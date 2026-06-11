『頭文字D』名シーンをそのままお守りに。

アクリルお守りの予約販売を開始（2026年4月21日～）

株式会社フェイスは、人気作品『頭文字D』の名セリフをデザインに落とし込んだ「アクリルお守り」の予約販売を開始いたします。 本商品は、藤原拓海や高橋兄弟をはじめとするキャラクターと、作品を象徴する印象的なセリフを組み合わせたデザインが特長です。原作のタッチを活かしたモノトーン表現により、作中の緊張感や走りの世界観をダイレクトに感じられる仕上がりとなっています。 アクリル素材に印刷を施し、背景カラーとのコントラストで各デザインの魅力を引き立てています。お守り型のフォルムに加え、紐付き仕様でバッグや鍵などにも取り付けやすく、日常の中で自然に作品の世界観を楽しめます。 全6種類のデザイン展開となっており、お気に入りのキャラクターやセリフを選べる楽しさも魅力のひとつです。好きなキャラクターを“お守り”として持ち歩けるアイテムとなっています。 また、“お守り”というモチーフから、ドライブ時のお供や安全祈願としても取り入れやすく、コレクション性と実用性を兼ね備えています。 『頭文字D』の世界観を、いつでも身近に感じられるアイテムとして、ぜひお楽しみください。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

(C) しげの秀一/講談社

商品詳細

サイズ：縦78mm × 横50mm 材質：アクリル JAN 藤原文太：4570138442356 (品番：442356) 藤原拓海1：4570138442363 (品番：442363) 藤原拓海2：4570138442370 (品番：442370) 高橋涼介：4570138442387 (品番：442387) 高橋啓介：4570138442394 (品番：442394) 中里毅：4570138442400 (品番：442400)

販売元

会社名 ：株式会社フェイス 所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38 お問い合わせ：076-287-6593 メール ：27@faith-jp.com 受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

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