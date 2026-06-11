【6月12日ライブ配信】宝塚記念 2026 全頭診断＆レース展望！細江純子、水上学、やーしゅんが生出演！
スポーツナビ株式会社
スポーツナビは、2026年6月12日（金）20時00分より、「宝塚記念ライブ予想会」を
YouTube「スポーツナビ 競馬チャンネル」で生配信します。
6月14日（日）に開催される春の中央競馬のG1戦線を締めくくるグランプリ・宝塚記念。
今年は連覇を狙う武豊騎乗予定のメイショウタバル、大阪杯天皇賞・春を制し春古馬三冠
を目指すクロアデュノール、昨年の有馬記念を制したミュージアムマイルなど、超豪華メ
ンバーが集結し、注目の一戦となります。
「宝塚記念ライブ予想会」には元JRA騎手の細江純子さん、東大卒の血統評論家・水上学
さん、馬体予想YouTuberのやーしゅんさんが出演。
出走する全頭について、最新情報も交えながらレース展望や注目馬、穴馬候補を語り尽く
します。
配信の最後には、出演者の予想印を大発表！
【配信ページ】
https://www.youtube.com/live/g89Nnid1rZ0
配信日時▼
2026年6月12日（金）20:00～21:30予定
出演者▼
細江純子
水上学
やーしゅん
配信チャンネル▼
YouTube「スポーツナビ 競馬チャンネル」
https://yahoo.jp/AoffGC