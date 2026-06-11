【しろたん×サンリオキャラクターズ】のオリジナル雑貨第二弾を『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて発売！
株式会社エイコー(本社：東京都墨田区)は、『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて【しろたん×サンリオキャラクターズ】のオリジナル商品第二弾を発売することをお知らせします。
【しろたん×サンリオキャラクターズ】とは
ファンシーキャラクターの『しろたん』と株式会社サンリオのキャラクターたちが夢のコラボレーション。
みんなでいちごの帽子をかぶったり、パジャマ姿で寝ていたり…可愛くて癒されるデザインです。
■販売商品ラインナップ
・しろたん×サンリオキャラクターズ スクエアジッパー袋5Ｐ（全2種）
JAN：4513750195538
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ A5見開きファイル2（全1種）
JAN：4513750195545
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ A6クリアファイル3ポケット（全1種）
JAN：4513750195552
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ マスキングテープ 切手風2（全1種）
JAN：4513750195569
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ フレークシール10枚＆ケースセット（全1種）
JAN：4513750195576
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ ミニメモ帳（全1種）
JAN：4513750195606
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ カラビナ付きミニメッシュポーチ（全1種）
JAN：4513750195613
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ ブラインドラメ入りアクリルキーホルダー（全5種）
JAN：4513750195620
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ ブラインドアクリルスタンド（全5種）
JAN：4513750195637
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ フラットポーチ（全1種）
JAN：4513750195651
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ フォンタブポケット（全1種）
JAN：4513750195668
価格：110円（税込）
・しろたん×サンリオキャラクターズ カラビナ付きクリアケース（全1種）
JAN：4513750195644
価格：110円（税込）
■著作権表記
Sirotan LICENSED by creative yoko (C) CREATIVE YOKO
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L671581
■注意事項
※商品はなくなり次第終了となります。ご了承ください。
※店舗により在庫がない場合がございます。ご了承ください。
※商品写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
■株式会社エイコーホームページ
https://www.e-eikoh.co.jp/
■株式会社エイコー X総合アカウント
https://x.com/Eikoh_PR
■お問い合わせ先
株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)