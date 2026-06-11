A BATHING APE(R)︎×KidSuper

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)（以下、BAPE(R)）とKidSuperは、BAPE STA(TM)誕生25周年を記念し、両者による第2弾コラボレーションとなる「SUPERBAPE CUP Collection by KidSuper」を発表します。本コレクションでは、世界各地の多様な視点を取り入れながら、BAPE STA(TM)というアイコンを新たな形で再解釈しています。



BAPE STA(TM)は、ストリート発のスニーカーとしてスタートしながらも、現在では自己表現を象徴するグローバルアイコンへと進化を遂げました。象徴的なSTAロゴ、鮮やかなカラーリング、そして高品質なクラフトマンシップを特徴とし、音楽、アート、スポーツ、そしてストリートカルチャーを通じて、世界中のさまざまな世代から支持を集めています。



BAPE STA(TM)が25周年という節目を迎えるにあたり、さまざまなコラボレーションやクリエイティブプロジェクトが展開されていきます。その中でも「SUPERBAPE CUP Collection by KidSuper」は、各国が持つ歴史と魅力を称えながら、カルチャーの境界を押し広げていくという両ブランドの共通した姿勢を体現するコレクションです。

このパートナーシップは、BAPE STA(TM)の歴史を振り返るだけでなく、人々やカルチャーを結びつける存在としてその魅力を現代に受け継いでいます。

多様なカルチャーをつなぐグローバルコンセプト

フットボールの精神からインスピレーションを得た本コレクションでは、「多様性の中の団結」をテーマに、世界48か国をモチーフとした48種類のBAPE STA(TM)を展開。それぞれの国を象徴するナショナルカラーを採用し、KidSuperならではのアーティスティックな視点で再構築し、グローバルな創造性と文化的アイデンティティを称えるコレクションに仕上げています。

各モデルには、BAPE(R)を象徴するパテントレザーを採用し、高級感のあるグロス仕上げによって鮮やかなカラーリングを際立たせています。ヒール部分に配されたKidSuperのロゴをはじめ、両ブランドのアイデンティティを反映したディテールを随所に取り入れることで、両者のクリエイティブな対話を表現しています。

文化と人々をつなぐキャンペーン

本プロジェクトは単なるデザインコンセプトにとどまらず、アイデンティティと人とのつながりを探求する取り組みとして展開されます。Colm Dillaneの主導のもと、本キャンペーンでは48各国それぞれから祖母世代の女性を起用。文化や伝統を次世代へと受け継ぐ人々へのオマージュとして、ヘリテージや記憶、そして人々の物語に光を当てています。

「世界最大のフットボールトーナメントが人々をひとつにするように、ニューヨークもまた同じ役割を果たしています。50を超える国々から人々が集まり、それぞれのストーリーを持ち寄ることで、世界を映し出す縮図のような都市が形成されています。異なる価値観やアイデア、世代が交差するそのエネルギーは、BAPE STA(TM)にも通じるものです。」

- Colm Dillane





「A BATHING APE(R)を象徴する“Fearless Expression”は、私たちが何者であり、どのような価値観を大切にしているかを定義するものです。BAPE STA(TM)誕生25周年という節目にあたり、Colmとのコラボレーションを実現できることを大変嬉しく思います。彼はBAPE(R)と同じく、自己表現を大切にしながら世界中の人々をつなげてきました。今回のプロジェクトは、次世代のグローバルクリエイティビティを築いていくための新たな一歩となるでしょう。」

- Mahmoud El Salahy, Global CEO, A BATHING APE(R)

「SUPERBAPE CUP Collection by KidSuper」の全48デザインは、KidSuper公式サイト（https://www.superbapecup.com/）にてプレオーダー販売を実施します。また、アルゼンチン、ブラジル、イングランド、フランス、ガーナ、日本、メキシコ、ポルトガル、スペイン、アメリカをモチーフとした10カラーについては、6月11日 (水)よりBAPE STORE(R)️ HARAJUKU、BAPE STORE(R)️ SHIBUYA、BAPE STORE(R)️ OSAKAおよびBAPE.COMにて発売されます。

BAPE(R) X KIDSUPER BAPE STA(TM) ARGCOLOR: BLUE\37,400- (税込)BAPE(R) X KIDSUPER BAPE STA(TM) BRACOLOR: GREEN\37,400- (税込)BAPE(R) X KIDSUPER BAPE STA(TM) ENGCOLOR: WHITE\37,400- (税込)BAPE(R) X KIDSUPER BAPE STA(TM) FRACOLOR: NAVY\37,400- (税込)BAPE(R) X KIDSUPER BAPE STA(TM) GHACOLOR: MUL\37,400- (税込)BAPE(R) X KIDSUPER BAPE STA(TM) JPNCOLOR: NAVY\37,400- (税込)BAPE(R) X KIDSUPER BAPE STA(TM) MEXCOLOR: MUL\37,400- (税込)BAPE(R) X KIDSUPER BAPE STA(TM) PORCOLOR: BURGUNDY\37,400- (税込)BAPE(R) X KIDSUPER BAPE STA(TM) ESPCOLOR: RED\37,400- (税込)BAPE(R) X KIDSUPER BAPE STA USACOLOR: RED\37,400- (税込)

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