「PLOT×BabyFace」 Wネームの特別仕様 「ブライトエッジ」が新登場！HONDA CB1000F 26用 パフォーマンスステップキット Direct Shift Step発売開始！

株式会社プロト

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、PLOT x BabyFaceコラボレーションによるCB1000F用ステップキットの発売を開始いたしました。

BabyFaceのパフォーマンスステップキット。そのコンセプトは、「最高の機能とクオリティー、そして秀逸なるデザイン。」一般道はもちろんのこと、MotoGPやAMA、全日本選手権といった究極のレースフィールドまで、ライダーの声を反映し製品を磨き続けています。

シフトロッドが直接ステッププレート側 シフトペダルにつながることにより操作感の向上が期待できる「Direct Shift Step仕様」

プロト別注のWアルマイト特別仕様「ブライトエッジ」

エッジを削り、輝きを創りあげた高級感溢れるダブルアルマイト仕上げ

高級感溢れる ダブルアルマイト 仕様

選べる ３ポジション

操作性を さらに向上させる ラバーペダルを採用

ヘルメットアンカー （Wネームロゴ）の オマケつき

PLOT BABYFACE パフォーマンスステップキット Direct Shift Step ブライトエッジ

価格（税込）:\82,500

適合：CB1000F(26)

移動量:● UP 58mm/BACK 45mm ● UP 58mm/BACK 55mm ● UP 58mm/BACK 65mm

シフトパターン:正チェンジのみ

カラー:ブラック/シルバー

素材:アルミニウム/ステンレス

＊標準仕様とシフター対応モデルの2種があります。

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。



また、CSR活動の一環として国内最大規模の“ものづくり＝人づくり”の事業「学生フォーミュラ日本大会」への参加・サポート（スウェッジラインの提供）により自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材を育成する。

プロト学生フォーミュラ応援サイト

https://www.plotonline.com/gakusei-formula/



【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/