株式会社近鉄リテーリングは、６月１８日（木）から特急「ひのとり」をモチーフにした革製小物シリーズを発売いたします。





本商品は、特急「ひのとり」をイメージしたカラーリングを採用し、ビジネスシーンにも馴染む落ち着いたデザインに仕上げた名刺ケース、リール付きICカードケース、パスケース、スマホスタンド＆バッグハンガーの4種を展開します。素材には国内製造の栃木レザーを使用し、ロゴは一点ずつ丁寧に素押し加工を施しています。

使い込むほどに革特有の風合いや艶が増し、経年変化を楽しめる点も特徴です。また、オンラインショップ限定で、ナチュラルな色味のキャメルも販売します。通勤などの日常使いはもちろん、ギフトにもおすすめのアイテムとなっています。





本商品は、当社直営の駅ナカ店舗「GOTO-CHI難波店」「GOTO-CHI奈良店」「GOTO-CHI京都店」「irodori kintetsu阿部野橋店」、近鉄リテーリングオンラインショップ「いろどりモール」で販売します。

この機会にぜひ、本商品をお買い求めください。





１．商品概要

●商品名／名刺ケース

●価格／5,500円（税込）

●サイズ／W11cm×H7.5cm×D1cm





シンプルなデザインに仕上げた名刺ケース。

内側には素押しロゴを施し、ビジネスシーンに馴染む落ち着いた印象に仕上げました。









●商品名／リール付きICカードケース

●価格／4,300円（税込）

●サイズ／約7cm×約10cm

リール長さ（伸ばした時）：約40cm

リール機能を備えた実用性の高いICカードケース鞄に付けたまま使用できる機能性と、栃木レザーの上質な質感を両立しました。













●商品名／パスケース

●価格／3,900円（税込）

●サイズ／約10cm×約7.5cm

日常使いしやすいシンプルなパスケース。

革ならではの質感と経年変化を楽しみながら、長く愛用いただけます。









●商品名／スマホスタンド＆バッグハンガー

●価格／2,500円（税込）

●サイズ／W11cm×H3.2cm×D1.1cm

●カラー／レッドのみ

スマホスタンドとバッグハンガー機能を備えた多機能キーホルダー。

コンパクトながら実用性が高く、外出先でもスマートに使用できます。









２． 職人の手仕事と素材へのこだわり

本製品は、素材選びから縫製、仕上げに至るまで、職人の手仕事によって製作されています。

使用する革の状態を一点ごとに見極めながら、美しさと耐久性の両立を追求しています。









素材には、栃木レザーを採用しています。

使い込むほどに手に馴染み、艶や風合いが深まっていく経年変化（エイジング）を楽しめる素材です。





デザインのアクセントとなる表側には8番糸を、強度を支える裏側には２０番糸を採用。

革の厚みに応じてミシン速度や針の落とし方を調整しながら、職人が一点ずつ丁寧に縫製しています。





「ひのとり」のロゴは、あえて熱と圧力のみで刻印する「素押し」で仕上げています。

天然皮革ならではの個体差により、刻印の濃淡や表情は一点ごとに異なります。

ロゴが最も美しく映えるよう、職人が革の部位を見極めて製作しています 。













３． 販売場所

（１）店舗での販売

GOTO-CHI難波店

住 所 ：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-1-17 近鉄大阪難波駅東改札外

営業時間 ：【平日】10:00～20:00 【土日祝】9:00～21:00

定休日 ：無休（臨時休業は除く）





GOTO-CHI奈良店

住 所 ：〒630-8215 奈良県奈良市東向中町29番 近鉄奈良駅東改札外

営業時間 ：9:00～20:00

定休日 ：無休（臨時休業は除く）





GOTO-CHI京都店

住 所 ：〒600-8215 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町31-1 近鉄京都駅改札内

営業時間 ：【平日】9:00～20:00 【土日祝】9:00～21:00

定休日 ：無休（臨時休業は除く）





irodori kintetsu阿部野橋店

住 所 ：〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

近鉄大阪阿部野橋駅東改札外（ミルキィーウェイ内）

営業時間 ：11:30～19:30

定休日 ：無休（臨時休業は除く）





（２）オンラインショップ【いろどりモール】

株式会社近鉄リテーリングのオンラインショップです。

オリジナルブランド商品・食品・土産物・鉄道グッズなど、多数の商品を販売しています。

URL https://www.irodorimall-kintetsu.jp/





４．販売開始日

（１）店舗での販売は、２０２６年６月１８日（木）各店開店時間からです。

（２）近鉄リテーリングオンラインショップ【いろどりモール】での販売は、

２０２６年６月１８日（木）１０時００分からの予定です。





５．株式会社ユナイテッドレザーについて

日本が世界に誇る「栃木レザー」を贅沢に使用した、財布や革小物の製造・販売を行っている会社です。

私たちが大切にしているのは、熟練の職人による丁寧な手仕事と、現代のライフスタイルに寄り添う高い機能性。革本来の豊かな表情や使い込むほどに深みを増す美しい経年変化（エイジング）を極限まで引き出すものづくりを追求しています。











