株式会社ブレインパッド（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 関口 朋宏、以下：ブレインパッド）は、アマゾン ウェブ サービス（以下：AWS）が展開する「AWSパートナーネットワーク（APN）」において、従来の「セレクトティア」から「AWSアドバンストティアサービスパートナー」に昇格したことをお知らせします。

今回の昇格は、ブレインパッドがAWS認定資格保有者の育成や、AWS環境における顧客支援実績を積み重ねてきたことを示すものです。

これからも当社は、長年培ったデータサイエンスの知見と、高度なインフラ構築技術を組み合わせ、企業のデータドリブンな経営改革とDX（*1）の実現をさらに加速していきます。





■ 昇格の経緯と取り組み

ブレインパッドは、企業のDXをデータ活用の側面から強力に支援すべく、クラウドインフラ（*2）領域における技術力強化に注力してきました。これまでも「AWSセレクトティアサービスパートナー」として、多種多様なお客様に対して、AWS環境におけるデータ活用基盤の構築やAI／生成AIの導入運用を推進しています。

この一連の取り組みにおいて、社内のデータエンジニアやデータサイエンティストの「AWS認定資格」取得を全社的にバックアップし、高度な専門知識を有する人材の育成を継続してまいりました。その結果、これまでのソリューション導入・運用実績や、AWS認定資格保有者の育成などの取り組みを背景に、今回のアドバンストティアへの昇格に至りました。





■ ブレインパッドのAWS領域における3つの強み

１． 多数の認定資格保有者による高度な技術力

ブレインパッドには、データサイエンティストやデータエンジニアをはじめとする高度な専門人材が多数在籍しています。AWS環境における設計や開発、運用に関する専門知識を有する「AWS認定資格」の保有者数を継続的に拡大しており、企業の複雑なビジネス要件にも応えられる確かな技術力が強みです。





２． 1,400社を超える豊富なデータ活用支援実績

創業以来、金融、小売、メーカー、サービスなど、幅広い業種において1,400社以上のデータ活用を支援してきました。クラウドインフラを構築するだけでなく、実際のビジネス現場で「データがどのように分析され、活用されるか」を見据えた、最適なアーキテクチャの設計・構築を実現します。





３． 自社ソリューション「SSP for AWS」をはじめとするアジャイルな基盤構築力

企業のデータ活用サイクルを適正化するため、AWSのベストプラクティスに準拠したデータ活用基盤構築サービス「SSP for AWS」（*3）などを提供しています。大規模なスクラッチ開発とは異なり、短期間かつスモールスタートで環境を立ち上げ、ビジネスの成長に合わせて機能を拡張していく「アジャイル型」の基盤構築を得意とします。





■ 株式会社ブレインパッド 常務執行役員 CSO 安良岡 史行 コメント





このたび、「AWS アドバンストティアサービスパートナー」へ昇格できたことを大変嬉しく思います。今回の認定は、当社が長年培ってきたデータサイエンスの知見と、AWS環境における柔軟かつ堅牢な基盤構築・運用実績が高く評価された結果であると受け止めております。

データ利活用が本格的な普及期を迎える中、お客様が真に求めているのは「安全かつスピーディにデータをビジネス価値へ変換する仕組み」です。ブレインパッドは今後もAWSとの連携をより一層深め、企業のデータドリブンな経営改革とデータ活用の内製化を強力に支援してまいります。





■ 「AWS Summit Japan 2026」に出展、“現場で使えるAI”をテーマにソリューションを紹介

ブレインパッドは、2026年6月25日から6月26日まで幕張メッセで開催される日本最大級のAIとクラウドのイベント「AWS Summit Japan 2026」に出展します。今回の出展では、“現場で使えるAI”をテーマに、現場業務や意思決定の高度化を支援する具体的な業務活用イメージを提示します。

ブースでは、自然言語による日々の業務判断やレポート作成を効率化する「店長支援AIエージェント」（*4）および「分析AIエージェント」のデモをはじめ、構想策定から現場実装・定着まで伴走する「データサイエンティストによるプロフェッショナル支援」を紹介します。さらに、データ活用を一部の専門人材に閉じず、組織全体へ広げていくための人材育成サービス「BrainPad Data Talent Experience Service（ブレインパッド・データタレント・エクスペリエンス サービス）」（*5）などを展示します。

ご来場の際は、ぜひブレインパッドの展示ブースへお立ち寄りください。













（*1）DX（デジタル・トランスフォーメーション）とは、企業がテクノロジーを活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革し、競争上の優位性を確立すること。

（*2）クラウドインフラとは、インターネット経由でITシステムを動かすための仮想化されたサーバー、ストレージ、ネットワークなどの基盤システム全般。

（*3）データ活用基盤構築サービス「SSP for AWS（エスエスピー・フォー・エーダブリューエス）」

https://www.brainpad.co.jp/services/products/ssp_for_aws.html

（*4）“売れる”仮説に基づいて店舗の運営を支援「店長支援AIエージェント」

https://www.brainpad.co.jp/services/products/store-mgr-ai_for_aws.html

（*5）データ／AI活用が当たり前になる組織へのアップデートを支援「BrainPad Data Talent Experience Service（ブレインパッド・データタレント・エクスペリエンス サービス）」

https://www.brainpad.co.jp/services/professionals/data_talent_experience_service.html









■ ご参考情報

● 「AWS パートナーネットワーク（APN）」について https://aws.amazon.com/jp/partners/





● 株式会社ブレインパッドについて https://www.brainpad.co.jp/

ブレインパッドは2004年創業の日本を代表するデータ／AI活用のリーディングカンパニーです。近年は「分析／コンサルティング／SI」「人材育成・教育」「SaaS」の三位一体のビジネスモデルを武器に、企業の内なるIT力を高める「データ活用の民主化と内製化支援」に注力しています。支援実績は金融・小売・メーカー・サービスなど幅広い業種を対象に1,400社を超え、データの力をビジネス創造と企業価値向上につなげるお手伝いをしています。





本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

設立：2004年3月

代表者：代表取締役社長 CEO 関口 朋宏

資本金：597百万円（2025年6月30日現在）

従業員数：589名（連結、2025年6月30日現在）

事業内容：データ活用を通じて企業の経営改善を支援するプロフェッショナルサービス、プロダクトサービス





■ お問い合わせ先

● 製品・サービスに関するお問い合わせ

株式会社ブレインパッド

e-mail：info@brainpad.co.jp





＊本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。





以上