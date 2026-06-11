ORIHICA SUMMER BRIDAL STYLE　長期化する暑い時期に備え、結婚式もスマート＆快適に！

昨今のブライダルスタイルは市場のニーズに合わせ、従来の画一的なものから、自分らしさの表現や多様なシーンでの着まわしが可能なデザインへと変化しています。また、春夏の結婚式では品格や華やかさに加え、快適な着心地や見た目の爽やかさも重要視されます。ORIHICAではそのようなニーズに対応するため、さまざまなブライダルシーンにマッチする、暑い季節に最適な「SUMMER BRIDAL STYLE」をご提案します。正統派の王道スタイルからカジュアルダウンしたパーティースタイルまで、夏らしく涼やかなスタイリングをお楽しみいただけます。今後もORIHICAでは、お客様の大切な1日に彩りを添えられるような商品を開発・販売してまいります。