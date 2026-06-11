ゆらぎ世代の体型変化をサポート！ずっと着けていられて、もっと着けたくなる、締め付けずにバストメイクするブラ「ずっともっとブラ」に春夏の新色が登場

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は6月10日より自社オンラインショップにて、「ずっともっとブラ」の新色・アッシュピンクの販売を開始いたしました。

年齢を重ねることで今まで着けていたブラがなんだか苦しく感じて、着け続けられなくなったり、締め付けることでかえって体に段差ができてしまったり、女性の体は年齢やホルモンバランスなどで日々変化します。

「ずっともっとブラ」は「今まで着けていたブラが苦しく感じて着け続けられなくなった」「ラクな着け心地でシルエットを整えてくれるブラほしい！」というスタッフやお客様からのお声を元に開発しました。

HEAVEN Japanの商品の最大の特徴でもある脇高設計はそのままで脇や背中のお肉を集めつつ、締め付けずに背中をフラットにしてくれる新感覚のきつくない補整ブラとなっています。

快適さと理想のシルエットを実現

前中心が高いことで柔らくなったバストを自然に持ち上げ、ふっくらシルエットに。2本のボーンが集めたお肉をキャッチし、程よくサポート。バストの広がりを抑えてスッキリボティをキープします。

優しい着圧で脇・背中スッキリ

アンダーベルトが細いことで圧が集中してしまうため、柔らかいお肉だと食い込みやすくなり、背中に段差ができてしまいます。「ずっともっとブラ」は脇高で背中はU字バックで優しくサポート。バックベルトの上辺にはテーブを使用していないため、食い込まずに上半身スッキリに。洋服の着こなしも美しくなります。

着け続けていられるように着け心地へのこだわりがいっぱい

取り扱い表示も裏地に直接プリントされているためチクチクせずにとっても快適。ワイヤーも体に沿うように作られた独自の3Dワイヤーを採用しているため、痛くなりにくいのも特徴です。

ストラップはカップサイズに合わせて太さを変更し、バストをしっかり支えて肩こりを軽減します。またホックは３列３段ホックで1日中ズレずに安心。

締め付けが感じやすくなり通常のブラは着けられなくなり、優しい着け心地のカップ付きインナーを着用されている方にもストレスなく、着用していただけます。

カップ付きインナーよりバストをしっかり支えてくれるため、シルエットも整います。

50サイズの幅広いサイズ展開

サイズ展開はC65～K90までの50サイズ展開で小胸さんからグラマーさんもぴったりのサイズを見つけていただけます。

ブラはぴったりのサイズを着けてこそ本来のサポート力や着心地を感じていただけます。そのため、さまざまな体型の方に合うよう、サイズを幅広くご用意しています。

春夏の新色は落ち着きのある優しいアッシュピンク

くすみを帯びた淡いピンクが特徴の上品なカラー。鮮やかすぎず、甘すぎない絶妙なニュアンスが肌に自然になじみます。春夏はもちろん、オールシーズン活躍する定番カラーとして、毎日のコーディネートに上品な彩りを添えます。

「快適な着け心地」「バストの形を整える機能」「服を着たときの立体感」すべてのこだわりを叶えるHEAVEN Japanの下着は、下着を作り続けて45年以上のパタンナーの知見がいたるところに詰まっています。何度も試作とスタッフによる試着を繰り返し、納得のいく商品だけをお届けしています。



私たちはこれからも、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。

＜商品情報＞

商品名：ずっともっとブラ

価格：7,480円(税込)

サイズ：

カップC～D、アンダー65～80センチ

カップE～K、アンダー65～90センチ

カラー：アッシュピンク、パールグレー

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3212-ahpink



※お揃いのショーツは別売となります。

スタンダードショーツ

価格：2,200円 (税込)

サイズ：M、L、LL、3L

カラー：アッシュピンク、パールグレー

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5151-ahpink

機能性深ばきショーツ

価格：2,640円 (税込)

サイズ：M、L、LL、3L

カラー：アッシュピンク、パールグレー

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5152-ahpink

HEAVEN Japanオンラインショップ

https://shop.heaven-jp.co.jp/



株式会社HEAVEN Japan（コーポレートサイト）

https://heaven-jp.co.jp/