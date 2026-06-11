ズーラシアンブラス（制作会社：株式会社スーパーキッズ）は、「ズーラシアンブラス ブラバン祭り」を8月29日（土）東京（立川市）、10月31日大阪（大阪狭山市）にて開催いたします。 イベント詳細： https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2608ZBF/

ズーラシアンブラスが結成した吹奏楽団が「ズーラシアン・ウィンド・オーケストラ」です。「まじめに！楽しく！はち切れる！」をモットーにすこぶる楽しい吹奏楽をお届けします。 ズーラシアンブラスならではの童謡をアレンジした楽曲が見どころです。「ホームスイートホーム・ファンタジー」はイングランド民謡で日本では「埴生の宿」として長く親しまれている美しいメロディーを壮大に仕立てました。同じく古くから親しまれている童謡「うさぎのダンス」をアイリッシュ風にアレンジした「うさぎのアイリッシュダンス」は、囁くようにはじまるオープニングから、うさぎたちが喜びにあふれてダンスしているようなエンディングまで、物語のように情景が展開していきます。 吹奏楽の大定番である「アルメニアン・ダンス part1」「宝島」や「ミッション・シンポッシブル」などといった人気曲も、指揮者を含めて33名とは思えない迫力の演奏でお届けします。 吹奏楽ならではの華やかで高揚感あふれるサウンドをお楽しみください。

【公演概要】 ズーラシアンブラス ブラバン祭り(東京公演) 開催日 2026年8月29日（土） 時間 開演14:00（開場13:15） 出演 ズーラシアンウインドオーケストラ 場所 たましんRISURU ホール大ホール（立川市市民会館）(東京都立川市) 後援 公益財団法人立川市地域文化振興財団 --- ズーラシアンブラス ブラバン祭り(大阪公演) 開催日 2026年10月31日（土） 時 間 開演13:30(開場12:45) 出 演 ズーラシアンウインドオーケストラ 場 所 SAYAKAホール大ホール（大阪狭山市文化会館）(大阪府大阪狭山市) 共催 大阪狭山市文化会館(指定管理者:株式会社ケイミックスパブリックビジネス) ＜プログラム(予定)＞ アルメニアン・ダンス part1 金管戦隊トランペットレンジャー ミッション・インポッシブル マツケンサンバII うさぎのアイリッシュダンス 宝島 他 ●チケット (東京公演) 全席指定 大人4,500円学生（25歳まで）3,500円子ども（3歳～小学生）2,500円 (大阪公演) 全席指定 大人4,000円学生（25歳まで）3,500円子ども（3歳～小学生）3,000円 ※0歳より入場可。3歳から有料。2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)※「学生」チケットでのご入場時は、学生証など確認できるものをご持参ください。 ●プレイガイド ・スーパーキッズチケットセンター https://www.superkids.co.jp/ticket/ ・ローソンチケット ・チケットぴあ (大阪公演のみ) ・SAYAKAホールチケットカウンター ・SAYAKAホールオンラインチケットサービス

【ズーラシアンブラスとは】 指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。クラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と2000年に誕生しました。2010年には「横浜観光コンベンション特別功労賞」を、2011年には「キッズデザイン賞」において最優秀賞(経済産業大臣賞)を、2023年には「日本管打・吹奏楽アカデミー賞(演奏部門)」を受賞しました。2014年にはコンサートの取組が高く評価され、株式会社スーパーキッズは経済産業省より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。また2024年度には高校音楽の教科書に掲載。多数のCD、DVDのみならず、楽譜もリリースし、金管アンサンブル界の裾野を広げています。 「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)といった動物の仲間たちと行う、親子のためのコンサート「音楽の絵本」は、全国各地のホールで話題となり、海外公演も含め年間約150を数えます。2011年にはオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」を結成。これまでのコンサートから更に一歩踏み出し、慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ「シンフォニック童謡」をテーマに展開。子どもたちのクラシック音楽への興味を一層高めています。 「ズーラシアンブラス」は、これからも音楽の素晴らしさを知る糸口を提供していきたいと思っています。 【制作コンセプト】 素晴らしい文学作品を読んで聞かせても、小さな子どもがその世界に入り込んでいくことはすぐにはできません。そのために文学の世界には「絵本」と言う素晴らしい芸術の入り口が用意されています。音楽の世界にも童謡という子どもたちへの贈り物がありますが、歌詞に頼らないクラシックの世界では絵本のような分かりやすい入り口がなかなかありませんでした。「ズーラシアンブラス」「音楽の絵本」はクラシック音楽における絵本の役割ができれば…と考えられ、そして誕生しました。

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社スーパーキッズ 〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-49-7 広報担当： 宮川 みさき、辻亜希 TEL ： 042-765-7284(代) FAX ： 042-740-4894