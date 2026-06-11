足立成和信用金庫(本店：東京都足立区、理事長：土屋 武司)では、当金庫100周年記念キャラクター「こづじぃ＆まねきたん」のLINEスタンプを販売開始いたしました。





「こづじぃ＆まねきたん」LINEスタンプ全40種





本スタンプは、日常のあいさつや御礼など、さまざまな場面でご利用いただける全40種類のスタンプを収録しており、地域の皆さまに親しみを持ってご利用いただける内容となっています。

また、本スタンプの売上は地域社会への貢献を目的として全額寄付いたします。スタンプをご購入いただくことが地域を応援する取組みにもつながります。





さらに、LINEスタンプの販売開始を記念し、6月13日(土)・14日(日)に潤徳女子高等学校で開催される「潤徳キッチンカーフェス」において、スタンプ購入者などを対象としたキャンペーンを実施いたします。

「潤徳キッチンカーフェス」は、地域の皆さまと学校、生徒と事業者が交流するイベントとして開催され、当日はさまざまなキッチンカーなどの出店が予定されています。当金庫も地域活性化や事業者支援の一環として本イベントに協力しており、今回で6回目の開催となります。









■「こづじぃ＆まねきたん」LINEスタンプ概要

販売開始日： 2026年6月10日(予定)

販売価格 ： 50LINEコイン・120円(※)

販売場所 ： LINEスタンプショップ

※販売開始時点では50LINEコインで販売いたしますが、2026年7月1日以降、LINE社による価格改定に伴い、販売価格が変更となる場合があります。詳細はLINE Creators Marketの案内をご確認ください。









■「こづじぃ＆まねきたん」キャンペーン

開催日： 2026年6月13日(土)・14日(日)

場所 ： 潤徳キッチンカーフェス 足立成和信用金庫出店ブース





＜詳細＞

(1)当金庫公式LINE友だち登録、もしくは当金庫公式Instagramのフォローで「こづじぃ＆まねきたん」グッズをプレゼント

(2)LINEスタンプ購入画面の提示で、潤徳キッチンカーフェス会場内で使えるクーポンをプレゼント

※(1)・(2)ともに数に限りがございますので、終了の際はご了承ください。





【参考】潤徳キッチンカーフェス概要

開催日時： 2026年6月13日(土)・14日(日)

会場 ： 潤徳女子高等学校グラウンド(足立区千住2-11)

内容 ： キッチンカーによる飲食販売





＜詳細＞

https://www.adachiseiwa.co.jp/news/2026/20260613-14_juntoku/





潤徳キッチンカーフェス





足立成和信用金庫では、LINEスタンプの販売を通じて、「こづじぃ」と「まねきたん」をより身近に感じていただくとともに、地域を応援する想いが広がり、地域の皆さまとの新たなつながりが生まれるきっかけとなれば幸いです。









■会社概要

商号 ： 足立成和信用金庫

代表者 ： 土屋 武司

所在地 ： 東京都足立区千住1-4-16

設立 ： 1926年11月11日

事業内容： 金融サービス業

URL ： https://www.adachiseiwa.co.jp/