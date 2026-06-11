自動車フリマ『カババ』を運営する株式会社アラカン、シリーズCラウンド セカンドクローズにて資金調達を実施、累計調達額は15億円に

株式会社アラカン

中古車の個人売買プラットフォーム『プロに任せる、自動車フリマ。カババ』を運営する株式会社アラカン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田中一榮、以下「アラカン」）は、事業および組織拡大を目的として、シリーズCラウンドにおける第三者割当増資を実施いたしました。

今回のセカンドクローズにより、累計調達額は15億円となりました。

引受先は、名古屋テレビ・ベンチャーズ合同会社、りそなキャピタル株式会社、栖峰投資ワークス株式会社、愛知キャピタル株式会社の計4社です。

◼︎ 事業目標

アラカンは、

- 中古車業界から不正を無くす- 中古車流通から無駄を無くす- 中古車売買から駆け引きを無くす

という3つのミッションを掲げ、中古車の個人売買プラットフォーム「カババ」を展開しています。「カババ」の累計GMVは197億円（2026年5月末時点）に到達。

サービス開始から6年で、

月間アクティブユーザー数：約120万人

累計成約台数：約4,800台（2026年5月末時点）

という、日本最大級の自動車特化型オンライン個人売買プラットフォームへと成長し、

これまで多くのお客様の車の乗り換えコスト削減に貢献してまいりました。

◼︎ 資金調達の狙い・今後の展望



今回の資金調達により、以下の3点を重点的に推進し、 サービスのさらなる普及と事業成長を加速してまいります。

(1) 事業成長に向けた人材採用の強化

需要拡大に伴う対応力向上およびサービス品質向上を目的に、 営業職(https://open.talentio.com/r/1/c/aracan/pages/123279)・マーケティング職(https://open.talentio.com/r/1/c/aracan/pages/123737)・エンジニア(https://open.talentio.com/r/1/c/aracan/pages/123280)など、幅広い職種で採用を強化します。

(2) 販売促進・認知向上施策の実施

「カババ」は、利用者が増えることでプラットフォーム価値が高まるサービスです。

マーケティング投資を拡大し、「クルマを売るなら／買うならカババ」という第一想起の獲得を目指します。広告クリエイティブとデータ基盤を継続的にアップデートし、認知向上と獲得効率の同時最大化を進めてまいります。

(3) 利便性向上を目的とした新規サービス開発

サイトのUI・UX改善に加え、AIを活用した機能開発などを通じて、ユーザー体験のさらなる向上を目指します。査定・価格提示の精度、決済・名義変更・配送までを支えるオペレーションを継続的に磨き込み、「個人間取引の不安をゼロに近づける」プロダクトを実現してまいります。

◼︎ 引受先コメント

名古屋テレビ・ベンチャーズ合同会社 代表 秦 直道

「中古車流通の中間マージンを極限まで圧縮して、顧客に素晴らしいサービスを提供したい」というアラカン経営陣の高い視座と理念に強く共感し、2021年11月に同社に出資させて頂いてから２回目の出資になります。

その間、同業他社が撤退していくのとは対照的に同社サービスは飛躍的に成長しました。現在ではC2Cだけでなく、一括査定や中古車販売店での売却など、売り手のあらゆるニーズにワンストップで対応できるサービスへと進化しております。

唯一の課題はC2Cでの購入者向けPR不足と認識しています。同社は単純なC2Cでは無く、優秀な鑑定士が間に入って査定するという買い手にとっても非常に安心できるサービスですが、その認知はまだ広がっていません。当社グループもPRの面で引き続き支援していきたいと考えています。

りそなキャピタル株式会社 シニアインベストメントマネージャー 舌勇人

弊社は、「金融＋で、未来をプラスに。」というグループパーパスを実現するため、より良い未来を作るスタートアップ企業に投資しています。

中古自動車業界においては車両の状態や適正価格などの情報が十分に開示されていない「情報の非対称性」や、複数の業者の介在による「流通の非効率性」などの課題があります。アラカン社は、テクノロジーを活用し、新たな流通モデルを構築することで、取引の透明性向上とコストの削減を実現し、中古車売買におけるフェアトレードを創出しています。これにより、従来にはない新しい顧客体験と市場の健全化を実現している点を高く評価し、このたび出資をしました。今後もりそなグループの機能・サービスを活用し、同社の今後の事業拡大と業界変革を力強く支援していきます。

栖峰投資ワークス株式会社 代表取締役 関 兵馬 アソシエイト 黒坂 流星

消費者間（C2C）の中古車取引は、売り手・買い手双方に経済的メリットがある一方、取引のコストや流動性のリスクから、これまで取引手段として定着してきませんでした。

同社は、深い業界知見と卓越した実行力を備えた経営陣の下、健全な中古車のC2C取引を実現すべく、インフラ構築に取り組み続けてきた唯一無二の存在です。

「カババ」が、中古車を売買する全ての人にとって不可欠な選択肢となり、次世代のカーライフを牽引していく未来を心待ちにしております。

愛知キャピタル株式会社 代表取締役 井下 克一

あいぎんベンチャーファンド 2 号（愛称：金しゃち 2）は成長性のあるベンチャー企業へ の支援を通じて、地域活性化に寄与することを目的としています。アラカン社は中古車業 界における課題の解決を掲げ、利用者を第一に考えたサービスを提供しています。今後、 さらなる規模の拡大により、より多くの方に高い価値を提供できるものと期待しておりま す。愛知キャピタルの母体であるあいちフィナンシャルグループの持つリソースを活用 し、今後一層の支援をしてまいりたいと思います。

◼︎ プロに任せる自動車フリマ『カババ』について

「カババ」は、中古車の状態を専門の査定⼠が見極め、その価値に対する相場情報を加えることで、全ての情報を包み隠さずに共有できるサービスです。これにより、プロと素人の情報格差が無くなり、誰もが簡単に適正価格で中古車を売買できるようになりました。さらに、名義変更、車両運搬、保証をネット完結で提供したことで、流通コストを従来よりも75％削減しております。

https://www.car-byebuy.com/

株式会社アラカンについて

会社名：株式会社アラカン

所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目7番13号 コスモ栄ビル7階

代表者：田中 一榮

事業内容：自動車フリマ事業（カババ）

設立：2019年3月

URL：https://company.aracan.co.jp/

名古屋テレビ・ベンチャーズ合同会社について

所在地：愛知県名古屋市中区橘2-10-1

代表者：秦 直道

事業内容：投資事業の運営、事業化の企画・育成・コンサル等

設立：2017年4月

URL：https://nagoyatv-vc.com/

りそなキャピタル株式会社について

所在地：東京都江東区木場一丁目5番25号 深川ギャザリア タワーS棟16階

代表者：越智 集一郎

事業内容：株式、社債等への投資に関する業務・株式展開に向けてのコンサルティング及び営業支援業務・投資事業組合の運営管理義務

設立：1988年3月

URL：https://www.resona-gr.co.jp/resonacapital/index.html

栖峰投資ワークス株式会社について

所在地：京都府京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480番地

代表者：関 兵馬

事業内容：ベンチャーキャピタルファンドの運営（適格機関投資家等特例業務の届出事業者）

設立：2017年3月

URL：https://siwi.info/

愛知キャピタル株式会社について

所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai

代表者：井下 克一

事業内容：投資事業有限責任組合（ファンド）の運営・管理業務等

設立：2022年1月

URL：https://www.aichicapital.co.jp/