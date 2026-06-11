「Xperia 1 VIII」撮る。心はずむ。世界が息づく。ラスタバナナから専用アクセサリーを発売！
スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、通販サイト「ラスタバナナダイレクト」にて、撮る。心はずむ。世界が息づく。がコンセプトの 「Xperia 1 VIII」対応の専用アクセサリーを6月11日より発売を開始しました。
液晶保護フィルム
指紋付着を抑えながら写真や動画を鮮やかに表現。https://amzn.asia/d/0iPTsQW9 https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/g5334xp18/?variantId=g5334xp18 https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013008/ct3221/page1/order/
映り込みを軽減させるアンチグレア加工。さらさらマットな表面使用。
液晶保護ガラス
透明なガラスが、画面の美しさを守る。 最高の保護を提供し、クリアな視界を保つ。デバイスの安全と美しさを同時に守ってくれます。 カバー画面専用の液晶保護ガラスです。
高い透明感で色彩を忠実に再現。写真や動画をより鮮やかに表現します。https://amzn.asia/d/0eOdRQoq https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp5335xp18/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013010/ct3221/page1/order/
体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトをカットします。https://amzn.asia/d/06GbajKo https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp5335xp18/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013011/ct3221/page1/order/
ゴリラガラス採用。 高い透明感で色彩を忠実に再現。写真や動画をより鮮やかに表現します。https://amzn.asia/d/06FXK4eF https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp5335xp18/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013012/ct3220/page1/order/
ゴリラガラス採用。 体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトをカットします。https://amzn.asia/d/09QO8PXg https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp5335xp18/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013013/ct3221/page1/order/
カメラレンズ保護ガラスhttps://amzn.asia/d/0dROr2Mq https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/cr5339xp18/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013014/ct3221/page1/order/
クリアケース
デバイスの美しさを隠さず保護する透明なTPUケース。 側面を柔軟なTPU、背面は傷に強いポリカーボネート素材のハイブリッドケースです。
滑りにくくしなやかな耐衝撃性のあるTPU素材で、側面と背面をしっかりカバーし優しく端末を守ります。https://amzn.asia/d/0iI8ufWL https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9478xp18tpcl/?variantId=9478xp18tpcl https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013042/ct3221/page1/order/
背面はポリカーボネート素材のハイブリッド背面ケースです。https://amzn.asia/d/041Wiac6 https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9480xp18hpcl/?variantId=9480xp18hpcl https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013043/ct3221/page1/order/
側面はTPU、背面はアクリル素材のRHINOXハイブリッドケースです。https://amzn.asia/d/01ZxYqGT https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9482xp18hacl/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013044/ct3221/page1/order/
手帳型ケース
液晶画面側と背面側の両面を保護できる持ちやすい手帳型ケースです。https://amzn.asia/d/02YCO5s3 https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9476xp18bhsbk/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013041/ct3221/page1/order/ https://amzn.asia/d/08Wj1KSQ https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9476xp18bhsbk/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013040/ct3221/page1/order/ https://amzn.asia/d/0fAPQmfD https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9474xp18bsmbkr/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013039/ct3221/page1/order/ https://amzn.asia/d/09JKcx52 https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9474xp18bsmbkr/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013038/ct3221/page1/order/
ソニー純正品
※ソニー純正 国内正規品です。海外からの並行輸入品ではありません。 本体カラーと質感を引き立てるデザイン カバーのフレームには手に馴染むTPU、背面には黄変しにくいPCの透過素材を使用し、 フレームには本体と同じOREテクスチャ、背面にはフロスト加工を施すことで、 Xperia 1 VIII本体のカラーや質感を美しく引き立てます。 カメラバンプと一体化したシンプルなデザインで、本体のミニマルなスタイルを損なわずにご使用いただけます。 縦置き/横置き両対応の開閉式スタンド搭載 動画視聴などに便利な開閉式のスタンドを搭載。 縦置きでも横置きでも、コンテンツに合わせて視聴をサポート。https://amzn.asia/d/04VV0Yxp https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/xqz-cbge/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013071/ct3221/page1/order/ https://amzn.asia/d/0e6RQSAt https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/xqz-cbge/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013072/ct3221/page1/order/ https://amzn.asia/d/0dDTM7zz https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/xqz-cbge/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013073/ct3221/page1/order/ https://amzn.asia/d/0dQFMwCV https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/xqz-cbge/ https://rbdirect.jp/shopdetail/000000013074/ct3221/page1/order/
ネットショップ販売ページhttps://rbdirect.jp/ https://www.amazon.co.jp/stores/page/0562BC4C-C217-4CDD-984A-14CD043CDE17 https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/ https://store.shopping.yahoo.co.jp/keitai-kazariya/ https://wowma.jp/user/28463604
販売チャネル
全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど
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公式アプリをリリースしました！
会員登録すると10%OFFで購入できる「ラスタバナナダイレクト」公式アプリをリリースしました。お使いのスマホを登録すると対応アクセサリーを１タップで表示。アプリ専用クーポンも定期的に配信しております！https://yappli.plus/rastabanana_newscast
会社概要
商号：株式会社 テレホンリース 代表：代表取締役 加藤 義隆 所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1 設立：1988年9月3日 URL：https://www.rastabanana.com/
お問合せ
■商品に関して 株式会社テレホンリース info2@rastabanana.com ■リリースに関して 株式会社テレホンリース 担当：三浦 miura@rastabanana.com ※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。