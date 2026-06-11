幼い頃に誰もが触れた絵本が、スクラブに。ロングセラー絵本3タイトル「はらぺこあおむし」「ねないこだれだ」「きんぎょがにげた」が絵本コレクションとして登場_メディカルアパレルブランド：クラシコ

クラシコ株式会社

テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業: 2008年 / 所在地:東京都港区 / 代表取締役CEO:大和 新(おおわ あらた)】は、絵本コレクションとして新シリーズを発表。今回は「はらぺこあおむし」「ねないこだれだ」「きんぎょがにげた」のロングセラー絵本3タイトルをピックアップ。高い機能性と洗練されたデザインに、絵本の世界観を融合した「絵本コレクション」スクラブを6月11日(木)に発売いたします。

今コレクションは、「スクラブをキャンバスに。もっと楽しく。」をコンセプトにしたクラシコのスクラブライン「Scrub Canvas Club(スクラブキャンバスクラブ)」との取り組みです。

はらぺこあおむし

はらぺこあおむしは第2弾として登場。

さりげなく顔をのぞかせるあおむしや、ポケットに隠れた遊び心。思わず見つけたくなる仕掛けが、子どもとの会話を自然に引き出します。

前作から表現をアップデートし、より物語の中にいるような体験を楽しめます。

絵本「はらぺこあおむし」について

1969年に出版（日本では1976年に偕成社から刊行）された、絵本作家エリック・カールの代表作。ちいさなあおむしが、食べ物をどんどん食べて成長し、美しい蝶になるまでを描いたストーリー。「さわれる本、読めるおもちゃ」というカール自身のアイデアにより、文字がまだ読めない幼い子どもも楽しめる、カラフルで大胆な色彩と穴のしかけが魅力。世界60以上の言語に翻訳され、累計発行部数は5500万部にのぼる。

商品詳細

品番・商品名：

R89・Scrub Canvas Club:はらぺこあおむしスクラブトップス(男女兼用)(https://www.clasic.jp/products/R89)

R90・Scrub Canvas Club:はらぺこあおむしスクラブパンツ(男女兼用)(https://www.clasic.jp/products/R90)

価格：13,090円（税込）

カラー：ディープグリーン

サイズ：XXS、XS、S 、M、L、XL

素材：ポリエステル 100%

素材特徴：吸水速乾、ノンアイロン、透け防止、防汚加工、静電防止

ねないこだれだ

静かな夜の世界を映したデザインに、さりげなく隠れたモチーフたち。ポケットからのぞくおばけや、思わず見つけたくなる遊び心を忍ばせました。

落ち着いたトーンで、夜のシーンにもなじむ一着です。

絵本「ねないこだれだ」について

1969年に福音館書店より出版された絵本作家せな けいこの代表作。人気シリーズ「いやだいやだの絵本」のひとつで発売以来、100刷を超えたロングセラー。

＜あらすじ＞

夜の９時です。「とけいがなりますボンボンボン」こんな時間におきているのはだれだ？ふくろう、くろねこ、どろぼう……。いえいえ、夜中はおばけの時間。あれ？まだ寝ていない子がいますよ。おばけになってとんでいけ！ おばけがなかなか寝ない子をおばけの世界に連れていってしまいます。シンプルなはり絵と独特のストーリーで、子どもたちをひきつけてやまない赤ちゃん絵本です。

商品詳細

品番・商品名：

R91・Scrub Canvas Club:ねないこだれだスクラブトップス(男女兼用)(https://www.clasic.jp/products/R91)

R92・Scrub Canvas Club:ねないこだれだスクラブパンツ(男女兼用)(https://www.clasic.jp/products/R92)

価格：13,090円（税込）

カラー：ライトグレー

サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL

素材：ポリエステル 100%

素材特徴：吸水速乾、ノンアイロン、透け防止、防汚加工、静電防止

きんぎょがにげた

カラフルな世界の中に、こっそり隠れたきんぎょたち。ポケットや柄の中に紛れ込んだ一匹を、一緒に探す楽しさをデザインにしました。

気づけば、自然と会話がはじまる一着です。

絵本「きんぎょがにげた」について

1977年に福音館書店より出版された絵本作家 五味太郎の代表作。カラフルで鮮やかな色彩が美しい、子どもたちが大好きな絵探しの絵本。発売以来、100刷を超えるロングセラー。

＜あらすじ＞

きんぎょが１ぴき、金魚鉢からにげだした。どこににげた？カーテンの赤い水玉模様の中にかくれてる。おや、またにげた。こんどは鉢植えで赤い花のふり。おやおや、またにげた。キャンディのびん、盛りつけたイチゴの実の間、おもちゃのロケットの隣……。ページをめくるたびに、にげたきんぎょがどこかにかくれています。

商品詳細

品番・商品名：

R93・Scrub Canvas Club:きんぎょがにげたスクラブトップス(男女兼用)(https://www.clasic.jp/products/R93)

R94・Scrub Canvas Club:きんぎょがにげたスクラブパンツ(男女兼用)(https://www.clasic.jp/products/R94)

価格：13,090円（税込）

カラー：ネイビー

サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL

素材：ポリエステル 100%

素材特徴：吸水速乾、ノンアイロン、透け防止、防汚加工、静電防止

販売に関して

クラシコ オンラインストア：https://www.clasic.jp/

商品ページ：https://www.clasic.jp/products/scc/ehon/

2026 年 6 月 11 日(木)より販売スタート

クラシコ直営店(丸の内店・大阪店・名古屋店・横浜店)でもお取り扱いしております 。

各店舗詳細はこちら：https://www.clasic.jp/c/real_shop/

Scrub Canvas Club(スクラブキャンバスクラブ)について





多忙な医療者が毎日着る『スクラブ』をキャンバスに見立て、アーティストやフォトグラファー、映画・音楽・ビューティー・キャラクターなど垣根を超えたコラボレーションスクラブを通して、「医療現場に笑顔を届けたい」という想いでつくったクラシコの新しいスクラブラインです。

https://www.clasic.jp/lp/scc/

クラシコ株式会社概要

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています。

日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています。

さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています。(*2)

クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています。

*1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。

*2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。



会社名：クラシコ株式会社

代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2F

コーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/

日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/

オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/



