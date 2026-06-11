【3周年記念】5000億円企業の元トップ・井川意高が解き明かす「男の格」――6月15日開催の井川塾にて、限定撮り下ろし生写真を来場者全員にプレゼント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352104/images/bodyimage1】
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰する対話型イベント「井川塾」を、2026年6月15日（月）にLIVE STUDIO LODGE（東京・代々木）にて開催いたします。
開催まで残りわずかとなった今回のテーマは、「男の格」。
さらに今回は、「井川塾3周年 THANKS PROJECT」の特別企画として、来場者全員に井川意高氏の限定撮り下ろし生写真をプレゼントいたします。
【詳細・お申し込みはこちら】
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■ なぜ、あの人だけ「扱われ方」が違うのか？
同じような年齢や肩書きであっても、なぜか信頼される人と軽く扱われる人がいる――。
井川氏は、その差について次のように語ります。
「人の評価を分けるのは、年収や肩書きではありません。ほんの数分間の振る舞いに、その人の知性や教養、人間性が表れるのです」
本講座では、売上5000億円企業のトップとして政財界の中枢を経験し、さらに刑務所という極限環境も体験した井川氏だからこそ語れる、「格」の本質を徹底的に解説します。
ビジネス書やマナー本では決して学べない、現実社会で人がどう見られ、どう評価されるのか。その残酷なまでにリアルな構造を明らかにします。
■ 【3周年記念特典】限定撮り下ろし生写真を来場者全員にプレゼント
今回の目玉企画は、「井川塾3周年 THANKS PROJECT」第二弾。
来場者全員に、気鋭のカメラマン・小田駿一氏が撮影した井川意高氏の最新ポートレート生写真をプレゼントいたします。
デジタル画像が溢れる時代だからこそ、あえて“手元に残る一枚”にこだわりました。
本特典は非売品であり、今後の販売や再配布の予定もありません。
2026年6月15日の会場に足を運んだ方だけが手にできる、特別な記念品です。
■ 本イベントで得られる「一生モノの武器」
● 人の「格」が分かれる具体的なポイント
会話の仕方、食事の所作、ワインの注文、店員への接し方――。
日常の何気ない振る舞いの中で、人はどのように評価されているのか。井川氏が実例を交えながら解説します。
● 【女性にもおすすめ】男を見抜く目利き力が身につく
パートナー選びやビジネス上の人間関係において、本当に信頼できる人物を見極める視点を学べます。
人生の判断精度を高める実践的な教養として活用いただけます。
● 井川意高氏への直接質問
「自分のこの振る舞いは問題ないのか」
「一流の人はどこを見ているのか」
そんな普段は聞けない疑問に対し、井川氏が会場で直接回答します。
■ 開催概要
日時：2026年6月15日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（東京都渋谷区代々木）
参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
■ お申し込み方法
【井川塾公式ストア】
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
【TIGET】
https://tiget.net/
開催まで残りわずかとなり、お申し込みも増加しております。
3周年記念の特別企画とともに、「格」という一生使える教養を学ぶ貴重な機会です。ぜひご参加ください。
■ お問い合わせ・取材申し込み
株式会社サイゾー
井川塾運営事務局
Email：ikawa.cram.school@gmail.com
公式サイト：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
「知らないまま放置すれば、扱われ方の差は一生続くかもしれません。
6月15日、自分自身の『格』をアップデートし、その学びを形として持ち帰ってください。」
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰する対話型イベント「井川塾」を、2026年6月15日（月）にLIVE STUDIO LODGE（東京・代々木）にて開催いたします。
開催まで残りわずかとなった今回のテーマは、「男の格」。
さらに今回は、「井川塾3周年 THANKS PROJECT」の特別企画として、来場者全員に井川意高氏の限定撮り下ろし生写真をプレゼントいたします。
【詳細・お申し込みはこちら】
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■ なぜ、あの人だけ「扱われ方」が違うのか？
同じような年齢や肩書きであっても、なぜか信頼される人と軽く扱われる人がいる――。
井川氏は、その差について次のように語ります。
「人の評価を分けるのは、年収や肩書きではありません。ほんの数分間の振る舞いに、その人の知性や教養、人間性が表れるのです」
本講座では、売上5000億円企業のトップとして政財界の中枢を経験し、さらに刑務所という極限環境も体験した井川氏だからこそ語れる、「格」の本質を徹底的に解説します。
ビジネス書やマナー本では決して学べない、現実社会で人がどう見られ、どう評価されるのか。その残酷なまでにリアルな構造を明らかにします。
■ 【3周年記念特典】限定撮り下ろし生写真を来場者全員にプレゼント
今回の目玉企画は、「井川塾3周年 THANKS PROJECT」第二弾。
来場者全員に、気鋭のカメラマン・小田駿一氏が撮影した井川意高氏の最新ポートレート生写真をプレゼントいたします。
デジタル画像が溢れる時代だからこそ、あえて“手元に残る一枚”にこだわりました。
本特典は非売品であり、今後の販売や再配布の予定もありません。
2026年6月15日の会場に足を運んだ方だけが手にできる、特別な記念品です。
■ 本イベントで得られる「一生モノの武器」
● 人の「格」が分かれる具体的なポイント
会話の仕方、食事の所作、ワインの注文、店員への接し方――。
日常の何気ない振る舞いの中で、人はどのように評価されているのか。井川氏が実例を交えながら解説します。
● 【女性にもおすすめ】男を見抜く目利き力が身につく
パートナー選びやビジネス上の人間関係において、本当に信頼できる人物を見極める視点を学べます。
人生の判断精度を高める実践的な教養として活用いただけます。
● 井川意高氏への直接質問
「自分のこの振る舞いは問題ないのか」
「一流の人はどこを見ているのか」
そんな普段は聞けない疑問に対し、井川氏が会場で直接回答します。
■ 開催概要
日時：2026年6月15日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（東京都渋谷区代々木）
参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
■ お申し込み方法
【井川塾公式ストア】
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
【TIGET】
https://tiget.net/
開催まで残りわずかとなり、お申し込みも増加しております。
3周年記念の特別企画とともに、「格」という一生使える教養を学ぶ貴重な機会です。ぜひご参加ください。
■ お問い合わせ・取材申し込み
株式会社サイゾー
井川塾運営事務局
Email：ikawa.cram.school@gmail.com
公式サイト：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
「知らないまま放置すれば、扱われ方の差は一生続くかもしれません。
6月15日、自分自身の『格』をアップデートし、その学びを形として持ち帰ってください。」
配信元企業：株式会社サイゾー
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