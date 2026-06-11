【本日発売】エテュセからブルーのパステルパールがきらめく夏の新色カラーパレット「シーグラスベージュ」登場

株式会社エテュセ

株式会社エテュセ（所在：東京都港区 代表取締役社長：吉田 一紀）が展開する化粧品ブランド「エテュセ」は、最旬のトレンドを反映したシーズンテーマのもと、肌やパーツの美しさを優しく引き立てる輝きと抜け感のあるパステルカラーで、夏に映える目もとを演出する新商品を発売します。

今季のパステルトレンドを、より使いやすくチューニングしたカラーパレットから、新色「シーグラスベージュ」が登場します。

トレンドのミュートカラーのニュアンスを取り入れながら、2種の異なるきらめきをレイヤード。

透明感ベージュにはブルーの大粒パステルパールを配合。シアーブラウンには繊細パールを配合。

夏の日差しに映える涼しげな輝きと、自然な立体感を同時に引き出します。

さらに、この春発売以来、“カールキープ ” “ウォータープルーフ” “簡単お湯オフ” の３つの機能を同時に叶える新技術で注目を集めた「マスカラ エクストラ ロング ０１」をプラス。

存在感のあるロングまつ毛を掛け合わせることで、軽やかさはそのままに、しっかり盛れる旬のアイメイクが完成します。

夏にぴったりなきらめき溢れるメイクアップをお楽しみください。

【NEW】2026年6月11日（木）全国発売

ブルーパール×シアーブラウンが織りなす、涼やかな透明感と輝きの目もとへ。

夏の新色「シーグラスベージュ」が新登場！

エテュセ アイエディション （カラーパレット） Ｎ 25 ＜アイシャドウ＞税込1,540円

今季のカラーパレットは、2種類の色と異なるきらめきを重ねて楽しめる設計に。

透明感ベージュカラーにブルーのパステルパールを配合した“大粒パールカラー”と、肌なじみの良いシアーブラウンにレッド＆ゴールドパールを忍ばせた”繊細パールカラー”を重ねることで、まぶたにきらめきと自然な立体感を引き出します。

まるで夏の砂浜で光を受けてきらめくシーグラスのように、涼しげな輝きと透明感あふれる目もとへ。

＜仕上がりイメージ＞

◇2026.SUMMER COLLECTIONメイクルック◇

※全てメイクアップ効果によるイメージ(個人差があります)【使用アイテム】（左から）「エテュセ アイエディション （カラーパレット） Ｎ 25」､「エテュセ マスカラ エクストラ ロング ０１」

2月19日（木）より全国発売中

SNSで話題！盛れるのに、簡単お湯オフ。

”カールキープ×ウォータープルーフ×お湯オフ”全てが叶う束ロングマスカラ。

エテュセ マスカラ エクストラ ロング ０１＜マスカラ＞1色 税込1,980円

発売直後からSNSを中心に「盛れるのに、簡単お湯オフが両立できた」と、多くの反響をいただいています。

その秘密は、カールキープ・ウォータープルーフ・簡単お湯オフの3機能を同時に実現した新技術「ウォッシャブルロック テクノロジー(TM)」。夏の「にじみたくない、でも楽に落としたい」という願いを叶えます。

さらに、新開発の「つぶつぶコーム」×「スムースロング液」により、まつ毛にしっかり液を絡ませながら美しい束感をつくりつつ、毛先まで均一に塗布。計算された美しい束ロングを実現します。

猛暑や湿気、レジャーなど、アイメイクにとって過酷な環境が増える夏でも、理想のカールをキープしながら、オフは驚くほど簡単。夏のデイリーメイクを支える、今シーズン必携の一本です。

■日中は美しい仕上がりをロックしながら、夜はお湯でするんとオフ。

新技術「ウォッシャブルロック テクノロジー(TM)」

■とかすだけで速攻束ロング。ヒキも、ヨリも、美しく映えるまつ毛に。

新開発「つぶつぶコーム」×「スムースロング液」

◇商品特長◇

●繊維フリーなのにダマのないちゅるんとした束ロング仕上げ。

ースッと伸びるスムースロング液

●新開発 とかすだけで均等にセパレートした束感まつ毛に整える「つぶつぶコーム」採用。

●カールが１日中*持続。

*12時間カール持続データ取得済み（当社調べ、効果には個人差があります。）

ー新開発 ウォッシャブルロック テクノロジ―

仕上がりをロックする 形状保持プロテクター機能

●NEOウォータープルーフ×NEOお湯オフ

ウォータープルーフなのに簡単お湯オフ。まつ毛に負担をかけない。

ー新開発 ウォッシャブルロック テクノロジ―

お湯に濡れるとすっきり落ちる お湯センサー機能

●汗、皮脂、涙に強くにじみにくい。

ー新配合 にじみブロック成分

●美容液成分配合

ー毛髪トリートメント（アミノ酸）毛髪保湿成分（ヒアルロン酸）配合

●無香料

●アレルギーテスト済（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

◇使用方法◇

●アイラッシュカーラーでまつ毛をカールした後、つぶつぶコームをまつ毛の根もとにあて、左右に揺らさずに、毛先にむかってまつ毛をとかしながら液をつけてください。束の太さなど調整したいときは、背面の細いコームで整えてください。

●落とすときは、まつ毛にぬるま湯をなじませ、なでるように落としてください。

・ 表示価格は希望小売価格です。

・ 店頭での展開開始日は、店舗状況により異なる場合があります。

エテュセ公式サイト https://www.ettusais.co.jp

エテュセ公式Instagram https://www.instagram.com/ettusaisjp

エテュセ公式X https://x.com/ettusais_jp

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