家を応援するキャンペーンを実施します。







ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/edairyfm/

【酪農家応援キャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年６月１２日（金）～６月２１日（日）

２．内 容：対象の牛乳・乳製品などを「お客様送料負担なし」で購入できます。

３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/edairyfm/

【「お客様送料負担なし」対象商品 一例】

・ミルクティー（北海道牛乳５０％以上使用）

https://www.ja-town.com/shop/g/g3502-12/





・【酪農家応援ＣＰ】榎本牧場 チーズ工房 チーズ詰合せセット(４種：約500g)

https://www.ja-town.com/shop/g/g6401-7125001F1/







【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown