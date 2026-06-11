Deflag、執行役員CRO（Chief Revenue Officer）に岩瀬陽平が就任し、経営体制を強化

株式会社deflag

戦略コンサルティングと実行伴走支援を提供する株式会社deflag（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：佐々木 陽、以下「当社」）は、2026年5月付で、岩瀬陽平が CRO（Chief Revenue Officer）に就任したことをお知らせいたします。

岩瀬は当社の売上成長とアライアンス開拓を統括するとともに、クライアント様の営業変革を経営課題として捉え、ご支援するための組織体制の強化に注力してまいります。

■就任の背景

deflag は「データとAIの力で余白を作る。成長に変換する。」をコアメッセージに掲げ、組織や業務が成長の過程で何に時間を使うべきかが見えなくなった状態を整理し、再び進むべき方向に旗を立て直すことをミッションとしています。

創業以来、戦略コンサルティングと実行伴走支援を通じて、クライアント様の現状把握から課題抽出、解決策の実装まで、100社を超える企業の350件以上のプロジェクトに伴走してまいりました。

近年、AI の台頭により、企業の営業組織を取り巻く環境は大きな転換点を迎えています。戦略コンサルティングのご相談に加え、営業の再設計と AI による業務変革を支援してほしいというご依頼が、当社にも数多く寄せられるようになりました。

当社はこうした時代の要請に応えるべく、戦略コンサルティングから営業領域まで、クライアント様へのご支援の幅を一段と広げるとともに、自社の販売体制そのものを強化してまいります。その中核を担う役割として、営業DX の最前線で全国110社を超える

企業の変革に伴走してきた岩瀬を、CRO として迎えることといたしました。

岩瀬は営業の「型化」と「伴走型支援」を一貫して手がけてきた人物であり、CRO として、当社の売上成長とアライアンス開拓を牽引するとともに、クライアント様の営業支援を強化してまいります。

■岩瀬 陽平 略歴

2013年4月 株式会社インテリジェンス（現：パーソルキャリア株式会社）にて、人材派遣、紹介事業を担当。

2018年2月 地元群馬県富岡市にて、社団法人として BPO 事業開始。

2018年8月 アイセール株式会社（現：株式会社クロス・オペレーショングループ）へ執行役員として入社。MA（マーケティングオートメーション）コンサルタントとして、全国110社を超える企業の MA 導入 / インサイドセールスの立ち上げへ従事。CS 事業部 執行役員、アライアンス担当を担う。

その後 株式会社 Labos を立ち上げ、BtoB 営業 / マーケティング領域を中心に、上場企業から中小企業まで、要件定義からシステム導入、運用代行を支援。

2026年5月より、株式会社 deflag の執行役員 CRO へ就任。

■本人コメント

このたび、株式会社deflag の CRO に就任いたしました、岩瀬と申します。

私はこれまで MA・SFA・CRM を中心とした営業 DX の推進に向き合い、全国110社を超える企業の営業組織変革に伴走してまいりました。営業プロセスの再設計から、ツールの導入と定着を通じて、多くの企業の営業成果に貢献してまいりました。

一方で、AI の台頭により時代は大きく変わっており、これまで有効だったツール導入を起点とするアプローチだけでは、AI 時代の変革には対応しきれなくなっています。

deflag は、組織や業務の断片化を整理し、データと AI の力で余白を生み、成長へと変換することをミッションに掲げる会社です。ツールの導入支援にとどまらず経営課題そのものに踏み込み、戦略策定から実行までを一気通貫で伴走する思想と、実際にプロジェクトを担うメンバーの実行力に強く共感し、参画を決意いたしました。

これまで培ってきた知見を活かし、deflag の売上成長とアライアンス開拓をリードするとともに、ご支援先が AI 時代を勝ち抜くための営業組織づくりに、全力で伴走してまいります。

■会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/184112/table/3_1_f9e4f5cb1b0b81941ec3f8fc67d4dfb9.jpg?v=202606110152 ]