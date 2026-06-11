京都で現代アートに浸る旅を「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」 チケット付き宿泊プランを京都駅前のサステナブル・コンフォート・ホテルで販売

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

館内に約300点もの現代アートを擁する、京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO (ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人：櫻井 美和)は、2026年6月11日(木)より、「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」チケット付き宿泊プランを販売いたします。

（左） メインビジュアル (右上) ザ・サウザンド京都 スーペリアダブルルーム (右下) ザ・サウザンド京都 大階段詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/special-offer/ybaandbeyond.html

「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」は、2026年6月3日(水)より京都市左京区の「京都市京セラ美術館」にて開催中の、1990年代の英国美術の革新的な創作の軌跡を多角的に紹介する展覧会です。本展覧会では、テート美術館のコレクションを中心に、ダミアン・ハーストやヴォルフガング・ティルマンスなど50名を超える作家による約90点の作品を通して、当時のクリエイティブな熱狂がいかに世界のアートシーンに決定的な影響を与えたかを検証します。京都駅から徒歩約2分のザ・サウザンド京都をお出かけの拠点に、現代アートとの対話をお楽しみください。

なお、ザ・サウザンド京都では宿泊やレストランご利用のお客さま限定で、コンシェルジュがホテル館内の代表的な作品を紹介する「アートツアー」を毎朝10時に開催しており、90年代を代表する英国アートの展覧会とともに、ホテルでも芸術に浸る豊かな京都の旅を存分にお楽しみいただけます。

■「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」チケット付き宿泊プラン販売

【宿泊期間】 2026年6月12日(金)チェックイン～9月6日(日)チェックアウト ※前日正午までに要予約

【販売期間】 2026年6月11日(木)～9月4日(金) 正午まで

【内容】 ザ・サウザンド京都 ご宿泊(1泊朝食付き)

「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」 一般チケット

(人数分、添い寝のお子様分は含まず)

※休館日は以下開催概要に記載しておりますのでご確認ください。

【予約】 https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/hotels/keihan-thousand/plans/10195091

【詳細】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/special-offer/ybaandbeyond.html

【お問い合わせ】 TEL 075-354-1000 (ホテル代表 10:00～18:00)

宿泊プランのほかにも、2026年6月11日(木)から9月6日(日)の期間中、ザ・サウザンド京都のフロントデスクでは、「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」のチケットの販売も行います(一般チケットのみ)。

■京都市京セラ美術館 「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」 開催概要

1990年代の英国美術の革新的な創作の軌跡を多角的に紹介する展覧会。テート美術館が所蔵するコレクションを中心に、ダミアン・ハースト、トレイシー・エミン、ヴォルフガング・ティルマンスなど50名を超える作家による約90点の作品を通して、当時のクリエイティブな熱狂を検証します。

【開催期間】 2026年6月3日(水)～9月6日(日)

【開催会場】 京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ 〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町124

【開館時間】 10:00～18:00 ※入場は17:30まで

【休館日】 月曜日 ※祝日の場合は開館

【観覧料】 ＜当日券＞ 一般：2,300円 大学生：1,500円 高校生：900円

※中学生以下無料（未就学児は要保護者同伴）

※障害者手帳等ご提示の方は本人及び介護者1名無料(障害者手帳等確認できるものをご持参ください)

【主催】 テート美術館、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ABCテレビ、キョードーエンタテインメント、京都新聞、FM802/FM COCOLO、京都市

【お問い合わせ】 京都市京セラ美術館 075-771-4334

【公式HP】 https://www.ybabeyond.jp

【展示作品一例】

ダミアン・ハースト《後天的な回避不能》1991年 テート美術館蔵 Photographed by Prudence Cuming Associates(C) Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS /Artimage 2026ジリアン・ウェアリング《ダンシング・イン・ペッカム》 1994年 (C) Gillian Wearing, courtesy Maureen Paley, London;Regen Projects, Los Angeles and Tanya Bonakdar, New Yorkジェレミー・デラー《世界の歴史》 1997-2004年、テート美術館所蔵 Photo: Tate (C) Jeremy Dellerヴォルフガング・ティルマンス《ザ・コック（キス）》 2002年 テート美術館蔵 (C) Wolfgang Tillmans, Courtesy of Maureen Paley, London; Galerie Buchholz; David Zwirner, New York■ザ・サウザンド京都 アートツアー 概要

ザ・サウザンド京都の館内に約300点展示しているアートは、京都が持つ、“自然のうつろいや美しさ”を取り入れる文化をお手本とし、デザインのコンセプトマテリアルである「緑と光」をベースに、風に揺らぐ情景や季節ごとに移ろう心地よさがテーマです。ザ・サウザンド京都のシンボルともいえる、風と光を巧みにコントロールした「wind_form」をはじめ、多様な素材、手法で京都、自然を表現したアートの数々をお楽しみください。

【開催日】 毎日開催

【開催時間】 10:00～ 約45分

【料金】 無料

【予約方法】 前日の17：00までにフロントまたはコンシェルジュデスクまでお申し込みください。

WEB予約は下記でもお申し込みいただけます。

https://coubic.com/thousandkyoto/712573

※ご宿泊者様、レストランご利用の方限定のプログラムです。

※ご参加の皆様にザ・サウザンド京都アート小冊子をプレゼントいたします。

wind_formアートツアーのお申込み :https://coubic.com/thousandkyoto/712573

SDGsを実現するライフスタイルを提案する

京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGs達成にも貢献していく。 京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。

▶ザ・サウザンド京都は、2022年7月に「千年ホテル」へリブランドし、快適さとサステナビリティを追求する京阪グループのフラッグシップホテルとして、BIOSTYLE PROJECTに認証されています。

「千年ホテル」ならではの快適×サステナブルな体験やアクションを展開してまいります。

▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら

https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

■THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)

【所在地】 〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】 JR京都駅より東へ徒歩約2分

【階数】 地下1階～地上9階(客室︓3階～9階/ 222室)

【URL】 https:(https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/)//www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/(https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BA%AC%E9%83%BD)

ザ・サウザンド京都 大階段