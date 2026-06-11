【6月12日ライブ配信】宝塚記念 2026 全頭診断＆レース展望！細江純子、水上学、やーしゅんが生出演！

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スポーツナビ株式会社


スポーツナビは、2026年6月12日（金）20時00分より、「宝塚記念ライブ予想会」を


YouTube「スポーツナビ 競馬チャンネル」で生配信します。



6月14日（日）に開催される春の中央競馬のG1戦線を締めくくるグランプリ・宝塚記念。


今年は連覇を狙う武豊騎乗予定のメイショウタバル、大阪杯天皇賞・春を制し春古馬三冠


を目指すクロアデュノール、昨年の有馬記念を制したミュージアムマイルなど、超豪華メ


ンバーが集結し、注目の一戦となります。



「宝塚記念ライブ予想会」には元JRA騎手の細江純子さん、東大卒の血統評論家・水上学


さん、馬体予想YouTuberのやーしゅんさんが出演。


出走する全頭について、最新情報も交えながらレース展望や注目馬、穴馬候補を語り尽く


します。


配信の最後には、出演者の予想印を大発表！



【配信ページ】


https://www.youtube.com/live/g89Nnid1rZ0



配信日時▼


2026年6月12日（金）20:00～21:30予定



出演者▼


細江純子


水上学


やーしゅん



配信チャンネル▼


YouTube「スポーツナビ 競馬チャンネル」


https://yahoo.jp/AoffGC