琵琶湖汽船株式会社（本社：滋賀県大津市浜大津、社長：金澤 一徳）と琵琶湖ホテル（所在地：滋賀県大津市浜町、総支配人：前田義和）は、2026年7月16日（木）から7月29日（水）の期間限定で、2026年7月に上演される舞台『成瀬は天下を取りにいく』の京都公演および滋賀公演の公演パートナーとして、舞台上演を応援するキャンペーンを共同実施いたします。 『成瀬は天下を取りにいく』は2024年本屋大賞を受賞した作品で、滋賀県大津市を舞台にした青春小説です。日々全力で我が道を突き進む中学2年生の主人公「成瀬あかり」が、友人や周囲の大人たちとの交流を通じて成長していく様がきらきらと描かれています。本作品および続編となる『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』には、琵琶湖汽船が運航する外輪船ミシガン（ミシガンクルーズ）が登場しています。 また、琵琶湖ホテルは1934年の創業以来、国内外の賓客をお迎えし、湖国の迎賓館としての役割を務めて参りました。1998年に現在の大津港直ぐの場所へ移転、ミシガンクルーズ乗船や、今回大津公演の会場である「大津市民会館」へも徒歩２分という、まさに聖地巡礼の拠点として最適な場所に立地しております。 今回、ともに京阪グループ企業であり、「舞台上演を契機に大津を盛り上げたい」との両社の想いが一致し、共同キャンペーンを開催する運びとなりました。 本キャンペーンでは、舞台観劇とともに、それぞれの施設を利用される方に対して、「成瀬応援」ステッカー（非売品）をプレゼントするほか、舞台観劇チケットと琵琶湖ホテルでの宿泊とミシガンクルーズがセットになったお得なプランや、大津の街めぐりと舞台観劇、ミシガンクルーズが楽しめる聖地巡礼ツアーの販売もございます。

「琵琶湖汽船×琵琶湖ホテル 舞台『成瀬は天下を取りにいく』共同応援キャンペーン」概要

実施期間：2026年7月16日（木）～7月29日（水）

舞台チケット（東京・京都・滋賀公演）をご持参のうえ、ミシガンクルーズに乗船された方に、 「成瀬応援」小ステッカーをプレゼント！

◇配付期間：2026年7月16日（木）～7月29日（水） ◇対象航路：ミシガンクルーズ（大津港発着便／ミシガン60、90、ナイト） ※ご乗船の際、乗船券売場にて舞台チケットをご提示ください ※ステッカー（非売品／小サイズ：6cm）配布はお一人様につき1回に限ります ※数量限定のため、なくなり次第、配付を終了いたします ◇お問合せ：琵琶湖汽船予約センター TEL077-524-5000（9:00～17:00）

「成瀬応援」小ステッカーをプレゼント！ ミシガンクルーズ＋【京都公演】舞台観劇チケットセットプラン ※6/11（木）より予約受付開始

7/16（木）、7/19（日）、7/25（土）の京都公演S席での舞台観劇（15:30開演）チケットとミシガンクルーズがセットになったお得なプランです（通常価格：16,900円） ◇内容：ミシガン90／大津港11:00発～12:30着＋京都公演チケット付き ◇料金：お一人様15,000円（舞台チケット代、ミシガン90自由席乗船料込）

※料金は、大人・子ども同一料金です ※ミシガンクルーズのご乗船日は、舞台公演日と同日となります ※公演チケットはミシガンご乗船の際にお渡しいたします ※座席はS席・指定不可。3名様以上でお申込の場合は、座席が分かれる可能性があります。 あらかじめご了承ください ※ステッカー（非売品／小サイズ：6cm）お一人様につき1枚お渡しいたします ※大津港と京都・南座までの交通費はお客様負担となります ◇ご予約：琵琶湖汽船公式WEBサイトよりお申込ください https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/62804/

＜大津・聖地巡礼＞「成瀬応援」大小ステッカー2枚組をプレゼント！ ミシガンクルーズ＋【滋賀公演】舞台観劇チケットセットプラン ※6/11（木）より予約受付開始

7/28（火）の1日限定で、滋賀公演S席での舞台観劇（18:00開演）チケットとミシガンクルーズがセットになったお得なプランです（通常価格：16,900円） ◇内容：ミシガン90／大津港11:00発～12:30着＋滋賀公演チケット付き ◇料金：お一人様15,000円（舞台チケット代、ミシガン90自由席乗船料込）

※料金は、大人・子ども同一料金です ※ミシガンクルーズのご乗船日は、舞台公演日と同日となります ※公演チケットはミシガンご乗船の際にお渡しいたします ※座席はS席・指定不可。3名様以上でお申込の場合は、座席が分かれる可能性があります。あらかじめご了承ください ※大小ステッカー（非売品／大サイズ：10cm、小サイズ：6cm）お一人様につき1組お渡しいたします ◇ご予約：琵琶湖汽船公式WEBサイトよりお申込ください https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/62804/

＜大津・聖地巡礼＞「成瀬応援」大小ステッカー2枚組をプレゼント！ 成瀬のまち・大津の聖地めぐりと【滋賀公演】舞台観劇ツアー ※6/中旬より予約受付開始

舞台観劇と合わせて成瀬が駆け抜けた大津市内のゆかりのスポットをめぐるツアー。ときめき坂の散策、競技かるたの体験、ミシガンクルーズなど、作品の世界を追体験できる内容です。 成瀬オススメの湖の駅おいしや「近江牛コロッケ御膳」の昼食もお召し上がりいただけます！

