夜明け前の薄明の頃より、蓮池ではハスの花が静かにほころび始めます。すらりと伸びた茎の先に大輪の花が次々と姿を現し、朝の光とともに夏の庭園を彩ります。 一方、内庭では水面近くでひっそりと白い花を咲かせるスイレンが落ち着いた趣を添えています。 ハスやスイレンは昼には閉じてしまうため、開花直後の最も美しい早朝の時間帯に合わせてハスの専門家による「早朝観蓮会」を今年も実施します。なお、昨年まで実施しておりました早朝開園の実施はございません。 また、毎年ご好評いただいている「竹細工教室」を７月18日（土）に開催いたします。竹に触れながら、ものづくりのひとときをお楽しみいただけます。 朝の涼やかなひととき、季節の景を感じながら大名庭園の夏の散策をぜひお楽しみください。

１． 日程

令和８年７月18日（土）、19日（日）

２． 内容

（１）早朝観蓮会～大名庭園で蓮を愛でる～

日時：令和８年７月19日（日）８時～10時 集合場所：東門 場所：内庭、蓮池周辺及び涵徳亭（かんとくてい） 内容：東門から入園し、内庭でスイレンをご覧いただき、その後蓮池に移動してハスを 観賞します。涵徳亭で専門家による講義と ハスを使った茶菓をお楽しみいただきます。 講師：東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 技術専門職員 石川祐聖氏 参加費：1,200円(税込み・入園料別途) 定員：30名

申込方法：右記期間内に申込フォームからお申し込みください。 ※定員を超える応募があった場合は、抽選となります。 抽選の場合は、当選者にのみメールにてご連絡します。 受付期間：令和８年６月27日(土) ９時～７月４日(土)23時59分

（２）竹細工教室

https://form.run/@kourakuen-event-sm-sOYZWYSKpnUUHAD4xIvM

日時：令和８年７月18日（土） ① 午前の部 10時～12時(最終受付11時30分) ② 午後の部 13時30分～15時30分(最終受付15時) 場所：涵徳亭 内容：小石川後楽園の技能職員が講師となり、 竹細工(一輪挿し)の作り方をレクチャーします。 参加費：200円（税込み・入園料別途） (材料費及びレクリエーション傷害保険料50円込み) 定員：50人(午前の部25人、午後の部25人) 申込方法：当日先着順受付

４．園内マップ

５． その他

・荒天または雨天の場合、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。 ご来園前に小石川後楽園公式ホームページ・公式 X(旧 Twitter)で最新情報をご確認ください。

小石川後楽園について

国指定特別史跡・特別名勝。江戸時代初期、寛永6年（1629年）に水戸徳川家の祖である頼房が、江戸の中屋敷（後に上屋敷となる）の庭として造ったもので、二代藩主の光圀の代に完成した庭園です。光圀は作庭に際し明の儒学者である朱舜水の意見をとり入れ、中国の教え「（士はまさに）天下の憂いに先だって憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」から「後楽園」と名づけられました。 【開園時間】9時～17時（最終入園は16時30分） 【休 園 日】12月29日～１月１日 【住所】文京区後楽1-6-6 【交通】 ■西門 JR 水道橋駅下車 西口 徒歩８分・JR飯田橋駅下車 東口 徒歩８分 都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅下車 C３出口 徒歩３分 東京メトロ東西線･南北線･有楽町線 飯田橋駅下車 A１出口 徒歩８分 東京メトロ丸ノ内線･南北線 後楽園駅下車 １番、２番出口 徒歩８分 ■東門 JR 水道橋駅下車 西口 徒歩５分 東京メトロ丸ノ内線･南北線 後楽園駅下車 ２番出口 徒歩８分 ※駐車場はございません。 【入園料】一般 300円 65歳以上 150円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料 【問い合わせ先】小石川後楽園サービスセンター 電話：03-3811-3015

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