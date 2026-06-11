『倭-YAMATO日本ツアー2026』を2026年9月5日(土)、11日(金)～13日(日)に広島・京都で開催決定！「チケットペイ」にて申し込み受付中！

株式会社ペイメントフォー

■世界を旅する和太鼓集団「倭-YAMATO」日本ツアー2026

和太鼓、その未踏の領域へ。

奈良県明日香村を拠点に活動する和太鼓集団「倭-YAMATO」。

1993年の結成以来、世界55カ国で4,800回を超える公演を行い、延べ1,000万人以上の観客を魅了してきました。現在も「呼ばれれば何処へでも行こう！世界中を元気にしよう！」を合言葉に、世界各地でツアーを続けています。

■圧巻のパフォーマンス

直径約2メートル、重量500キロを超える大太鼓をはじめ、大小さまざまな和太鼓が織りなす迫力のステージ。

倭の演奏は単なる和太鼓演奏ではありません。

鍛え上げられた肉体から生み出される圧倒的なリズム、魂を揺さぶる響き、そして時に笑いを誘うユーモアあふれる演出。

その音は「耳で聴く」のではなく、「全身で感じる」体験です。

老若男女、国籍や世代を超えて多くの人々を魅了し続ける、唯一無二のエンターテインメントをぜひ会場でご体感ください。

■公演概要

【広島公演】

開催日：2026年9月5日（土）

会場：三次市民ホール きりり

チケット販売期間：2026年5月30日～9月5日

【京都公演】

会場：京都劇場

開催日：

2026年9月11日（金）

2026年9月12日（土）

2026年9月13日（日）

チケット販売期間：2026年5月30日～9月12日

※詳細は公式サイトをご確認ください。

公演詳細WEB https://www.yamato.jp/2026/

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■イベント詳細

イベント名：広島三次公演｜倭-YAMATO日本ツアー2026

開催日：2026年9月5日(土) 13:30 開場 14:00 開演

会場名：三次市民ホールきりり

出演者：倭-YAMATO

チケット代金：

大人 6,000円

中学生～大学生 3,000円

４歳～小学生 1,500円

※3歳以下入場不可

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60732

イベント名：京都公演9/11｜倭-YAMATO日本ツアー2026

開催日：2026年9月11日(金) 18:30 開場 19:00 開演

会場名：京都劇場

出演者：倭-YAMATO

チケット代金：

大人 6,000円

中学生～大学生 3,000円

４歳～小学生 1,500円

※3歳以下入場不可

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60793

イベント名：京都公演9/12｜倭-YAMATO日本ツアー2026

開催日：2026年9月12日(土) 13:30 開場 14:00 開演

会場名：京都劇場

出演者：倭-YAMATO

チケット代金：

大人 6,000円

中学生～大学生 3,000円

４歳～小学生 1,500円

※3歳以下入場不可

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60794

イベント名：京都公演【MINI】9/12｜倭-YAMATO日本ツアー2026

開催日：2026年9月12日(土) 18:30 開場 19:00 開演

会場名：京都劇場

出演者：倭-YAMATO

チケット代金：

大人 4,500円

中学生～大学生 2,300円

４歳～小学生 1,200円

※3歳以下入場不可

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60806

イベント名：京都公演9/13｜倭-YAMATO日本ツアー2026

開催日：2026年9月13日(日) 13:30 開場 14:00 開演

会場名：京都劇場

出演者：倭-YAMATO

チケット代金：

大人 6,000円

中学生～大学生 3,000円

４歳～小学生 1,500円

※3歳以下入場不可

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60795

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

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チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73