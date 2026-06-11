ORIHICA SUMMER BRIDAL STYLE　長期化する暑い時期に備え、結婚式もスマート＆快適に！

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〜サマースーツやジレを使用した爽やかなスタイリングを提案〜

　スマートビズスタイルを提案する『ORIHICA』（運営：株式会社AOKI　代表取締役社長：青木彰宏）は、近年のブライダルスタイルの多様化に伴い、お客様のニーズに合わせたスタイルをご提案します。着こなしやスタイルの紹介は、WEB特設ページ（ https://www.orihica.com/summer_bridal_style_men/）にてご覧いただけます。

■清涼感のあるブライダルスタイル



昨今のブライダルスタイルは市場のニーズに合わせ、従来の画一的なものから、自分らしさの表現や多様なシーンでの着まわしが可能なデザインへと変化しています。また、春夏の結婚式では品格や華やかさに加え、快適な着心地や見た目の爽やかさも重要視されます。ORIHICAではそのようなニーズに対応するため、さまざまなブライダルシーンにマッチする、暑い季節に最適な「SUMMER BRIDAL STYLE」をご提案します。正統派の王道スタイルからカジュアルダウンしたパーティースタイルまで、夏らしく涼やかなスタイリングをお楽しみいただけます。

　今後もORIHICAでは、お客様の大切な1日に彩りを添えられるような商品を開発・販売してまいります。




■クラシックブライダル・サマースーツスタイル



高通気、接触冷感・ドライタッチ・温度上昇抑制機能が付いた夏用のブラックスーツには、ペイズリー柄のシルバー蝶ネクタイと白のチーフを合わせて華やかさを演出。ビジネスで着用するサマースーツは、ジレ・蝶ネクタイ・チーフを合わせ、インナーをウイングカラーのデニム風シャツに変更すれば、ブルーを基調とした夏らしく爽やかなスタイリングの完成です。




■パーティースタイル



オレンジの蝶ネクタイがアクセントのパーティースタイルは、全体を爽やかなブルーに統一することで、軽やかで爽快感のある装いになります。ジャケット代わりにジレを着用する際は、ウイングカラーの長袖ワイシャツでフォーマル感を保ちながら、千鳥柄のネクタイをポイントにし、全体をダークトーンでまとめることにより落ち着きのあるきちんと感を演出します。




※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

本件に関するお問合わせ先

株式会社AOKI（ORIHICA）　広報担当：石津・瀬谷

〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56

TEL：045-941-3588 　 Mail：aokipr@aoki-style.com

関連リンク

ORIHICA公式サイトメンズ

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