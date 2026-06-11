【しろたん×サンリオキャラクターズ】のオリジナル雑貨第二弾を『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて発売！

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社：東京都墨田区)は、『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて【しろたん×サンリオキャラクターズ】のオリジナル商品第二弾を発売することをお知らせします。

【しろたん×サンリオキャラクターズ】とは

ファンシーキャラクターの『しろたん』と株式会社サンリオのキャラクターたちが夢のコラボレーション。

みんなでいちごの帽子をかぶったり、パジャマ姿で寝ていたり…可愛くて癒されるデザインです。

■販売商品ラインナップ

・しろたん×サンリオキャラクターズ スクエアジッパー袋5Ｐ（全2種）

JAN：4513750195538

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ A5見開きファイル2（全1種）

JAN：4513750195545

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ A6クリアファイル3ポケット（全1種）

JAN：4513750195552

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ マスキングテープ 切手風2（全1種）

JAN：4513750195569

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ フレークシール10枚＆ケースセット（全1種）

JAN：4513750195576

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ ミニメモ帳（全1種）

JAN：4513750195606

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ カラビナ付きミニメッシュポーチ（全1種）

JAN：4513750195613

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ ブラインドラメ入りアクリルキーホルダー（全5種）

JAN：4513750195620

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ ブラインドアクリルスタンド（全5種）

JAN：4513750195637

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ フラットポーチ（全1種）

JAN：4513750195651

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ フォンタブポケット（全1種）

JAN：4513750195668

価格：110円（税込）

・しろたん×サンリオキャラクターズ カラビナ付きクリアケース（全1種）

JAN：4513750195644

価格：110円（税込）

■著作権表記

Sirotan LICENSED by creative yoko (C) CREATIVE YOKO

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L671581

■注意事項

※商品はなくなり次第終了となります。ご了承ください。

※店舗により在庫がない場合がございます。ご了承ください。

※商品写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

■株式会社エイコーホームページ

https://www.e-eikoh.co.jp/

■株式会社エイコー X総合アカウント

https://x.com/Eikoh_PR

■お問い合わせ先

株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)