◇開催日：7月28日（火）10:00～20:00予定 ◇行程：大津駅観光案内所…大津駅―――膳所駅＝＝＝膳所駅・ときめき坂＝＝（自由散策）＝＝＝大津テラス （バス乗車）昼食／湖の駅おいしや（近江牛コロッケ御膳）…ミシガンクルーズ＝＝＝近江勧学館 （競技かるた体験）＝＝＝大津市民会館／『成瀬は天下を取りにいく』舞台観劇…現地解散

◇料金：お一人様24,800円（交通費、昼食代、舞台チケット代、ミシガン90自由席乗船料、かるた体験他含む） ◇募集人員：20名（最少催行人員10名） ◇ご予約：詳しくは（公社）びわ湖大津観光協会「びわ湖大津ツアーズ」にてご確認くださいhttps://otsu.or.jp/tour 旅行企画・実施：（公社）びわ湖大津観光協会 滋賀県知事 登録旅行業 第2－243号 企画協力： 琵琶湖汽船株式会社

＜大津・聖地巡礼＞「成瀬応援」大小ステッカー2枚組＋舞台公式プログラムをプレゼント！ 琵琶湖ホテルでご宿泊 ＋【滋賀公演】舞台観劇チケット＋ミシガンクルーズプラン ※6/11（木）より予約受付開始

7/28（火）の1日限定で、滋賀公演S席での舞台観劇とご宿泊、ミシガン乗船券や非売品の「成瀬応援」ステッカー等をセットにした特別プランをご用意いたしました。 観劇後は、雄大なびわ湖や比叡比良の山々を望む天然温泉「るりの湯」など、琵琶湖ホテルでごゆっくりお過ごしください。

～琵琶湖ホテルでご宿泊 ＋【滋賀公演】舞台観劇チケット ＋ ミシガンクルーズプラン～

◇利用日：2026年7月28日（火）1泊 ◇料 金：2名1室ご利用時 お一人様 43,900円（7/28公演チケット・朝食・税金・サービス料15%込、入湯税別） ※客室タイプ：デラックスフロア「ルミナ」

◇プラン内容 ・琵琶湖ホテルでのご宿泊（朝食付き） ・「成瀬は天下を取りにいく」7/28（火）滋賀公演観劇チケットS席（指定不可、18:00開演） ・ミシガンクルーズ乗船券（ミシガン60 または ミシガン90 よりお選びいただけます） ・「成瀬は天下を取りに行く」舞台公式プログラムプレゼント ・「成瀬応援」大小ステッカー（非売品／大サイズ：10cm、小サイズ：6cm）2枚組プレゼント ◇ご予約：https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/keihan-biwako/plans/10194795

■舞台『成瀬は天下を取りにいく』公演概要

東京公演（サンシャイン劇場）2026年7月4日（土）～12日（日） 京都公演（南座）2026年7月16日（木）～26日（日） 滋賀公演（大津市民会館）2026年7月28日（火）～29日（水） （京都公演・滋賀公演は公演パートナー） 原作：宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫刊）『成瀬は信じた道をいく』（新潮社刊） 脚本・演出：G2 キャスト：山下美月、藤野涼子、山崎静代、ISSEI、明星真由美、千賀由紀子、櫻井淳子、小林大介、 黒田篤臣、アサヌマ理紗、青山美郷、中川大喜、段隆作、中村守里、天宮良、田畑智子 製作：松竹株式会社 WEBサイト：https://www.shochiku.co.jp/play/schedules/detail/naruse_2607/

ミシガンクルーズ

赤いパドルが目印の「外輪船ミシガン」は、びわ湖を代表する大型観光船です。1982年に就航以来、これまでに延べ900万人以上の方にご乗船いただいております。最上階デッキからは、びわ湖南部の美しい景色や比叡山・坂本の街並みをご覧いただけます。また、レストランシップとして軽食から本格的なお料理まで楽しめるだけでなく、音楽ライブや観光案内も楽しむことができるエンターテイメントクルーズ船です。

旅客定員:787名、全長:59.0m、幅:11.7m、総トン数:1045.61トン 進水年月:1982年4月 https://www.biwakokisen.co.jp/cruise/michigan/

琵琶湖ホテル

全室レイクビューの客室からは、比叡山・比良山の山々と雄大なびわ湖、その上を優雅に往来する船が織りなす広大な景色を一望できます。 館内には、日本料理、鉄板焼、天麩羅、イタリアン、夏季限定営業のBBQなど、多彩な趣のレストランが有り、滋賀県産の食材などを用いた四季折々の味わいをお楽しみいただけます。4階には天然温泉大浴場「るりの湯」もびわ湖ビュー。美しい景色を楽しみながら、癒しのひとときをおすごしください。

【所在地】〒520-0041 滋賀県大津市浜町2-40 【アクセス】京阪びわ湖浜大津駅より徒歩約5分、JR大津駅よりシャトルバスで約5分 【階数】地上1階～地上12階（客室4階～12階/175室）

https://newscast.jp/attachments/iMZBo9rtvr5ixIbbuJk6.pdf