【6月12日ライブ配信】宝塚記念 2026 全頭診断＆レース展望！細江純子、水上学、やーしゅんが生出演！

スポーツナビ株式会社

スポーツナビは、2026年6月12日（金）20時00分より、「宝塚記念ライブ予想会」を

YouTube「スポーツナビ 競馬チャンネル」で生配信します。

6月14日（日）に開催される春の中央競馬のG1戦線を締めくくるグランプリ・宝塚記念。

今年は連覇を狙う武豊騎乗予定のメイショウタバル、大阪杯天皇賞・春を制し春古馬三冠

を目指すクロアデュノール、昨年の有馬記念を制したミュージアムマイルなど、超豪華メ

ンバーが集結し、注目の一戦となります。

「宝塚記念ライブ予想会」には元JRA騎手の細江純子さん、東大卒の血統評論家・水上学

さん、馬体予想YouTuberのやーしゅんさんが出演。

出走する全頭について、最新情報も交えながらレース展望や注目馬、穴馬候補を語り尽く

します。

配信の最後には、出演者の予想印を大発表！

【配信ページ】

https://www.youtube.com/live/g89Nnid1rZ0

配信日時▼

2026年6月12日（金）20:00～21:30予定

出演者▼

細江純子

水上学

やーしゅん

配信チャンネル▼

YouTube「スポーツナビ 競馬チャンネル」

https://yahoo.jp/AoffGC