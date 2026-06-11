「物流“現場利益”改善セミナー」元・花王ロジスティクス事業部長を迎え、倉庫・配送・共同配送の収益改善を実現する、現場起点の実務ノウハウを解説。DYMエグゼパート事業部主催で大阪にて開催

株式会社DYM

WEB事業、人材事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、同社エグゼパート事業部主催にて、2026年6月にＤＹＭ大阪支社で「物流“現場利益”改善セミナー」を開催いたします。



本セミナーでは、元・花王ロジスティクス株式会社 共配事業部長であり、現在は物流コンサルタントとして活動する物流のスペシャリストを講師に迎え、荷主企業・物流企業向けに「物流コスト高・人手不足時代の“現場利益”改善セミナー 元・花王ロジスティクス事業部長が語る、倉庫・配送・共同配送の収益改善実務」をテーマに開催いたします。

■セミナー開催の背景

物流コストの高騰、人手不足、配送効率や倉庫稼働率の悪化など、物流企業・荷主企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。

また、WMSやTMSなどのシステムを導入したものの現場で十分に活用できていない、現場改善が属人的になっており経営数値に結びつかない、といった課題を抱える企業も少なくありません。

本セミナーでは、花王グループの物流会社にて約27年間、物流拠点運営、共同配送事業、全社システム導入、収支管理、生産性改善、安全・品質管理に携わってきた物流のスペシャリストが登壇します。

物流現場の生産性向上と経営数値の改善を両立するために、倉庫・配送・共同配送・人員配置・システム活用をどのように見直すべきか、実務経験に基づいて解説いたします。

■講師プロフィール

物流コンサルタント

代表経歴：元・花王ロジスティクス株式会社 共配事業部長

花王ロジスティクス株式会社にて約27年間にわたり、物流拠点の運営管理、共同配送事業の構築、全社システム導入プロジェクトに携わる。

センター長、エリア部長、共配事業部長を歴任し、収支管理、生産性改善、ISO9001運用、人事制度改定、安全・品質管理などを主導。経営会議メンバーとして、品質・安全・生産性の統括にも携わる。

現在は物流コンサルタントとして、物流会社やメーカーに対し、収支構造の見直し、車両編成・協力会社配置の最適化、センターレイアウト改善、WMS・配送管理システム連携、ISO運用支援などを行っている。

実績として、物流会社への支援において利益率2%向上、車両稼働率向上提案による利益率3%向上見込み、生産性7%向上など、現場改善と経営数値改善を両立した支援実績を有する。

■開催概要

日時：2026年6月29日（月）18:00～20:00

会場：DYM大阪支社

住所：大阪府大阪市北区堂島2丁目2-2 近鉄堂島ビル19F

対象者：

物流会社・倉庫会社・配送会社・3PL企業の経営者、役員、拠点責任者

メーカー・卸売・通販企業など荷主企業の物流部門責任者

物流DX・WMS・TMS・配送管理・シフト管理関連企業の営業責任者、事業責任者

参加費：無料

主催：株式会社DYM

お申し込み方法：

下記URLよりお申し込みください。

https://forms.gle/4RR13jYAcv4jMHqAA

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、HR Tech事業、M＆A事業、海外医療事業、スポーツ事 業、飲食事業、メディカルソリューション事業、等

(9)URL ：https://dym.asia/